Титан, который мог бы стать золотым. Почему Украина теряет миллионы, отказываясь от переработки

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Знаете, как $300 превращается в $1,3 млн?

На днях хайпово разошелся метафорический текст о том, как изменяет ценность кусок железа, превращаясь в готовое изделие. А сегодня текст уже об украинской реальности и не о железе, а о титане.

Итак:

Тонна добываемого в Украине концентрата ильменита стоит около $300. Из тонны ильменита (с концентрацией титана 56%) можно произвести 0,7 тонны титанового шлака с содержанием титана 80% стоимостью уже около $420. Далее можно получить около 0,33 тонн титановой губки стоимостью около $2970. По этой губке можно получить примерно те же 0,33 тонны, но уже титановой заготовки стоимостью $7425. А затем начинаются изделия для авиакосмической промышленности, энергетики, военного сектора и медицины.

Экскаватор в карьере титановой руды в Украине Фото: Getty Images

Цены здесь никто не публикует, но могу сказать, что стоящая в моей голове титановая пластина стоит в пересчете на 1 кг — от $4 тыс. (примерно как и зубные импланты)

Изделия для авиакосмоса стоят от $5 тыс. за кг.

Таким образом, из 0,33 тонн заготовки можно сделать титановых имплантов уже на $1,3 млн (если без отходов)

И это все из тонны базового сырья стоимостью "всего" $300.

Как вам рост стоимости?

Часы с титановыми деталями. Конечная продукция из титана, которая могла бы озолотить Украину Фото: PIXABAY Титановый протез. Конечная продукция из титана, которая могла бы озолотить Украину Титановый имплант. Конечная продукция из титана, которая могла бы озолотить Украину

Разумеется, это невозможно без инвестиций в производство и технологии. Но только вдумайтесь, кто уже из украинского сырья производит готовую продукцию! И не в Украине!

Вернемся к титану.

Напомним, что в 2021 году Украина экспортировала 553 тыс. тонн титановых руд на сумму $161,9 млн (в среднем, $292 за тонну).

Теперь же представьте, что мы экспортировали не сырье, а готовую продукцию.

Те же зубные и другие импланты?

Или титановые детали для ракет и другой военной техники?

Доход Украины здесь от экспорта готовой продукции вместо сырья составил бы уже не "жалкие" $161 млн, а… $700 млрд (!!!)

При ВВП Украины до вторжения — $200 млрд.

Другой вопрос — а что Украина сделала для того, чтобы инвесторы построили переработку именно в Украине?

Но это совсем другая история.

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