Нормальное медленное контрнаступление. Почему именно так, как сейчас, все только и могло развиваться на фронте

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НА ФРОНТЕ БЕЗ ОСОБЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. И ЭТО НОРМАЛЬНО

Избитая фраза "ВСУ продолжают наступательные действия на многих участках фронта", как ни странно, максимально соответствует ситуации, да еще и является исчерпывающей.

Объясняю.

Стремительных прорывов линий вражеской обороны я не ожидал: агрессор настроил их много по всем направлениям, с наскока не взять. Штурмовой авиации, как и дальнобойных ракет, у нас в достаточном количестве нет. Поэтому приходится наступать постепенно.

Наша задача — не героически лезть под огонь врага, а постоянно оказывать на него атакующее давление и наносить огненное поражение. Несколько раз в сутки без остановки.

Еще раз повторяю: эта война похожа на тяжелую опасную грязную работу, которую нужно проделать, иначе беда. В которой нужно все взвесить и действовать разумно, без лишнего риска.

В настоящее время действия на южном и восточном фронтах напоминают борьбу с колорадским жуком

Это как уничтожают расплодившихся хищников, которые начали резать домашних животных. Или как устраняют вредителей вроде колорадского жука. Это работа, а не геройство.

Сейчас на большинстве участков фронта так и происходит. Подчеркиваю: на большинстве, а не на всех! Знаю это и по официальным сообщениям, и по собственным источникам.

Вот если бы ВСУ попытались организовать "мясные штурмы" или "огненный вал" по примеру агрессора, я бы считал это откровенной ошибкой командования. Потому что у нас нет лишних бойцов, бронетехники и боекомплекта.

И совсем было бы плохо, если бы наши наступательные действия вообще прекратились. Вот тогда надо бы бить тревогу. А сейчас все продолжается в точности по рекомендации Франко – "Лупайте сю скалу". Тогда она обязательно упадет. И начнется наш победный прорыв. Но где именно и когда – не знает никто.

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