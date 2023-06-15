Жить как в США. Может ли Украина воспользоваться рецептом американского успеха

"Нужно создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств". Мнение

В США вышли новые данные переписи населения, из которых вытекают новые элементы американской индустриальной стратегии (!)

Они каждый день начинают строительство 6 новых заводов!

Тезисы:

Расходы американских производителей на строительство за последний год выросли более чем в два раза (!!!) В апреле 2023 года годовой показатель достиг почти $190 миллиардов по сравнению с $90 миллиардами в июне 2022 года, при этом на производство приходилось около 13% негосударственного строительства.

По данным некоторых информагентств, в Америке сегодня начинают строительство 6 новых заводов в день (!)

В июле 2022 года был принят закон, которым предоставлено финансирование в размере $280 миллиардов для увеличения производства полупроводников в США

США добавили около 800 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности за последние два года (в которых занято около 13 миллионов человек), чтобы конкурировать с такими странами, как Китай (производящий 30% мировой добавленной стоимости)

Правительство США предложило миллиарды долларов в виде субсидий на производство электромобилей, полупроводников и солнечных батарей.

По данным Национальной ассоциации производителей, дефицит производственных навыков, вызванный борьбой рынка труда за поиск работников с высокотехнологичным и ручным трудом, может привести к 2,1 млн. незаполненных рабочих мест к 2030 году.

…

США должны стать примером экономического успеха для Украины

Какое это имеет отношение к Украине?

Самое прямое.

Украине нужно делать именно то, что сделало США богатой и влиятельной страной:

Своя амбициозная стратегия, достижение которой делает Украину региональным субъектом

Элиты, которые способны эту стратегию создать и будут восприняты как партнеры глобальными субъектами

Определить приоритеты и все ресурсы бросить на их реализацию.

Создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств…

По каждому из пунктов получу массу вопросов, но напомню, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – найдет оправдание!

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