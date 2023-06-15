На Бердянском направлении — решающие дни. Почему начало контрнаступления на Азов уже можно считать успехом

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Начиная со второй половины дня 12 июня, командование войск противника в Южной операционной зоне на Бердянском направлении начало постепенно наращивать усилия в полосе своей обороны от с. Новозлатополь к с. Шевченково. Главной целью этого стало стремление восстановить свою систему обороны на указанном направлении, а также создать предпосылки для нанесения поражения оперативно-тактическим группировкам ВСУ, которые с 4 июня, в свою очередь, начали активные наступательные действия.

Для этого российское командование привлекло к контратакующим действиям на указанном направлении целый ряд сил и средств из состава оперативно-тактического резерва группировки войск (ГВ) "Восток". Это были части и соединения, главным образом, из состава войск восточного военного округа ВС РФ (5-й общевойсковой армии (ОВА), а также 36-й ОВА. В частности, в течение двухсуточных боев на этом участке были отмечены подразделения из состава:

127-й мотострелковой дивизии (мсд);

37-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр);

60-й омсбр;

5-й отдельной танковой бригады (отбр) в батальон.

Ввод в бой подразделений вышеуказанных частей и соединений поддерживали огнем подразделения 50-й и 305-й артиллерийских бригад противника.

Кроме того, противник продолжил развертывание на флангах этого участка, на главной линии своей обороны, подразделений 336-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП) из состава Балтийского флота и 40-й обр МП из состава Тихоокеанского флота соответственно в районе с. Водяное и с. Новомайорское.

Поэтому, реализуя этот замысел, в течение двух суток противник попытался контратаковать по дирекции Старомайорское — Макаровка, Приютное — Новодаровка, а также Керменчик — Новодонецкое. Очевидно, что командование войск противника стремилось остановить продвижение передовых подразделений ВСУ по общей дирекции Макаровка — Старомлиновка и Новодонецкое — Старомлиновка.

Кроме того, попытки остановить продвижение подразделений ВСУ по дирекции на Приютино и Водяное также говорили о том, что командование войск противника видит и с этой стороны достаточно реальной угрозу всей своей системе обороны в районе с. Старобельск.

Однако, в результате этих контратак противнику так и не удалось остановить продвижение передовых подразделений ВСУ на этом участке (контратакующие подразделения российской 127-й мсд и 60-й омсбр в районе Макаровка и Сторожево были отброшены и вынуждены отходить в юго-запад. южном направлениях). В свою очередь, одно из подразделений 5-й отбр и подразделение 37-й омсбр еще во время своего выдвижения попали под огневое влияние украинской артиллерии и были вынуждены остановиться.

Таким образом, можем констатировать, что прорыв обороны противника на участках обороны 394-го мотострелкового полка (мсп) (127-я мсд) и 71-го мсп (42-й мсд 58-й ОВА Южного округа), который удался ВСУ несколько дней назад, командованию войск противнику так и не удалось купировать. Кроме того, очевидно, что прорыв полосы обеспечения и первой линии обороны противника на вышеуказанных участках создает ему достаточно существенные неудобства.

Поэтому, безусловно, не стоит надеяться, что они прекратят свои попытки все же отбросить наступающие украинские войска на этом направлении. Ибо очевидно, что их дальнейшее продвижение в направлении на юг, скорее всего, приведет не только к завершению прорыва первой линии обороны противника, но и к их выходу непосредственно к главной линии обороны ГВ "Восток" (расположена южнее с. Старомлиновка). Что соответственно повлечет расширение потенциальной зоны поражения огневых средств ВСУ, включая дальнобойную и высокоточную артиллерию в совершенно нежелательном для противника направлении.

Самым "сдерживающим" фактором для российского командования в этом смысле является тот факт, что украинское командование, в свою очередь, еще не задействовало главные силы своих оперативно-тактических группировок на этом направлении.

Проще говоря, российское командование опасается из-за того, что оно "несвоевременно" и "не в том месте" задействует собственные резервы. Поэтому пока в контратакующих действиях противника мы видим лишь ограниченные силы и средства.

Но, как бы то ни было, само развитие оперативной ситуации так или иначе заставляет противника постепенно "расконсервировать" свои резервы во все больших объемах. Думаю, именно в этом смысле, текущая неделя ответит на большую часть вопросов.

По моему личному мнению, успехом ВСУ в ближайшее время следовало бы считать не освобождение каких-либо территорий и населенных пунктов, а именно введение в бой противником большей части своих резервов.

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