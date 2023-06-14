Related video

Путин и "военкоры"

Путин собрал редакторов ТГ-каналов. В том числе так называемых "военкоров". Проводит встречу.

Возникает вопрос: "Зачем?". Можно задать еще один: "Почему именно сейчас?".

Давайте разбираться вместе.

Для начала четыре ключевых факта по присутствию РФ в Телеграм:

Телеграм — последний неподконтрольный Кремлю ресурс, на котором "сидят" россияне. Точнее, сфера, в которой нет монополиста -"смотрящего" и нет влияния на собственников. В самом Телеграме представлены практически все российские медиа. Но свой явно оформленный сегмент, доля которого измеряется двузначным числом, имеет только медиа-группа "Патриот" Е. Пригожина. Суммарно это около 20-25 "военкоров" + до 40 разноплановых каналов. Остальные по мелочи, да и аудитория не уникальная, пересекающаяся с конкурентами. Смещение аудитории в Телеграм происходит не только в РФ. Это коснулось, например, и Украины. А сама "телега" с фактически анонимными каналами является идеальной площадкой для создания каналов донесения до "вражеской" аудитории. Тем более, что упомянутая МГ "Патриот" изначально имела якобы "национальные" медиа в Украине, Беларуси и Казахстане. Сомнительно, чтобы в 2022-23 годах Пригожин вдруг отдал бы указание свернуть работу на соседние с РФ государства. Реакция "военкоров" и информационная волна в Телеграме во время бегства русских из-под Харькова не на шутку испугала Кремль. Напомню, что тогда были проведены даже показательные кадровые назначения. С другой стороны, работа с владельцами ключевых ТГ-ресурсов позволила чрезвычайно мягко пройти процесс освещения бегства русских из Херсона. Можно утверждать, что российское общество восприняло это (в отличие от Харькова) как "норму", "военную хитрость" либо "целесообразность". И это те, кто заметил, заострял внимание на процессе. Для большинства же бегство русских из Херсона прошло абсолютно незаметно.

А теперь про целесообразность такой встречи. Вновь по пунктам:

Тактические задачи. Идет первая фаза наступления Украины. Которая (что логично, учитывая продавливание подготовленных линий обороны) сопровождается бОльшими чем в обороне потерями и имеет низкий (сравнительно с финальными этапами операции в Харьковской и Херсонской областях) темп. Кремль в своих посылах через традиционные СМИ формирует "образ победы" для летней кампании в виде одного слова "удержались". Не зря тот же Путин сравнивал процессы в 2023 году в Украине с "Курской дугой". Поэтому есть необходимость "единогласия" всех информационных ресурсов. Проще говоря, красочные рассказы об успехах России в обороне. Тактические задачи на украинскую аудиторию. Данные задачи тесно связаны с указанными в п.1. Необходимо создать картину провальных штурмов с огромными потерями для украинского потребителя. Тем более, что украинская сторона с форматом "абсолютной тишины" и скупой сводки утром сама создает предпосылки того, что граждане лезут на российские ресурсы и слепо верят тем, где просто написано: "Доброго вечора, ми з України" (хотя админы могут сидеть где угодно).

Типичный пример — даже позитивное сообщение о взятии Благодатного не смогли оформить грамотно и, в результате, государственное ИА "Укринформ" сообщило о Благодатном под Бахмутом. Потери техники на минном поле скоммуницировали на третьи сутки. И, в последнем случае, никто не задавался вопросом: "А где искали информацию сограждане предыдущие 72 часа?".

Телеграм приобрел громадное влияние — Кремлю важно поставить его себе на службу Фото: GettyImages.com

Таким образом, есть достаточно хорошие стартовые условия для проведения российской информационно-психологической операции на украинском поле. При условии согласованной работы большинства ТГ-каналов (пресса и так послушна). И тут встреча с Путиным (равно как и события до и после нее) как нельзя кстати.

Теперь от тактики переходим к перспективе 4-5 месяцев. И здесь у Кремля также есть свои задачи:

Формирование единого пула "военкоров", который становится подконтрольным одной из башен Кремля. По крайней мере в продвижении ключевых тезисов. И тут чрезвычайно важно будет следить за фото с мероприятия, которые рано или поздно всплывут. Будущий куратор будет на этих фотографиях. Управление российским общественным мнением на случай неудач на фронте. Проще говоря, Путину необходимы гарантии повторения медийно успешного Херсонского кейса (повторю, для Кремля информационная работа по освещению бегства из Херсона была удачной). Гарантии дистанцирования "военкоров" от внутренней политики в России. Путину необходимо сохранение существующего медийного баланса. А "военкоры" в информационном поле быстро становятся "тяжеловесами". Поэтому, до момента старта нового партийного проекта поствойны (аналог существовавшей партии "Родина"), для Путина идеальным выглядит формат, когда "военкорам" категорически запрещено вмешиваться во внутрироссийские политические разборки. Пусть частный, но важный кейс. Путину необходимо будет определяться, что делать с МГ "Патриот" и ее ТГ-активами. Оставлять за Пригожиным? В случае его интеграции в одну из башен Кремля вполне возможно. А вот если такого не предвидится, то наличие мощного медиа-ресурса у человека, не входящего в ключевые группы, выглядит опасным. Кроме того, на тактическом уровне Путину необходимо, чтобы Пригожин хоть на время (этап наступления Украины) перестал публично унижать Шойгу и его окружение. В перспективе перед Кремлем встанет вопрос полного контроля над ТГ-полем, аналогичного тому, который существует с сфере "старых" медиа и социальных сетей.

И на фоне этого проходит первая встреча с "военкорами". Что, кроме обозначенных выше задач, можно воспринимать и как сигнал старым пропагандистам. Бюджеты ТГ меньше, влияние уже сопоставимо. А значит рано или поздно может возникнуть вопрос об эффективности работы российского "телевизора".

Источник

Важно