Нормальное медленное контрнаступление. Почему именно так, как сейчас, все только и могло развиваться на фронте
Медленное развитие событий на фронте является абсолютно нормальным процессом для этого этапа войны, считает аналитик Александр Кочетков. Слишком укрепился враг, слишком дорог нам каждый боец…
НА ФРОНТЕ БЕЗ ОСОБЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. И ЭТО НОРМАЛЬНО
Избитая фраза "ВСУ продолжают наступательные действия на многих участках фронта", как ни странно, максимально соответствует ситуации, да еще и является исчерпывающей.
Объясняю.
Стремительных прорывов линий вражеской обороны я не ожидал: агрессор настроил их много по всем направлениям, с наскока не взять. Штурмовой авиации, как и дальнобойных ракет, у нас в достаточном количестве нет. Поэтому приходится наступать постепенно.
Наша задача — не героически лезть под огонь врага, а постоянно оказывать на него атакующее давление и наносить огненное поражение. Несколько раз в сутки без остановки.
Еще раз повторяю: эта война похожа на тяжелую опасную грязную работу, которую нужно проделать, иначе беда. В которой нужно все взвесить и действовать разумно, без лишнего риска.
Это как уничтожают расплодившихся хищников, которые начали резать домашних животных. Или как устраняют вредителей вроде колорадского жука. Это работа, а не геройство.
Сейчас на большинстве участков фронта так и происходит. Подчеркиваю: на большинстве, а не на всех! Знаю это и по официальным сообщениям, и по собственным источникам.
Вот если бы ВСУ попытались организовать "мясные штурмы" или "огненный вал" по примеру агрессора, я бы считал это откровенной ошибкой командования. Потому что у нас нет лишних бойцов, бронетехники и боекомплекта.
И совсем было бы плохо, если бы наши наступательные действия вообще прекратились. Вот тогда надо бы бить тревогу. А сейчас все продолжается в точности по рекомендации Франко – "Лупайте сю скалу". Тогда она обязательно упадет. И начнется наш победный прорыв. Но где именно и когда – не знает никто.Важно