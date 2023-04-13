Титан, який міг би стати золотим. Чому Україна втрачає мільйони, відмовляючись від переробки

Related video

Знаєте, як $300 перетворюються на $1,3 млн?

Днями хайпово розійшовся метафоричний текст про те, як змінює цінність шматок заліза, перетворюючись на готовий виріб. А сьогодні текст вже про українську реальність і не про залізо, а про титан.

Отже:

Тонна концентрату ільменіту, що видобувається в Україні, коштує близько $300. З тонни ільменіту (з концентрацією титану 56%) можна зробити 0,7 тонни титанового шлаку із вмістом титану 80% вартістю вже близько $420. Далі можна отримати близько вже 0,33 тонн титанової губки вартістю близько $2970. З цієї губки можна отримати вже приблизно ті ж 0,33 тонни, але вже титанової заготівлі вартістю $7425. А далі починаються вироби для авіакосмічної промисловості, енергетики, військового сектору та медицини.

Екскаватор в кар'єрі титанової руди в Україні Фото: Getty Images

Ціни тут ніхто не публікує, але можу сказати, що титанова пластина, яка стоїть у моїй голові, коштує у перерахунку на 1 кг — від $4 тис. (приблизно як і зубні імпланти).

Вироби для авіакосмосу коштують від $5 тис. за кг.

Таким чином, із 0,33 тонни заготівлі можна зробити титанових імплантів уже на $1,3 млн (якщо без відходів).

І це все з тонни базової сировини вартістю "всього" $300.

Як вам зростання вартості?

Годинник з титановими деталями. Кінцева продукція з титану, яка б могла озолотити Україну Фото: PIXABAY Титановий протез. Кінцева продукція з титану, яка б могла озолотити Україну Титановий імплант. Кінцева продукція з титану, яка б могла озолотити Україну

Зрозуміло, це неможливо без інвестицій у виробництво та технології. Але тільки вдумайтесь, хтось вже із української сировини виробляє готову продукцію! І не в Україні!

Повернiмося до титану.

Нагадаємо, що в 2021 році Україна експортувала 553 тис. тонн руд, що містять титан, на суму $161,9 млн (у середньому, $292 за тонну)

А тепер уявіть, що ми б експортували не сировину, а готову продукцію.

Ті самі зубні та інші імпланти?

Чи титанові деталі для ракет та іншої військової техніки?

Дохід України тут від експорту готової продукції замість сировини склав би вже не "жалюгідні" $161 млн, а… $700 млрд (!!!)

Із ВВП України до вторгнення — $200 млрд.

Інше питання — а що Україна зробила для того, щоб інвестори побудували переробку саме в Україні?

Але це зовсім інша історія.

Джерело

Важливо