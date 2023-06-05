Вагнер рвется под Белгород. Зачем армия Пригожина пошла в бой против армии РФ

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Вагнер против армии РФ? Или логика пленения комбрига

Вечер перестал быть скучным после сообщений о боях ЧВК "Вагнер" с 72 бригадой… Министерства обороны России на подступах к Бахмуту. Бой, который, вероятнее всего, сопровождался потерями с обоих сторон, завершился пленением командира бригады и записью его "покаянного видео". В этой новости все было прекрасно. Часть наблюдателей уже поспешили сделать вывод о начале чуть ли не войны между российскими силовиками. Еще более блистательными были выводы о попытке покушения на Пригожина.

Но, давайте попробуем разобрать данный кейс.

1. Будут ли убивать Пригожина?

Возможно, но точно не сегодня. Он более чем нужен. И тому есть несколько причин

A) Африка. ЧВК "Вагнер" обеспечивает российские интересы в Африке. И заменить сразу около 10 тысяч бойцов данной структуры невозможно. При этом часть договоренностей (например, с местными группировками) носит персональный характер. То есть исчезновение Пригожина ставит под удар российский бизнес на континенте

B) Медиа-группа "Патриот". Пригожин вырос из "повара" с появлением АИИ, которое переросло в ИА "ФАН" и медиа группу "Патриот". В последней, кроме российских СМИ, есть ряд ТГ каналов, а также медиа-ресурсы в различных странах постсоветского пространства (которые населением целевых стран воспринимаются как "свои"). Структура холдинга непублична и управление им зависит от "живого" Пригожина.

C) группировка на фронте. Нет гарантии, что ЧВК не "разбежится" с исчезновением владельца. Кроме того, встанет вопрос выплат наемникам — из чьего кармана их производить.

Таким образом, убивать сегодня Пригожина Кремлю нет необходимости. Тем более, что тот не давал Путину повода усомниться в своей лояльности. (тут мне вспомнят резкие заявления про "деда". Но разочарую — "дедушкой" Пригожин называет далеко не Путина — почитайте его высказывания за прошедшие 6-7 лет).

К чему тогда мины?

Минирование, вполне вероятно, произошло несколькими днями (если не неделями) ранее. Вероятнее всего в период, когда Пригожин выдвинул свой ультиматум о передаче Бахмута "армейским подразделениям". В МО РФ не было понимания, кто должен сменять пригожинские отряды и, вполне логично, что могло пройти минирования для недопущения несанкционированного выхода вагнеровцев из Бахмута. Тем более, что речь идет о фугасах на "ручном" управлении.

Знал ли об этом Пригожин? Вероятнее всего, да. Почему не заявил сразу? Не стоит забывать, что упомянутый персонаж весьма профессионально работает на информационном поле. И поднятие такого кейса целесообразно в нужное время и при нужных обстоятельствах.

И тут давайте вспомним логику действий Пригожина. Ему крайне важно было вывести свои подразделения в тыл. Так он сохранял часть своей ЧВК и мог вновь стать крайне "нужным" при начале наступления ВСУ. Ведь 20-25 тысяч резерва лишними не бывают. А владелец ЧВК "Вагнер" на этом фоне вновь бы выступил "спасителем России" на фоне неспособности ведомства Шойгу решать поставленные задачи.

Но появился новый кейс — Белгородская область. Очевидно, что у РДК и легиона "Свобода России" недостаточно сил для захвата и удержания сколь-нибудь большой территории. Особенно, в случае полноценных фронтовых боев. Сегодняшние операции — это рейды.

Но эти операции имеют большое информационное и психологическое значение, поскольку демонстрируют неспособность российских ВС обеспечить оборону территории своей страны (в границах 1991 года). Для исправления ситуации армейское руководство может снять с фронта часть подразделений, но станет уязвимым в случае наступления ВСУ. Может отправить и Росгвардия, но Путин держит подразделения Золотова для обеспечения стабильности внутри РФ. Правда, у командующего "Росгвардией" есть козырь в виде кадыровцев. Тем более, что и сам Кадыров не против такого варианта — отражение рейдов все же лучше, чем ложить своих бойцов при обороне фронта в боях со свежими бригадами ВСУ.

Пригожин стремится вывести "Вагнер" из горячих мест, сохранив его Фото: РИА Новости

Пленный полковник, или "Сошлись звезды"

И есть Пригожин, который буквально сразу попытался сыграть на теме, заявив, что предоставит инструкторов для обучения местной ТРО. Но идеальным вариантом для него был бы вывод ЧВК "Вагнер" из Украины и переброска в Белгородскую и Курскую области. Причина та же — отражение рейдов и отражение наступления ВСУ, как говорят в Одессе "таки две большие разницы". Интенсивность иная, уровень потерь иной. А бонус в виде политических баллов колоссальный. Особенно, если учесть наличие своего медиа-холдинга, который начнет разгонять тему "победитель Бахмута спасает Россию".

Однако у Кремля из доступных — выбор между армейцами, кадыровцами и вагнеровцами. Значит, нужен "дополнительный толчок". На этом моменте "сложились звезды" и для того, чтобы поговорить о "минировании дорог".

Произошло обострение вокруг проблемы, о которой "повар Путина", вероятнее всего, знал несколько недель. Возможно, сами вагнеровцы создали предпосылки обострения. Стороны молчат о том, когда и как началась перестрелка с 72 бригадой. Ведь по началу боя известно лишь о попытке разминирования и обстреле. Но разминировать можно в различных местах. В том числе, снимая обычные минные поля перед позициями и (что естественно), забирая мины в качестве "трофеев".

В данном случае такое проходило на позициях бригады, которую Пригожин обвинял в трусости и в составе которой Шойгу пытался развернуть "альтернативные пригожинским" отряды. Речь идет об отрядах "Штурм", собранных из числа заключенных.

Произошло боестолкновение, вероятнее всего, с жертвами с обоих сторон. Но выгодополучателем из данной ситуации выходит Пригожин:

Кремлю пока необходим силовой ресурс его ЧВК на войне против Украины.

Но есть явный конфликт с армейскими структурами, который приобретает характер боестолкновений.

Логичное решение в таком случае — развести подразделения даже географически. И тут вспоминаем про проблемы в Белгородской области, куда, так или иначе, надо отправлять войска. Таким образом даже атакой на 72 бригаду Пригожин пытается получить крайне выгодный и необходимый контракт для своей ЧВК.

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