Дело рук Патрушева: как ФСБ подставила Путина и почему не довела мятеж Пригожина до конца

ФСБ вырастила ЧВК 'Вагнер', ее инструментом выступал и Евгений Пригожин. Именно поэтому за провалившимся бунтом журналист Орест Сохар без колебаний видит режиссуру секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

Транзит власти таки происходит... Или несколько фактов, о которых еще вчера мы не догадывались о "спецоперации" Пригожина

Ключевой ошибкой мира было думать, что главарь наемников — это самостоятельный игрок, который самостоятельно решил побороть гидру коррупции и сатанизма: мы пропустили в этой "гойде" длиннющие уши секретаря Совбеза Николая Патрушева.

За прогулкой "Вагнеров" по просторам "матушки" стоял Патрушев и подконтрольная ему ФСБ. Их задачей было, по меньшей мере, взять под контроль армию.

Пригожин производил впечатление "взрослого босяка". Но мы забыли, что международный терроризм и наемничество — это экспортный товар спецслужб... особенно, если [африканские] жертвы богаты бриллиантами, золотом и другими дарами подземного мира.

"Вагнер" месяцами готовился к "контрнаступлению" на Москву, аккумулировал боеприпасы, топливо, "пилил" стратегию проникновения в столицу. Контрразведка ФСБ месяцами "не замечала" этих приготовлений, удерживая самого Пригожина в золотом коконе безопасности, оберегая даже от кривого взгляда, не говоря уже о каком-то покушении.

Прокси-воин ФСБ Пригожин без устали обкладывал руководство МО, не упоминая ФСБ.

Ну и крайний аргумент: "прокси-воин света" в 100 км от Москвы, в один момент сдулся по звонку, послушно упаковавшись в машину и отправившись в ссылку: в ближайшее время ему придется бороться за укрепление демократии в очередной африканской стране или что-то подобное тому. Мог бы настоящий лидер 25-тысячного контингента вот так вот сойти на нет, боясь пролить кровь? Лидер — нет, а вот "солдат ФСБ" — да.

Как послушный солдат ФСБ, Пригожин "слился" в нужный момент

В течение предыдущих суток наемники наступали не на Москву, а на перепуганное сознание фюрера. Похоже, частичный трансфер власти состоялся.

Когда все приспешники фюрера скрылись на своих бизнес-джетах, на хозяйстве в Москве остался один Патрушев, который устроил красивый трюк над президентом: он публично наплевал на путинские стоны о недопустимости переговоров с террористами: "внутренняя стабильность" оказалась важнее "предрассудков" бункерного. Тем временем все, что смогла путинская армия, это криво-косо уничтожать нефтехранилища, мосты, взрывать гражданских.

"Шах Пригожиным" ФСБ устроило, скорее всего, из-за недовольства стратегией войны Шойгу-Герасимова (реально — Путина): их так затянуло в туннель пост-совкового ядерного мышления, что они игнорируют неэффективность этого инструмента. Речь идет о теории масштабного ущерба, под которую попадают и техногенные катастрофы, как подрыв Каховской ГЭС. Тогда как ФСБ-шная часть путинской верхушки стремится к скорейшему завершению войны и возвращению к типичному мирному коррупционному существованию.

Патрушев не устроил Путину "мат Пригожиным", потому что пришлось бы попотеть над захватом власти в стране. В свое время мятеж Керенского обошелся Российской империи потерей трона и приходом к власти большевиков. ФСБ учит историю: в случае захвата Москвы сценарий развала мордора был вполне реальным. Поэтому бункерный до сих пор — вожак оркостана, а за дальнейшим транзитом власти следует наблюдать по назначениям. Не исключено, что министром обороны станет, например, Алексей Дюмин, бывший охранник фюрера, губернатор одной из областей, человек Патрушева, в свое время фигурировавший среди наследников фюрера. Для баланса начальником ГШ станет какой-нибудь традиционный вояка, например, алкаш Суровикин — дружаня Пригожина.

Патрушев давно славился вставленными ножами в спину фюреру. Это он развел целый инкубатор известных "политологов" и телеграмм-каналов, которые искренне и вдохновенно издевались над хозяином Кремля. Говорят, что именно Патрушев является создателем о "смертельно больном Путине". Похоже, этот креативный секретарь Совбеза теперь и дотянулся до власти в Московии. Следим за назначениями. Если написанное здесь подтвердится, то и преемника бункерному будет высиживать в своем инкубаторе ФСБ.

Шойгу и Герасимов — это отдельная история. Поговаривают, им теперь отвечать за все грехи бункерного.

Поживем — увидим, следим за изменениями.

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