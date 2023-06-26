Резервы россиян на фронте исчерпываются. В бой брошена незаменимая 810-я бригада

С промежуточными выводами по направлениям.

1. На Мелитопольском направлении, в районе Лобково — Пятихатки, судя по всему, подразделения 429-го мотострелкового полка (мсп) противника были вынуждены немного отойти из восточной части Каменского, одновременно продолжая удерживать его южную часть.

Также, противник оставил территорию севернее с. Жеребянки, отойдя на укрепленные позиции западнее села и в самом селе…

По всем признакам, главные силы 429-го мсп противника заняли оборону северо-восточнее села Луговое фронтом в сторону с. Лобково.

Командование войск противника на этом направлении в течение последних 2-х суток продолжает осуществлять мероприятия по укреплению своей системы обороны по рубежу Грозовое — Долинка, а также района обороны Верхняя Криница — Луговое — Гладкое — Лесное, в частности…

между с. Грозовое и с. Долинку несколько ротных и взводных опорных пунктов (ВОП, РОП) заняли подразделения сводной тактической группы (до батальона) 4-й военной базы (вб) ВС РФ

в районе с. Лесное по обеим сторонам дороги между с. Каменское и г. Васильевка разворачиваются подразделения (та-дам) 810-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП)… из состава ОПЕРАТИВНОГО резерва противника на этом направлении…

Заключение:

На данном направлении противник явно пытается остановить продвижение передовых подразделений ВСУ по трем основным дирекциям:

из Каменского на Васильевку, вдоль реки Днепр

из Пятихаток на Жеребянки и далее на Луговое

южнее рубежа Грозовое — Долинка…

Ведь, если этого не сделать, ВСУ, очевидно, таки прорвутся к г. Васильевка с худшими для противника последствиями на всем Мелитопольском направлении…

Конечно, главное событие здесь — появление 810-й обр МП… которую таки достали "из резервного ящика"…

Как по мне, причин этому может быть ровно две…

или командование противника имеет цель в виде… организации и проведении очередной серии контр-атак на этом направлении…

или у него возникли достаточно веские опасения относительно устойчивости всей своей обороны в направлении на г. Васильевка…

2. Едем дальше на Восток…

Район с. Нестерянка, где обороняются подразделения 503-го мсп противника. Повторяется ситуация с с. Ровнополь на Бердянском направлении — противник превратил само село и его окрестности в настоящий узел обороны, но по состоянию на вчерашнее утро, передовые подразделения ВСУ практически "зажали" его сразу с 3-х сторон, постепенно приближаясь к его окрестностям.

Очевидно, что если так будет продолжаться и дальше (а к тому все и идет), подразделения 503-го мсп противника вряд ли смогут как-то повлиять на ситуацию, которая сейчас складывается в районе с. Копани и западнее с. Нестерянка, то есть на его флангах. А у командования войск противника на этом направлении появится еще один участок, который необходимо "срочно усилить" (ги-ги, вопрос… чем именно?)

По направлению с. Новоданиловка — с. Новопрокоповка противник продолжает докладывать "титанические" усилия, чтобы не допустить потери с. Роботино. Причем, его командованию приходится растягивать боевые порядки своих, уже достаточно потрепанных 291-го и 70-го мсп и на фланговые районы этой дирекции…

В этом смысле, неудачная попытка контр-атаковать северо-восточнее с. Копани, уже начала "аукаться" противнику — приходится подтягивать дополнительные силы и средства на это направление, ведь в результате понесенных подразделениями 291-го мсп потерь в этих контр-атаках, уровень его боеспособности начал ощутимо снижаться (как я уже писал двое суток назад, подразделения 1430-го мсп территориальных войск (ТрВ) почти закончили развертывание в районе с. Новопрокоповка, а в тылу 291-го мсп "нарисовались" еще 2 дополнительных батальона в ВОП-ах и РОП-ах южнее с. Копани на высотах засел БАРС-11, а между с. Копани и с. Новопрокоповка, где-то развернулся 249-й специальный моторизованный батальон 46-й отдельной бригады оперативного назначения фснгрф "Росгвардия", известный "в миру", как "Юг-Ахмат"…

ВСУ — под прикрытием родной природы

Однако, в этом смысле, более показательными для этого направления являются другие две вещи…

сосредоточение южнее с. Вербовое (кто забыл, напомню, здесь начинается главная линия обороны противника) еще одного "барсовского" батальона — БАРС-14 "Сармат"…

а также концентрация в районе Новокарловка — Богатое — Украинское — Инженерное подразделений (та-дам) 69-й отдельной бригады прикрытия (обрп), по состоянию на вечер 24.06…. ее передовые подразделения начали разворачиваться в этом районе по обе стороны дороги на г. Пологи (Т-0815)…

Заключение:

35-я общевойсковая армия (ОВА) противника, которая подозрительно "затихла" еще с начала активизации ВСУ в Южной операционной зоне, таки начала понемногу "втягиваться в дело" (подразделения 38-й омсбр противника участвовали в контр-атаках в районе с. Новопокровка пару дней назад). Думаю, основная причина — у россиян явно что-то "зачесалось" в районе г. Пологи… особенно, с северо-западного направления. Я так понимаю, они подозревают украинское командование в "коварных намерениях" прорваться по обоим флангам (восточному и западному) всего Пологовского района своей обороны… поэтому превентивно усиливают их соединениями своей "неприкосновенной" 35-й ЗВА…

3. Но наиболее негативно для противника ситуация продолжает развиваться на Бердянском направлении…

Многострадальный 394-й мсп противника таки смог организовать контр-атаку с запада на восток от с. Ровнополь в сторону дороги Ровнополь — Старомайорское. Однако, как мы и предполагали, ни "славы", ни "чести" в этом для себя не нашел… Немного продвинувшись к вышеуказанной дороге, его передовые подразделения снова попали под массированное огневое воздействие ВСУ и были вынуждены отойти от нее в юго-западном направлении…

Более того, выполнение "генеральной" задачи — остановить продвижение ВСУ на этом направлении, у противника так и не получается. Украинские войска хотя и достаточно медленно, но уверенно и постепенно продолжают создавать оппонентам на этом направлении весомые траблы…

Они вплотную подошли к северо-западной окраине с. Новозлатополь (что само по себе делает оборону противника севернее условной линии Любимовка — Георгиевка, гм-гм… ну очень рискованным занятием)… а также смогли еще дальше продвинуться в полосе обороны 394-го мсп противника (между с. Приютное и с. Ровнополь), который в это время был занят контр-атаками в сторону дороги Ровнополь — Старомайорское… Общее расстояние продвижения передовых подразделений ВСУ, с начала активизации, на этом участке составило более 5 км (и что интересно… темпы этого продвижения — продолжают расти…).

В свою очередь, на "основной" дирекции наступления — Макаровка — Старомлыновка, противнику также пока не удается "разрядить" ситуацию — ВСУ уже вошли в с.Урожайное, где ведут сейчас упорные бои с уже изрядно потрепанными подразделениями 60-й омсбр и прижали их на противоположном берегу реки Мокрые Ялы в с. Старомайорское…

Кроме того, получила свое продолжение и история с с. Керменчик… Наконец-то российское командование осознало, чем для него может закончиться… "неудачное" распределение сил и средств в полосах обороны 37-й омсбр и 40-й обр МП…

И судя по всему, решило "разрядить ситуацию" наиболее кардинальным образом — конечно, контр-атаковать (а как же еще…). Мое предположение суточной давности, что развертывание вдоль дороги между с. Старомлыновка и с. Керменчик во втором эшелоне 37-й омсбр подразделений 71-го мсп противника, предназначенное не только для "стабилизации" ситуации по направлению на ключевые высоты в районе с. Керменчик, но и для организации контр-атак в северо-восточном направлении… оказались верными.

По состоянию на вчерашний вечер противник начал сосредотачивать штурмовые подразделения по направлению Керменчик — Новодонецкое (очевидно, с целью атаковать в северо-восточном направлении, в сторону с.Золотая Нива) … Также, не вызывает сомнения тот факт, что самое активное участие в этом деле примут и левофланговые подразделения 40-й обр МП, которые обороняются на северо-запад от Новомайорского …

Контрнаступление развивается медленно, но уверенно

Я сейчас не буду оценивать шансы этой "придумки" российского командования на успех (она, даже на первый, достаточно приблизительный взгляд, представляется, гм-гм, спорной… потому что попытка атаковать "через реку", в данном случае, речь идет о р. Шайтанка, не представляется "достаточно разумным" решением). А хочу акцентировать ваше внимание исключительно на смысле, этого "разящего удара"…

Ключевые вопросы относительно этого — куда и зачем?

Я бы еще понял, если бы противник "контр-атаковал", например, из района с. Завитне Бажання в северо-восточном направлении… это было бы логично и вполне оправдано… но это… "куда-то в пустоту"… чтобы что?

Ну продвинутся они с потерями где-то на 1-1.5 км и что? Это никоим образом не останавливает продвижение ВСУ — ни на Старомлыновку, ни на Ровнополь или Новозлатополь и тем более на сам Керменчик (потому что участок прорыва ВСУ находится ощутимо западнее участка, где планируется российская контр-атака)… Да, это МОЖЕТ создать определенный дискомфорт нашим подразделениям на направлениях Пречистовка — Новомайорское или Пречистовка — Павловка в смысле МТЗ… но исключительно, дискомфорт — не более…

Но российское армейское упрямство (а я бы назвал это глупостью)… уже вошло в военную мифологию…

— Я сказал люминий, значит люминий… но если кому-то что-то не понятно, то будет таскать чугуний…

И да, они даже подтягивают сейчас туда батальон 125-й омсбр (бывшая 5-я омсбр 1-го АК), чтобы уж "наверняка"… ну-ну…

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Так что подытожим…

В этом смысле, пожалуй, выделю две вещи…

Продолжение процесса "распаковки" оперативных резервов противника, причем, как на Мелитопольском, так и на Бердянском направлениях… (сосредоточение и развертывание 810-й обр МП, 69-й обрп 35-й ЗВА и целого ряда подразделений батальонного уровня), говорит о том, что у противника "не все ровненько", далеко не все…

Со всей своей решительностью на повестке дня перед противником встает вопрос "уже пора", или еще "подождать", относительно использования его главных оперативно-стартегических резервов… Очевидно, что наиболее удобным моментом, в этом смысле, является момент, когда украинское наступление "завязнет" и появится возможность самим "где-то треснуть", но тут "и хочется, и колется"… Как не спутать простую оперативную паузу, с самим этим "увязыванием"…? Ведь, если "не угадать", можно так лохануться, что посыплется "все и сразу"…

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