Россия наносит ответный удар – и загоняет себя в ловушку. Какова реальная ситуация под Лиманом и Купянском

Российские контратаки у Лимана и Купянска наделали немало шума и активно 'продаются' российской пропагандой. На самом деле, от них самим россиянам больше вреда, чем пользы, утверждает военный аналитик Александр Коваленко.

Кременная – Лиман…

Сватово – Купянск…

Итак, на востоке отмечается активизация российсских оккупантов. Но об этой активизации следует знать несколько очень важных вещей, чтобы понимать, что происходит и чего ожидать, не гипертрофируя получаемую корректно-скупую оф-инфу.

Во-первых, в Луганской области на сегодняшний день — одна из наиболее боеспособных группировок РОВ, что удивительно, наиболее приближенная к штатной комплектации подразделений. И на то есть причины, ведь в мозжечке командования РОВ еще в конце 2022 года вынашивалась идея об "ответном ударе" по Харьковской области.

Согласно планам командования РОВ, до 24 февраля их группировка должна была нарастить потенциал для очень быстрого рывка от линии Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое) до левого берега Оскола с захватом Лимана и Купянска. Но что-то у них тогда пошло не по плану и "большое" наступление захлебнулось в зачатке.

На самом деле, причиной того, что "рывок" прервался, были Силы обороны Украины, которые были готовы к отражению этой рефлексии. К тому же наступление РОВ должно было осуществляться с открытых позиций, в то время как вся оборона СОУ построена на закрытых позициях.

Оборона украинских войск построена на закрытых позициях

Во-вторых, активизация СОУ в Запорожской и Донецкой областях вынудила командование РОВ принимать быстрое и не совсем рациональное решение. Интенсификация боевых действий по всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса.

По замыслу командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва в Лиман и Купянск, оттянут часть сил из Запорожской и Донецкой области для усиления своей обороны на Востоке, что позволит оккупантам устоять на Юге. Вот только непонятно, зачем это делать Генштабу ВСУ.

Как я упоминал выше, подобный "рывок" РОВ уже был сорван, а все потому, что к нему Силы обороны Украины готовы, следовательно, ресурс, необходимый для сдерживания/обороны/наступления, сформирован и распределен. То есть рефлексия РОВ на востоке – только ради рефлексии.

С другой стороны, такая рефлексия в определенном смысле ослабляет целостность обороны самих РОВ на плацдарме, а также заставляет тратить дефицитный ресурс. Поэтому, не исключено, что здесь, по итогам этих действий, РОВ сами себя загоняют в ловушку.

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