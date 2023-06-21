Венгерские манипуляции. Как Будапешт подыграл российской пропаганде в истории с украинскими пленными

Подробности об украинских военнопленных в Венгрии

Во-первых, Венгрия не имела никаких полномочий вести переговоры с РФ по поводу украинских военнопленных без информирования украинской стороны! А ситуация по передаче Россией Венгрии 11 украинских военнопленных вызывает не просто удивление, а возмущение.

Во-вторых, единственный орган, который имеет полномочия поднимать вопрос освобождения или обмена наших военнопленных – это Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Тем не менее, Украина не была проинформирована о запланированной передаче Венгрии украинских военнопленных. А обращений от венгерской стороны с тем, что они готовы присоединиться к мирным инициативам или же будут содействовать через свои контакты возвращению украинских военнопленных – не было.

Можно ли такие действия Венгрии трактовать как нарушение международного гуманитарного права и нарушение прав украинских военнопленных? На мой взгляд – однозначно да.

Почему это делает Венгрия? Вижу в этом подыгрыш российской пропаганде, что якобы Украина не хочет забирать своих военнопленных, что — абсолютная неправда. Венгерские власти позволяют показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных.

Венгрия сознательно или невольно подыгрывает России Фото: из открытых источников

Да, сразу после того, как нам стало известно, что на территории Венгрии находятся наши военнопленные, мы начали обращаться официально к венгерским властям. Как Омбудсмен Украины направил письмо Омбудсмену Венгрии с требованием, чтобы в пределах своего мандата он сообщил, в каких условиях они проживают, какое к ним отношение.

Также обращаюсь к Уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой разобраться в этой ситуации и ответить на логичные вопросы. Как так получилось, что 11 военнопленных украинской армии оказались на территории Венгрии? Почему об этом не уведомили украинскую сторону?

Венгрии следует избегать манипулятивных заявлений в стиле Российской Федерации, а проявить больше конструктива. Ведь речь идет о жизни людей, соблюдении их прав и свобод.

Также обращаюсь в Международный институт Омбудсмена (IOI), чтобы они проанализировали и дали оценку действиям венгерского Омбудсмена!

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