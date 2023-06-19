Экономический фронт трусов. Как те, кто побоялся воевать, придумывают себе тыловой героизм

"Понятие "экономический фронт" сами себе придумали и распространили те, кто откровенно засс..л пойти защищать свое государство. И они начали рисовать свою потребность и незаменимость в тылу, потому что идти на фронт — там же может убить или покалечить". Мнение

*Об экономическом фронте. Взгляд тупого воина уже с искалеченной психикой и восприятием*.

Сразу предупреждаю вместо эпиграфа, будет много букв и многим этот пост не понравится, но мне безразличен этот факт, потому что реально подз…бало.

Однажды я попал в Киев, бывают и такие дела. Приехал домой, увидел свою семью, все было прекрасно, пока не началась воздушная тревога.

Спящего малыша я понес на руках в подземный паркинг ЖК, где я проживаю. Мы сели в машину жены, и я увидел много людей, скрывавшихся от ракетной атаки на Киев в этом же паркинге. Большинство из них было с детьми, некоторые еще в колясках.

Уже через пару часов пришли два молодых человека. С вискариком в руках, телочками под мышкой, открыли свою БМВ и начали бухать.

Все бы ничего, но их пьяные крики и гигикания реально мешали спавшим рядом деткам.

Первым и последним не выдержал я. Я был одет по форме и довольно вежливо, культурно и тихо, подойдя к ним, попросил прикрыть их пиз..ки, сделать из них фон потише и прекратить публичную пьянку, потому что:

а — уже давно комендантский час и распитие алкоголя в публичных местах в это время как-то не пляшет с действующим законодательством.

б — они своим воплем будят деток, а это уже довольно и довольно не хорошо.

И тут они попросили меня отойти "поговорить". Я без колебаний согласился.

Мне начали рассказывать, что они очень мощные бизнесмены, которые "платят силу безумную налогов", что благодаря именно им "я могу защищать страну", что именно их тяжелый труд "является главной защитой моей страны" и в общем как я простой смерд в камуфляже не могу "им перебивать их незавершенный корпоратив".

Нет, я их не пиз…л.

Я просто сказал небольшой монолог, который я повторю и здесь, поскольку кто-то должен высказать и озвучить мнение и другой стороны, ведь в последнее время именно нам, военным, что-то слишком много рассказывают "как мы не правы".

Ну что, котики, поехали.

Настоящий фронт – только один Фото: Министерство обороны Украины

Понятие "экономический фронт" сами себе придумали и распространили те, кто откровенно зас..л пойти защищать свое государство.

И чтобы прикрыть свою сссы…вую душонку, они начали рисовать свою потребность и незаменимость в тылу, потому что идти на фронт — может убить или покалечить. А мамина булочка боится, именно поэтому нужно бегом стать "воином" какого-то вымышленного "фронта", показать свою значимость в обществе.

Потому что так он — не сс…кло галимое, а "держатель экономического фронта".

Просто так случилось, что у одних есть яйца, стальной стержень в себе, понятие мужчины, а кто-то — ну Боженька не дал, родители не взрастили, или сам не воспитал.

Так вот, мои дорогие бойцы "экономического фронта", открою вам страшную тайну — НА ВОЙНУ УШЛИ ДОВОЛЬНО НЕ БЕДНЫЕ И НЕ НИЩЕЕ ЛЮДИ!!! БЛД НЕ ГОЛОТА И ЧЕЛЯДЬ, А ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЭТОЙ НАЦИИ!! ЗАПОМНИТЕ ЭТО!!!

Только в моей группе, где мне за честь выпало быть командиром, есть два кандидата наук (исторических и экономических), пара людей, имеющих свой бизнес и ФЛП, и да, они и дальше пытаются поддерживать свой бизнес и ПЛАТЯТ НАЛОГИ!

Более того, у меня есть воин, который был директором фирмы, строившей целые аэропорты, но он с первых дней войны взял в руки оружие и сейчас мне честь стоять с ним в одном ряду.

Более того, он и дальше пытается найти работу, заказ своим подчиненным на фирме, чтобы платить налоги, и чтобы его люди имели за что кормить свои семьи. Однако его так же напрягает налоговая блокировкой его накладных, чтобы просто сделать из него бабла. Его фирму прессует КРУ и другие "проверяющие органы". Но он воюет, и воюет с оружием в руках, а когда есть свободное время, занимается своим бизнесом, дистанционно, через телефон или ноутбук.

Почему-то у всех, кто "держит экономический фронт", такое видение, что на фронте собралась самая беднота, которую вы непосильным трудом кормите.

Вы, дорогие и уважаемые, в теплом тылу, на удобных креслах и диванах вечером дома, возле своих семей, жен, детей. У вас рядом есть душ с теплой водой и нормальный, с*ка, унитаз, и вы платите налоги, как это делало до войны 90% тех, кто сейчас на фронте.

Тех, кто мечтает увидеть нормальный санузел и выспаться не в спальнике или машине, или на земле, а в нормальной кровати.

Тех, кто месяцами не видит своих жен, детей, семьи.

Тех, кто служит каждый день здесь, теряя своих друзей, здоровье и жизнь.

Тех, кто собирает в мешки своих побратимов, а потом на похоронах смотрит в глаза их детям…

Тогда скажите мне друзья, у нас равноценные "ФРОНТЫ"?

Действительно ли мы такие равные?

Благодарю за внимание.

У меня все.

Источник