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Мнения

Жить как в США. Может ли Украина воспользоваться рецептом американского успеха

"Нужно создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств". Мнение

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 743
доллары, сша, экономика
Деньги приходят туда, где есть внятная экономическая политика
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В США вышли новые данные переписи населения, из которых вытекают новые элементы американской индустриальной стратегии (!)

Они каждый день начинают строительство 6 новых заводов!

Тезисы:

  • Расходы американских производителей на строительство за последний год выросли более чем в два раза (!!!) В апреле 2023 года годовой показатель достиг почти $190 миллиардов по сравнению с $90 миллиардами в июне 2022 года, при этом на производство приходилось около 13% негосударственного строительства.
  • По данным некоторых информагентств, в Америке сегодня начинают строительство 6 новых заводов в день (!)
  • В июле 2022 года был принят закон, которым предоставлено финансирование в размере $280 миллиардов для увеличения производства полупроводников в США
  • США добавили около 800 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности за последние два года (в которых занято около 13 миллионов человек), чтобы конкурировать с такими странами, как Китай (производящий 30% мировой добавленной стоимости)
  • Правительство США предложило миллиарды долларов в виде субсидий на производство электромобилей, полупроводников и солнечных батарей.
  • По данным Национальной ассоциации производителей, дефицит производственных навыков, вызванный борьбой рынка труда за поиск работников с высокотехнологичным и ручным трудом, может привести к 2,1 млн. незаполненных рабочих мест к 2030 году.

украина, США, флаг Fullscreen
США должны стать примером экономического успеха для Украины

Какое это имеет отношение к Украине?

Самое прямое.

Украине нужно делать именно то, что сделало США богатой и влиятельной страной:

  • Своя амбициозная стратегия, достижение которой делает Украину региональным субъектом
  • Элиты, которые способны эту стратегию создать и будут восприняты как партнеры глобальными субъектами
  • Определить приоритеты и все ресурсы бросить на их реализацию.
  • Создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств…

По каждому из пунктов получу массу вопросов, но напомню, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – найдет оправдание!

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