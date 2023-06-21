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Мнения Российско-украинская война

Россия наносит ответный удар – и загоняет себя в ловушку. Какова реальная ситуация под Лиманом и Купянском

Российские контратаки у Лимана и Купянска наделали немало шума и активно 'продаются' российской пропагандой. На самом деле, от них самим россиянам больше вреда, чем пользы, утверждает военный аналитик Александр Коваленко.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 349
всу, танк, война
Фото: Генштаб ВСУ | К российской контратаке ВСУ готовы
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Кременная – Лиман…

Сватово – Купянск…

Итак, на востоке отмечается активизация российсских оккупантов. Но об этой активизации следует знать несколько очень важных вещей, чтобы понимать, что происходит и чего ожидать, не гипертрофируя получаемую корректно-скупую оф-инфу.

Во-первых, в Луганской области на сегодняшний день — одна из наиболее боеспособных группировок РОВ, что удивительно, наиболее приближенная к штатной комплектации подразделений. И на то есть причины, ведь в мозжечке командования РОВ еще в конце 2022 года вынашивалась идея об "ответном ударе" по Харьковской области.

Согласно планам командования РОВ, до 24 февраля их группировка должна была нарастить потенциал для очень быстрого рывка от линии Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое) до левого берега Оскола с захватом Лимана и Купянска. Но что-то у них тогда пошло не по плану и "большое" наступление захлебнулось в зачатке.

На самом деле, причиной того, что "рывок" прервался, были Силы обороны Украины, которые были готовы к отражению этой рефлексии. К тому же наступление РОВ должно было осуществляться с открытых позиций, в то время как вся оборона СОУ построена на закрытых позициях.

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Оборона украинских войск построена на закрытых позициях

Во-вторых, активизация СОУ в Запорожской и Донецкой областях вынудила командование РОВ принимать быстрое и не совсем рациональное решение. Интенсификация боевых действий по всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса.

По замыслу командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва в Лиман и Купянск, оттянут часть сил из Запорожской и Донецкой области для усиления своей обороны на Востоке, что позволит оккупантам устоять на Юге. Вот только непонятно, зачем это делать Генштабу ВСУ.

Как я упоминал выше, подобный "рывок" РОВ уже был сорван, а все потому, что к нему Силы обороны Украины готовы, следовательно, ресурс, необходимый для сдерживания/обороны/наступления, сформирован и распределен. То есть рефлексия РОВ на востоке – только ради рефлексии.

С другой стороны, такая рефлексия в определенном смысле ослабляет целостность обороны самих РОВ на плацдарме, а также заставляет тратить дефицитный ресурс. Поэтому, не исключено, что здесь, по итогам этих действий, РОВ сами себя загоняют в ловушку.

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