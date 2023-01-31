Битва за украинский титан. Какие ресурсы важно получить России

Украина входит в 7 стран мира, где добывают титан — стратегически важный ресурс, который используется в военных технологиях. Сейчас РФ контролирует 13% мирового рынка, а США зависимы от этого ресурса. Аналитики считают, что ископаемое может стать одним из элементов фундамента для послевоенного восстановления Украины.

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Международная поддержка Украины за последний год неразрывно связала США и их союзников с судьбой Киева. Похоже, что второе вторжение президента Владимира Путина мотивировало Украину еще больше сблизиться с евроатлантическим сообществом, подтвердив амбиции Киева в отношении членства в ЕС и НАТО.

Фокус перевел статью Дэвида Бреннана о важности украинских ископаемых ресурсов.

Сейчас США и союзные государства прилагают все усилия для выявления, разработки и использования огромных запасов важнейшего металла на территории Украины, имеющего решающее значение для передовых военных технологий Запада, которые станут основой будущего сдерживания России и Китая.

Титан – легкий, но прочный металл, широко используемый в производстве техники военного назначения, такой как истребители, вертолеты, морские суда, танки, ракеты дальнего радиуса действия и многое другое.

Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы построить новый канал поставки титана. Но если России удастся захватить титановые месторождения и заводы в Украине, Москва усилит свое глобальное влияние за счет стратегического ресурса.

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Украинский титан: жизненно важный ресурс

Министерство внутренних дел США классифицировало титан как одно из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономики и национальной безопасности. Однако США по-прежнему импортируют более 90% своей железной руды, и не вся она поступает из дружественных стран.

США больше не хранят титановую губку (первичный технический продукт промышленного производства титана — Ред.) в своих Национальных оборонных запасах, а последний производитель губчатого титана закрылся в 2020 году.

Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку – основу для титанового металла. Китай и Россия – наиболее значимые стратегические соперники Америки – также входят в эту группу избранных.

По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 тысяч тонн титановой губки, что составляет 57% мирового производства. Далее следуют Япония с 17% и Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 тысяч тонн, а Украина – более 4 тысяч тонн.

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Использование Москвой энергетических ресурсов в качестве орудия шантажа вызвало в Вашингтоне и других столицах стран НАТО опасения, что Кремль может в один прекрасный день заморозить экспорт титана, поставив в затруднительное положение аэрокосмические и оборонные компании.

Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор не попадал под санкции со стороны США, ЕС и их союзников.

Аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской "ВСМПО-Ависма" – крупнейшим в мире экспортером титана, хотя после вторжения в Украину заморозил свои заказы. Другие компании, такие как европейская корпорация Airbus, продолжают получать титан от ВСМПО.

Источник, знакомый с американской оборонной промышленностью, не пожелавший называть свою фамилию, поскольку работодатель не разрешил ему публично высказываться, сообщил Newsweek, что титан "является ключевой уязвимостью".

"Речь идет о нашей возможности производить больше самолетов, о нашей способности производить боеприпасы. Все это зависит от титана, и мы допустили со своей стороны зависимость от иностранных поставщиков. Ранее Россия была одним из таких основных поставщиков".

Эксперты по национальной безопасности и защитники Украины в Вашингтоне все чаще призывают политиков обратить взор на восток. В прошлогоднем проекте бюджета на оборону Госдепартаменту было предписано изучить "возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам".

"Украина обладает действительно значительными запасами редкоземельных минералов, и если мы правильно разыграем наши карты, она может стать по-настоящему привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время многое зависит, – сказал Newsweek один из сотрудников Конгресса, который также попросил об анонимности, поскольку не имеет права говорить публично. – Поскольку на Западе все чаще обсуждается вопрос о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать все чаще".

Военные трофеи: титановые минералы и губчатый титан

Президент России Владимир Путин и его союзники уже высказали множество предлогов для вторжения. Захват запасов титановой губки Украины не входит в число публичных целей Кремля, но он стал бы благом для Москвы.

Запасы титановых минералов в России относительно невелики, а в 2021 году Украина была фактически главным источником импорта титана, согласно данным Геологической службы США.

Большая часть боевых действий развернулась на востоке и юге Украины, где сосредоточены минеральные богатства на триллионы долларов. В первые месяцы вторжения российские войска захватили как минимум два участка разработки титановых руд.

Еще до февральского нападения Москва рассчитывала получить жизненно важные титановые ресурсы через свою коррумпированную сеть олигархов, чиновников и разведчиков в Украине.

Магнат Дмитрий Фирташ, живущий сейчас в изгнании в Австрии, был вынужден в 2021 году продать 49% акций Запорожского титано-магниевого комбината – единственного в Европе завода по производству титановой губки – после того, как его обвинили в продаже титана России для военных нужд. В январе 2022 года Фирташ продал крымский титановый завод российской фирме "Титан".

Андрей Бродский, генеральный директор украинской фирмы по производству титана "Велта", сказал Newsweek, что этот металл жизненно важен для нынешнего нападения России.

"В ракетах, которые почти каждый день летят на Украину, очень высокое содержание титана", – пояснил он. По его словам, Москва может столкнуться с "существенной нехваткой современного высокоточного оружия", если не сможет обеспечить новые поставки титана.

Доступ к украинскому титану поможет США в их разгорающемся конфликте с Китаем, который, по мнению политиков, ожидает нас в 21 веке.

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Как сообщил Newsweek источник, знакомый с оборонной промышленностью, титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин. "Я думаю, что китайцы, к сожалению, очень хорошо знают оборонно-промышленную базу США и ее уязвимые места", – сказал он.

По словам сотрудника конгресса, пропагандистские усилия в Вашингтоне набирают обороты и, насколько можно судить по беседам с законодателями, процесс сдвинулся с мертвой точки. "Это определенно важная ниша, которой уделяется меньше внимания, чем насущным военным потребностям Украины, но мы намерены на ней сосредоточиться".

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По словам источника в оборонной промышленности, для ускорения процесса может потребоваться прямое участие Белого дома. "Ничто так не концентрирует усилия, как кризис, и я думаю, что это излюбленный метод действий США".

"Разговоры, ведущиеся на низовом уровне, могут нескоро просочиться на более высокие уровни, и я думаю, что именно так и происходит… Я думаю, что люди, ответственные за Закон об оборонном производстве, знают, что им нужно выяснить вопрос с титаном. Они знают, что им нужно обратить внимание на украинский источник. Мне не кажется, что они получили сигнал о такой необходимости с самого высокого уровня – например, от министра обороны, госсекретаря или Белого дома".

Титан и литий. Использование возможностей Украины

Украине предстоит сложная работа по восстановлению страны и привлечению западных инвесторов, поскольку она стремится влиться в евроатлантическое сообщество. Предполагаемые затраты на восстановление достигают 1 триллиона долларов; эту цифру назвал сам президент Владимир Зеленский.

Киев надеется, что его титановая промышленность станет одной из основ для привлечения иностранных инвестиций и политической защиты, которая приходит вместе с ними.

"Сегодня у нас есть титан и есть литий, оба эти металла пользуются большим спросом сейчас и будут еще более востребованы в будущем, – сказал Newsweek Олег Устенко, экономический советник Зеленского. – Насколько я понимаю, большинство этих месторождений даже не разрабатываются. Возможности для бизнеса в этом секторе действительно огромны. Это важно с точки зрения повышения стабильности мировой системы и глобального предложения этих ресурсов. Мы видим свою роль не только в рамках ЕС, но и на уровне мировых поставок. Я считаю, что это действительно важная роль, которую может сыграть Украина. Но, опять же, для этого нам нужно оказаться в послевоенных условиях".

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований и бывший профессор исследований России в Военном колледже армии США, сказал Newsweek, что Украина может начать поставлять значительное количество титана на Запад в течение нескольких месяцев после окончания войны, когда бы оно ни произошло.

"Им придется перестраивать всю страну сверху донизу, что, если подумать, является прекрасной возможностью для инвесторов", – добавил Бланк. По его словам, для раскрытия потенциала потребуется поддержка правительств в Киеве и Вашингтоне: "Государство также будет играть большую роль… Будут необходимы сигналы от правительств, что инвестировать безопасно". Если Киев окажет поддержку, "мы увидим огромный скачок вперед".

Разрушенная войной и многолетней коррупцией, титановая промышленность Украины отчаянно нуждается в инвестициях. По словам Бродского, "Велта" входит в число компаний, которые ищут "стратегических партнеров" для строительства новых заводов как в Украине, так и за рубежом.

"Велта" уже работает над новым предприятием в Чехии для запуска своего технологического процесса Velta Ti Process, который, по заявлениям компании, позволяет производить металлический порошок титана с меньшими затратами и значительно меньшим вредом для окружающей среды.

По словам Бродского, иностранные инвесторы проявляют "большой интерес", и компания надеется, что чешский завод будет запущен к осени, доказав, что порошок Velta можно использовать для прессования, штамповки или 3D-печати аэрокосмических деталей.

Подобные предприятия можно построить и в США. "Всем очевидно, что США должны быть уверены в надежности поставок титана и контролировать что-то на дружественной территории. Это может быть как Украина, так и США, причем именно Украина предоставит технологию", – добавил Бродский.

"Это определенно требует некоторых инвестиций и серьезного внимания с нашей стороны, – говорит сотрудник Конгресса. – Но в долгосрочной перспективе усилия будут стоить того, чтобы наладить стабильные поставки из такой дружественной страны, как Украина".

Об авторе

Дэвид Бреннан – дипломатический корреспондент Newsweek, освещающий мировую политику и текущие события из Лондона. До прихода в Newsweek в начале 2018 года освещал британскую политику и глобальные текущие события в качестве штатного корреспондента в International Business Times. Окончил Кембриджский университет в 2012 году.