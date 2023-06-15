Думки
Жити як у США. Чи може Україна скористатися рецептом американського успіху
"Треба створити стимули, щоб світовий капітал обирав не США, не Польщу і не Туреччину, а Україну для розміщення нових інноваційних промислових виробництв". Думка
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У США вийшли нові дані перепису населення, з яких випливають нові елементи американської індустріальної стратегії (!)
Вони кожного дня починають будівнитство 6 нових заводів!
Тезово:
- Витрати американських виробників на будівництво за останній рік зросли більш ніж удвічі(!!!) У квітні 2023 року річний показник досяг майже $190 мільярдів у порівнянні з $90 мільярдами у червні 2022 року, при цьому на виробництво припадало близько 13% недержавного будівництва.
- За даними деяких інформагентств, в Америці сьогодні розпочинає будівництво 6 нових заводів на день (!)
- У липні 2022 року, було ухвалено закон, яким надано фінансування у розмірі $280 мільярдів для збільшення виробництва напівпровідників у США
- США додали близько 800 000 робочих місць в обробній промисловості за останні два роки (у яких зайнято близько 13 мільйонів осіб), щоб конкурувати з такими країнами, як Китай (який виробляє 30% світової доданої вартості)
- Уряд США запропонував мільярди доларів у вигляді субсидій на виробництво електромобілів, напівпровідників та сонячних батарей.
- За даними Національної асоціації виробників, дефіцит виробничих навичок, викликаний боротьбою ринку праці за пошук працівників із високотехнологічною та ручною працею, може призвести до 2,1 млн незаповнених робочих місць до 2030 року.
…
Як це стосується України?
Найпряміше.
Україні потрібно робити саме те, що зробило США багатою та впливовою країною:
- Своя амбітна стратегія, досягнення якої робить Україну регіональним суб'єктом
- Еліти, які здатні цю стратегію створити і які будуть сприйняті як партнери глобальними суб'єктами
- Визначити пріоритети та всі ресурси кинути на їх реалізацію.
- Створити стимули, щоб світовий капітал обирав не США, не Польщу і не Туреччину, а Україну для розміщення нових інноваційних промислових виробництв…
По кожному з пунктів отримаю масу питань, але нагадаю, хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – знайде виправдання!Важливо
Титан, який міг би стати золотим. Чому Україна втрачає мільйони, відмовляючись від переробки