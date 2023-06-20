Россия - уже на окраинах Запада. Почему благополучные европейцы должны почувствовать страх

Для благополучной Европы те угрозы, которые рождает война в Украине, далеки и абстрактны. Поэтому, считает журналист Игар Тышкевич , задача Украины — показать ей близкие и реальные угрозы

Русские раскачивают западных политиков на предмет переговоров о заморозке войны в Украине. Традиционно шантажом, среди прочего.

Мы понимаем, что добившись своего, РФ не остановится. Это понимает часть наших партнеров. В первую очередь в странах Восточной Европы.

А как насчет избирателя "старой Европы", который голосовал за "друзей России" еще пару лет назад. Согласитесь, вполне возможно восприятие и в следующем формате.

Проблемы с Украиной на фоне ядерного шантажа? Для них логичным выглядит "договориться как-нибудь"

Проблемы после с Молдовой? А где та Молдова?

Возможные проблемы со странами Балтии? Неприятно, но те страны невелики.

Перебить такие настроения — дело не одного месяца (если не года).

Эта страна не собирается ограничиваться Украиной, Молдовой, Балтией... Фото: delfi.lt

Поэтому, говоря о российской угрозе, стоит выбирать и более понятные (и близкие) примеры для среднестатистического испанца, итальянца, француза или грека.

Почему, когда мы говорим, что РФ не остановится, мы имеем в виду лишь Восточную Европу. Русских нет в Ливии, Судане.

А если развязать Москве руки, то "Не остановится" будет в Алжире (они уже воюют в Мали), Тунисе, Мароко, Нигерии (там, кстати, уже есть российские ЧВК). А это, на минутку, ресурсные партнеры той самой "старой Европы", часть избирателей которой "не видит" российской угрозы себе лично.

И, на этом фоне, вполне логичный вопрос: а не стоит ли в нашу риторику добавить пару африканских кейсов. Где, среди прочего, уже есть примеры столкновения российских и европейских интересов. И есть примеры вооруженного противостояния.

Такой дополнительный пример, среди других (которые приводим), добавит аргументов и ответов в вопрос — почему кремлевские аппетиты надо урезать. Пока они не выросли еще больше.

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