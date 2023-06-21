Засиделись в обороне. Как Россия пытается перехватить инициативу – и почему это у нее не получается

Военный эксперт Константин Машовец анализирует ситуацию по нескольким направлениям фронта. Где-то россияне обороняются, где-то атакуют, но во всех случаях инициатива — не на их стороне

Сегодня коротко о ситуации не только в Южной операционной зоне…

На Токмакском направлении

Продолжаются интенсивные боевые столкновения по направлению Пятихатки – Жеребянки. Остатки батальона "Шторм — Осетия" отошли к укрепленным позициям северо-восточнее с. Грозово и заняли оборону фронтом на север.

В свою очередь, батальон БАРС-23 "им. Судоплатова" продолжает удерживать с. Жеребянки и обороняться на его северной и северо-восточной окраине, пытаясь помешать дальнейшему продвижению передовых подразделений ВСУ в направлении с. Луговое…

Командование войск противника на этом направлении продолжает прилагать определенные усилия, чтобы полностью остановить продвижение передовых подразделений ВСУ на участке Каменское — Нестерянка еще до их выхода на главную линию его обороны.

С этой целью по рубежу Лесное — Грозово — Долинка — Мирное противник развернул часть своих резервов (всего — до 4-х батальонов, хотя и с "проблематичной" боеспособностью, из-за их участия в предыдущие дни в серии неудачных контратак в районе Пятихаток) .

Очевидно, что главной задачей этой тактической группы является недопущение продвижения передовых подразделений ВСУ в район Гладкое — Широкое — Подгорное, где и начинается главная линии обороны противника…

В целях наращивания уровня боеспособности своих передовых подразделений, обороняющихся на Токмакском направлении, противник регулярно усиливает их живой силой и ВВТ… В общем, за последние 3 дня противник дополнительно подтянул на это направление:

до 8-и танков

до 10-12 ББМ

фиксируется, по крайней мере, 4 новых огневых подразделения артиллерии уровня "взвод-батарея".

Самое интересное, что российское командование на этом участке явно заигралось в "сдерживание" и несколько прозевало... Думаю, где-то в течение 2-3 ближайших дней оно, конечно, догадается об этом, но надеюсь, для него уже будет поздно...

ВСУ контролирует землю и небо Фото: Генштаб ВСУ

На Донецком направлении

Очевидно, командование войск противника не оставляет своих попыток "срезать" Угледарское выступление ВСУ своими активными действиями с северо-восточной стороны (то есть, активно атакуя на западных окраинах г. Донецк, на участке от Старомихайловки до Александровки, включая район с. Марьинка ).

Если раньше эти попытки сопровождались и согласовывались с такими же атаками в районе г. Угледар (т.е. на южном фасе выступления), то сейчас, очевидно, командование противника лишено такой возможности и вынуждено "совмещать" эти свои активные действия с необходимостью обороняться, как по дирекции Благодатное — Владимировка, так и в районе западнее с. Павловка…

Поэтому, учитывая это, на сегодняшний день, смысл упрямых разнонаправленных спорадических атак… выглядит, скажем так, несколько "дискуссионным". В частности, в течение последних 2-х суток противник пытался атаковать по следующим направлениям:

по обоим берегам р. Осыкова, в направлении с. Георгиевка, как говорят "в лоб", пытаясь "захватить" саму Марьинку, силами, по крайней мере, 2-х штурмовых групп (до взвода каждая) из состава вероятно 141-го специального моторизованного полка "Север" (да, это те же кадыровские росгвардейцы), или 103-го мотострелкового полка (мсп) 150-й мотострелковой дивизии (мсд), при поддержке подразделений 68-го танкового полка (тп)… неудачно…

из района юго-западнее Александровки, силами до 3-х штурмовых групп из состава 102-го мсп, при поддержке каких-то "бессмертных сталинградцев" (так называется действующий на этом направлении возведенный штурмовой отряд — что это за фигня, я еще не установил) в общем направлении на Прасковеевку, но опять же… неудачно.

Ситуацию еще более запутанной делает очевидная подготовка противника к атакам по направлению Старомихайловка — Красногоровка.

В сочетании с вышеперечисленными мною попытками, все это выглядит так, будто в штабе 150-й мсд стоит некий генератор случайных участков и направлений, крутя "ручку" которого, "операторы" штаба этой дивизии и выбирают те участки и направления, на которых собираются атаковать в ближайшее время…

На Лиманском направлении

Противник также в течение последних 2-х суток активизировался. Насколько я понимаю, основной смысл этой активизации — решение нескольких "тактических проблем", которые существенно усложняют противнику повседневную деятельность. Например, наконец выбить ВСУ из с. Белогоровка (верхняя), или заставить их вообще оттуда уйти, потому что занимая это село, ВСУ очевидно ну очень мешают противнику оборонять район Кременная — Рубежное и настраивать "руЦкий мир" в г. Лисичанске.

В течение последних 2-х суток противник атаковал в этой зоне по следующим направлениям:

из района северо-западнее с. Диброва в направлении с. Ямполевка, силами пары штурмовых групп, очевидно, из состава 331-го парашютно-десантного полка (пдп) из состава 98-й воздушно-десантной дивизии (пдд), при поддержке отдельных танков 59-го тп 144-й мсд.

на левом берегу г. Северский Донец (напротив с. Шипиловка) с рубежа ул. Санаторной вдоль дороги к Братской могиле в западном направлении, пытаясь пробиться через лесной район, силами нескольких штурмовых отрядов из состава разнообразных БАРС-ов и отдельных подразделений предположительно 175-го отдельного разведывательного батальона (орб) 76-й десантно-штурмовой дивизии.

в свою очередь, на правом берегу г. Северский Донец противник силами штурмовых групп из состава 127-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 2-го АК попытался атаковать вдоль дороги от перекрестка с дорогой Т-1302 в направлении Белогоровка.

Во всех случаях, скажем так, приложенные противником усилия не стоили полученных им, в конечном счете, результатов… которых, собственно, как таковых – и не было…

Интересно, что здесь действует целая шобла российских "добровольческих" формирований типа БАРС… не менее 5-и, от каких-то "Кубанских кАзакоФ" до батальона "Оренбург"… А также, пока, находится 78-й "чайный" (пардон, специальный моторизированный) ) полк из состава 42-й мсд, который называют по-разному — то "Север-Ахмат", а то "Ахмат-Север", что никоим образом не влияет на результаты его боевой деятельности…

В общем, думаю, в ближайшее время противник также будет атаковать в районе с. Диброва в направлении с. Торское, а также вдоль дороги из Кременной на с. Заречное… по крайней мере, он здесь развернул тактическую группу, не менее чем из 5-ти мотострелковых и 3-х десантно-штурмовых и парашютно-десантных батальонов. Причем все это шобло, на протяжении всего фаса Северского выступа, поддерживает не менее 2 "распределенных" батальона 59-го танкового полка…

Да, часть сил и средств из состава этой группировки поехала севернее (на Купянское направление), чему есть вполне веская причина… Но оставшиеся здесь, на Лиманском направлении, явно на сегодняшний день собираются снова атаковать…

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