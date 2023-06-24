Почему пала "крепость" Ростов. Как ЧВК "Вагнер" захватила большой город и к чему это приведет

Группы влияния как внутри МО РФ, так и непосредственно ФСБ схлестнулись в борьбе не за какую-то там эфемерную "справедливость", а банально за власть. Война завела Россию в глубокий тупик, выход из которого — чистки. Мнение.

Вчера в Ростове был введен в действие план "Крепость", который предусматривает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств и готовность к отражению внешнего нападения. Но как-то отразить на самом деле не получилось…

Дело в том, что российская полиция, ОМОН и СОБР находятся под управлением ФСБ. В свою очередь, еще вчера ФСБ объявила, что приводит все свои подразделения в боевую готовность. Следует понимать, что "группа Вагнера" — это гибридная группировка, которая создавалась ФСБ для конкуренции с Минобороны РФ.

То есть, "вагнера", это такой же филиал ФСБ как пограничники, фискалы, полицаи, ОМОН, СОБР и другие внутренние силовые структуры.

Что касается конфронтации Пригожина с МО РФ, то я неоднократно обращал внимание на то, что это не личная конфронтация, а именно конфронтация силовых структур, МО РФ и ФСБ. ФСБ намеревалась поставить на место Минобороны и главы Генштаба ВС РФ своих карманных генералов, каковыми являются Суровикин и Мезинцев. ФСБ годами формировала свой пул на набережной Фрунзе, что определенно говорит о существовании внутри МО РФ групп влияния.

Но вчера, когда ФСБ крайне резко отреагировала на "поход" Пригожина, первая возникшая мысль — "кашевар" не согласовал свои действия с руководством и действует сейчас независимо. Это грозит очень быстрым подавлением его своенравия, поскольку в масштабах силовых структур "вагнеровцы" — ничто.

Евгений Пригожин уже ведет задушевные беседы с заместителем министра обороны Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ ГШ Алексеевым Фото: Getty Images

Но внезапно очень ровно посыпался Ростов. "Крепость" не сработала, а полицейские радостно махали "вагнеровцам", въезжающим в их город. А этим утром Пригожин уже ведет задушевные беседы с заместителем министра обороны Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ ГШ Алексеевым. Все это свидетельствует об очень серьезном расколе групп влияния как внутри МО РФ, так и непосредственно ФСБ. И сейчас эти группы влияния схлестнулись в борьбе не за какую-то там эфемерную "справедливость", а банально за власть. Война завела Россию в глубокий тупик, выход из которого — чистка.

Вот именно та группа влияния, которая сейчас представлена лысым кашеваром, и решила взять под свой контроль заранее тот хаос, который мог бы наступить, например, после освобождения Крыма. Выживание и борьба за власть в послевоенной России.

Впервые в своей истории Россия 24.02.2022 года начала полномасштабную войну против страны, которая гораздо меньше ее по площади, которая имела гораздо более слабую армию, экономику и имела множество внутренних агентов влияния, но имела профессиональную армию и нацию. Не просто народ, граждане, а именно нация, которая сплотилась перед врагом и помогла армии нанести ему сокрушительное поражение. То, чего нет в той же разрозненной России, где в многонациональном разнообразии нет сплоченности, а есть только взаимные обиды и вражда.

Просто Россия — это недоразвитая страна-гигант и способна поглощать и давить только на тех, кто слабее и меньше. Но стоит этому недоразвитому гиганту встретить отпор, он пускает сопли и трещит.

За полтора года российскую армию демилитаризовали, а "вагнеровцы", которые создавались российским преступным режимом как элемент "гибридного" внешнего воздействия, которым так гордилась российская власть, сейчас стали элементом дестабилизации.

А все потому, что этих последствий, что от вторжения в Украину, что от нарастающей внутренней конфронтации, российские аналитики предвидеть не смогли. Они не увидели то, чем закончится их недальновидный шабаш. А все потому, что здравого анализа у недоразвитой страны-гиганта просто не может быть априори.

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