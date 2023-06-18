Система здравоохранения Украины провалила тест. Почему не удалось пройти осмотр обычному пациенту

Автор попытался пройтись по многим звеньям современной системы здравоохранения и провалил задачу.

В течение жизни приходилось сталкиваться с системой здравоохранения только при оперативном вмешательстве – переломы\гипсы\операции. Но в очередной раз загоняя на техосмотр свое авто, которое давно выехало из автосалона, вспомнил, что я тоже не вчера покинул стены роддома. Следовательно, следует и себе провести ТО. Кто-то скажет, что это все пустое – советское наследие. Но мне кажется полезной советская традиция ежегодных профилактических осмотров.

Сказано — сделано: проверю собственное здоровье, а параллельно – состояние реформированной украинской медицины.

Забегая вперед, сообщу: украинская медицинская отрасль умирает. Единственный положительный сдвиг – система "Хелси ми", которая помогла победить очереди на прием. Система достаточно удобна. К большинству врачей записаться можно изо дня в день или на следующий. Благодаря возможности выбрать специалиста не только из ближайшего лечебного учреждения, но и по всему городу, нагрузка на врачей распределяется равномерно, поэтому исчезли очереди. В кабинетах флюорографии с вас уже не требуют деньги "на пленку". Потому что аппараты беспленочные. Вот и весь позитив.

Медики оказались крайне реакционной прослойкой. Они всеми силами противятся реформам. Если описать состояние дел в отрасли: хамство, незаинтересованность в результате, формализованный подход, создание искусственных препон реформам и улучшению качества медицинских услуг.

В чем это заключается на взгляд рядового посетителя? Хамство начинается сразу после пересечения двери медучреждения. Женщины с причудливыми прическами в регистратурах не перегружены работой и с неудовольствием отвлекаются от разговоров между собой на неуместного просителя. У многих есть привычка общаться с вами спиной или через плечо. Наверное, их сознательно подбирают с какими-то заболеваниями позвоночника, что лишает туловище подвижности. Они полны собственной значимости, обычно это профессиональные хамы, которые наверняка получают удовольствие от унижения пациента и непредоставления ему нужной информации. Впрочем, встречаются нормальные работники, но их единицы. Кто-то скажет: у них тяжелая нервная работа — весь день общаться с людьми… Но почему мне не хамят кассиры в супермаркетах, парикмахеры, те же слесари автосервиса? Некоторые из них с радостью поменяют место работы на окне районной поликлиники — там не нуждаются в медицинском образовании и специфических знаниях.

Медики явно недовольны начатыми Супрун реформами и прилагают сверхусилия, чтобы все вернулось на привычные советские рельсы. И это хамство — первый результат их усилий. Сверхцель — восстановить непосредственный физический контакт с пациентом. Это очень важно: таким образом человек становится зависимым от врача, который придумает тысячу способов, как получить за эту власть деньги. Разрушение системы "Хелси ми" идет полным ходом. Скажем, семейный врач выписывает вам направление на УЗИ. Чисто теоретически записаться на диагностику можно через программу на смартфоне, не выходя из дома. Дзуськи! Записи нет – все занято. Но если вы придете в поликлинику, вас направят в отделение, где следует отстоять очередь, где вас запишут в журнал, а потом что-нибудь в компьютер. Зачем этот журнал – неизвестно. Но я пришел к однозначному выводу: если бы воля медиков, они бы до сих пор писали гусиными перьями, а лечили все болезни кровопусканием.

В коридорах больницы посетителя ждет мало положительных эмоций Фото: Укринформ

Стараниями медиков часто нездоровые люди вынуждены плестись в медучреждения, чтобы толкаться в очередях. Что интересно: там, где когда-то традиционно клубилась толпа, скажем в рентген-кабинет — очередей нет. Более того, задолго до окончания смены я наблюдал, что работники просто сидели без дела. В то же время записаться на прием почти невозможно. Однако в диагностическом центре мне предложили сделать УЗИ уже на следующий день без очереди, хотя запись была через несколько недель. Правда, эта услуга обошлась в 300 гривен. Есть логика: хочешь срочно — плати. Но почему это делают в государственном учреждении, на государственном оборудовании во время приема по записи?

Находишь поликлинику на гугл-картах, номер регистратуры, звонишь. Долгие гудки часами! Скорее будет прийти пешком и спросить. Собственно, мне нечего у них спрашивать. Я рад записаться онлайн, но почему-то меня лишили такой возможности. И я не заметил возмущение посетителей: люди воспринимают это как норму: хамство, необходимость приходить, несмотря на наличие онлайн-приложения, "левые" схемы с платными сервисами… Однажды я обратился к заместителю главного врача с вопросом: почему при наличии онлайн приложения я вынужден записываться офф-лайн в какой-нибудь журнал? Большая начальница "съехала с темы": мол, это инициатива работников отделения, она здесь ни при чем. Мне кажется, эта начальница "ни при чем" в системе здравоохранения. Что интересно: когда я пытался узнать, почему от меня требовали какой-то "лист со штрих-кодом", если запись на прием есть в онлайн-приложении, то заместитель главного врача вызвала молодую подчиненную, чтобы найти это направление в моем приложении. Она не знала, как пользоваться "Хелси ми"!

Сама система решения проблемы пациента организована крайне неэффективно. Если семейный врач направляет тебя к профильному специалисту, знай: одним визитом не обойтись. Никто не осматривает пациентов. Врач направит тебя на диагностику, с результатами которой ты должен прийти второй раз. Зачем эта искусственная загрузка медработников и воровство времени пациентов? Неужели нельзя разработать схему, по какому направлению к узкому специалисту предшествует направление в диагностический центр?

Относительно хамства — оно цветет из-за отсутствия предохранителей. Ни один медработник не имеет бейджа. На кого и куда ты можешь пожаловаться? Впрочем, в "Хелси ми" есть возможность оставить оценку работе специалиста и написать отзыв. Но тот, кто выбирает, к кому записаться на прием, почему-то не видит отзывов посетителей. Думаю, это сделано сознательно.

Подведу черту: система здравоохранения очень неэффективна, античеловечна, регрессивна, она эффективно противодействует реформам. Не один день наблюдая за ее функционированием, делаю вывод: персонал, прежде всего сидящие за теми стеклянными окошками — должен быть сокращен по крайней мере вдвое за счет полноценного запуска "Хелси ми", население надо как можно быстрее приучать к пользованию онлайн-приложением, министерство должно налаживать эффективную систему контроля качества работы каждого работника через обратную связь с пациентами. И вот еще интерес: степень сопротивления реформам и уровень человеческого отношения к пациентам совсем не зависит от возраста медперсонала. Более того: представители старой "советской" школы обычно более вежливы, чем "прогрессивная" молодежь. Вообще, констатирую: медицинская отрасль тяжело больна, нуждается в оперативном вмешательстве.

Насчет автора этих строк: свое медицинское "ТО" я бросил, не завершив. Миссия оказалась невыполнимой.

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