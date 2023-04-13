Титан, который мог бы стать золотым. Почему Украина теряет миллионы, отказываясь от переработки
"Представьте, что мы экспортировали не титановое сырье, а готовую продукцию. Те же зубные и другие импланты? Или титановые детали для ракет и другой военной техники? Доход Украины здесь от экспорта готовой продукции вместо сырья составил бы уже не "жалкие" $161 млн, а… $700 млрд!" Мнение.
Знаете, как $300 превращается в $1,3 млн?
На днях хайпово разошелся метафорический текст о том, как изменяет ценность кусок железа, превращаясь в готовое изделие. А сегодня текст уже об украинской реальности и не о железе, а о титане.
Итак:
- Тонна добываемого в Украине концентрата ильменита стоит около $300.
- Из тонны ильменита (с концентрацией титана 56%) можно произвести 0,7 тонны титанового шлака с содержанием титана 80% стоимостью уже около $420.
- Далее можно получить около 0,33 тонн титановой губки стоимостью около $2970.
- По этой губке можно получить примерно те же 0,33 тонны, но уже титановой заготовки стоимостью $7425.
- А затем начинаются изделия для авиакосмической промышленности, энергетики, военного сектора и медицины.
Цены здесь никто не публикует, но могу сказать, что стоящая в моей голове титановая пластина стоит в пересчете на 1 кг — от $4 тыс. (примерно как и зубные импланты)
Изделия для авиакосмоса стоят от $5 тыс. за кг.
Таким образом, из 0,33 тонн заготовки можно сделать титановых имплантов уже на $1,3 млн (если без отходов)
И это все из тонны базового сырья стоимостью "всего" $300.
Как вам рост стоимости?
Разумеется, это невозможно без инвестиций в производство и технологии. Но только вдумайтесь, кто уже из украинского сырья производит готовую продукцию! И не в Украине!
Вернемся к титану.
Напомним, что в 2021 году Украина экспортировала 553 тыс. тонн титановых руд на сумму $161,9 млн (в среднем, $292 за тонну).
Теперь же представьте, что мы экспортировали не сырье, а готовую продукцию.
Те же зубные и другие импланты?
Или титановые детали для ракет и другой военной техники?
Доход Украины здесь от экспорта готовой продукции вместо сырья составил бы уже не "жалкие" $161 млн, а… $700 млрд (!!!)
При ВВП Украины до вторжения — $200 млрд.
Другой вопрос — а что Украина сделала для того, чтобы инвесторы построили переработку именно в Украине?
Но это совсем другая история.Важно