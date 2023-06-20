Украина готовится к прорыву. Почему сейчас важны не новости с фронта, а цифры российских потерь

В ближайшие недели на новости с фронта можно не обращать особого внимания, утверждает военный эксперт Алексей Копытько . Главное сейчас — цифры российских потерь, а они возрастают по всем параметрам.

Эфир забит различными вбросами и стенаниями по поводу ситуации на фронте. Предположим, что мы всего этого бреда не читали.

Берем калькулятор и смотрим в официальную статистику Генштаба.

В мае Силы обороны Украины уничтожили 553 артиллерийских системы врага (124,8 в неделю либо 17,8 в сутки).

За первые 17 дней июня уничтожено 373 артиллерийских системы (153,5 в неделю либо 21,9 в сутки).

В мае уничтожено 31 РСЗО, за 17 дней июня – уже 35.

В мае уничтожено 38 средств ПВО, за 17 дней июня – уже 30.

В мае уничтожено 394 автомобиля/цистерны, в июне – уже 332.

В мае уничтожено 99 единиц спецтехники, в июне – уже 62.

Выходит, что потери врага, который в мае активно наступал, а в июне стал значительно больше обороняться – выросли (танки и ББМ я не беру, хотя там потери росармии тоже значительно выросли).

Потери российской артиллерии за эти полтора месяца – самые высокие за полтора года. В мае был рекорд, в июне он, скорее всего, будет побит.

Даже если не иметь никаких других вводных, получается, что полтора месяца наша армия целенаправленно выкашивала артиллерию россиян, увеличивая темп.

Если же посмотреть на структуру потерь в июне по дням, то картина такая.

В период с 1 по 9 июня наши войска уничтожили 28 систем ПВО врага. Явно акцентированная работа. С 10 по 17 июня – только две.

До 4/5 июня темп боевой работы по другим категориям был более-менее обычным. А потом "что-то случилось".

В период с 5/6 по 9 июня (за 5 дней) наши войска уничтожили 150 единиц артиллерии (30 штук в день в среднем), 16 РСЗО и 12 систем ПВО.

Потом интенсивность на несколько дней снизилась, однако с 13 июня потери РСЗО снова стали регулярными. А в период с 12 по 17 июля росвойска потеряли 6 вертолетов (за весь май – 4).

Если обобщить, то со стороны выглядит так.

Украинская армия систематически работает по врагу Фото: Генштаб ВСУ

Наши войска методично выбивали артиллерию врага.

В какой-то момент (накануне чего-то) акцент был сделан на уничтожение систем ПВО, достигли успеха (с 10 июня российское ПВО прячется).

Проредив систему ПВО, наши войска вошли в плотное соприкосновение с противником, вскрыли большой массив артиллерии/РСЗО и выкосили его.

Я не знаю, кто какие резервы куда перебрасывал (военные обозреватели на эту тему пишут), но цифры подсказывают, что у росвойск образовалась брешь как в системе ПВО, так и в сфере артиллерийской поддержки.

Эту брешь попытались заткнуть мобильными ударными средствами. В первую очередь – вертолетами, а также РСЗО, которые откуда-то за пару дней подтянули.

Российские вертолеты начали чаще оказываться в зоне поражения наших ПВО (то ли мы насытили оборону, то ли россияне вынуждены идти на риск).

Если потери вертолетов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительные и невосполнимые потери в артиллерии. А каждый сбитый вертолет – это очень больно, потому что потеря также невосполнимая.

В этой статистике наверняка есть какие-то неточности, приписки и т.д. Но тенденции видны и очень наглядны.

Мы не знаем планов командования. Поэтому не можем оценить – все идет по плану или нет. Но цифры показывают, что даже без радикальных изменений на карте оборона врага серьезно подтачивается.

Средств, чтобы встретить очередную волну нашей активности, становится значительно меньше. Плюс инциденты на складах с боеприпасами.

Российский спецназ в окопах может какое-то время стойко принимать себе на голову высокоточные снаряды, но это не может продолжаться бесконечно.

Посему. Наши войска сейчас выполняют сложнейшую работу в невообразимо тяжелых условиях. Россияне построили эпическую систему обороны. Наш Генштаб подбирает ключи к этой обороне. Результат виден, он уже заставляет врага реагировать. Раз враг в реактивном положении, значит, украинские войска владеют инициативой и ведут игру.

Изменения накапливаются. До начала июля можно новости вообще не читать, только в цифры смотреть.

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