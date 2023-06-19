Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Нормальний повільний контрнаступ. Чому саме так, як зараз, все тільки й могло розвиватись на фронті

Повільний розвиток подій на фронті є абсолютно нормальним процесом для цього етапу війни, вважає аналітик Олександр Кочетков. Занадто зміцнився ворог, надто дорогий нам кожен боєць…

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик
eye 144
ЗСУ, українська армія, війна
Фото: Генштаб ЗСУ | Постійний тиск на ворога – ось зараз завдання ЗСУ
Related video

НА ФРОНТІ БЕЗ ОСОБЛИВИХ ЗМІН. І ЦЕ НОРМАЛЬНО

Заяложена фраза "ЗСУ продовжують наступальні дії на багатьох ділянках фронту", як не дивно, максимально відповідає ситуації, та ще й є вичерпною.

Пояснюю.

Стрімких проривів ліній ворожої оборони я не очікував: агресор набудував їх багато в усіх напрямках, з наскоку не взяти. Штурмової авіації, як і далекобійних в ракет, в нас в достатній кількості нема. Тому доводиться діяти поступово.

Наше завдання — не героїчно лізти під вогонь ворога, а постійно здійснювати на нього атакувальний тиск і наносити вогневе ураження. Декілька разів на добу без зупину.

Вкотре повторюю: ця війна схожа на важку небезпечну брудну роботу, яку треба виконати, інакше біда. В якій треба все зважити і діяти розумно, без зайвого ризику.

колорадський жук, город, шкідник Fullscreen
Наразі дії на південному та східному фронтах нагадують боротьбу з колорадським жуком

Це як знищують хижаків, що розплодилися і почали різати домашніх тварин. Або як позбавляються шкідників на зразок колорадського жука. Це ж робота, а не геройство.

Зараз на більшості ділянок фронту так і відбувається. Підкреслюю: на більшості, а не на всіх! Знаю це і з офіційних повідомлень, і з власних джерел.

От якби ЗСУ спробували б організувати "м’ясні штурми" або "вогняний вал" за прикладом агресора, я б вважав це відвертою помилкою командування. Бо в нас нема зайвих бійців, бронетехніки і боєкомплекту.

І зовсім було б погано, якби наші наступальні дії взагалі припинилися. От тоді треба було б бити на сполох. А зараз все продовжується в точності за рекомендацією Франка — "Лупайте сю скалу". Тоді вона обов’язково впаде. І почнеться наш переможний прорив. Але де саме і коли — не знає ніхто.

Джерело

Важливо
На Бердянському напрямку — вирішальні дні. Чому початок контрнаступу на Азов уже можна вважати успіхом
На Бердянському напрямку — вирішальні дні. Чому початок контрнаступу на Азов уже можна вважати успіхом