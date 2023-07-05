Оружие для ВСУ должен поставлять бизнес. Но почему чиновники против?

"Наезд" на бизнес, который имеет прибыль от импорта оружия — пример того, каково наше государство и каким оно не должно быть, пишет журналист Сергей Высоцкий . И объясняет, в чем там на самом деле коллизия...

История с аудиторской службой, которая начала "клепать" МО и импортеров оружия за сам факт возможности получения прибыли — это классический пример того, каким было и есть и каким должно перестать быть наше государство. Точнее — государственный аппарат.

Фактически своими выводами ГАСУ запретила закладывать прибыль в калькуляцию ценовых предложений. Списав прибыли оружейных компаний в убыток государственного бюджета.

Мы видим на примере ГАСУ классическую поведенческую модель украинского чиновничества, которая вбита ему на уровне позвоночника и спинного мозга.

Эта модель состоит из безынициативности, глупости, примата инструкции над здравым смыслом и полного игнорирования общего интереса общества и государства.

Для начала: кто такие импортеры оружия, эти получающие разрешенную прибыль в 3% кровососы и пауки в условиях войны? Это классические корсары и приватиры, люди получившие от государства каперское свидетельство (в нашем случае — экспортную (на самом деле импортную, но это нюансы) лицензию) на осуществление пиратских действий от имени государства. Почему пиратских, спросите вы? Потому что международный рынок оружия, мягко говоря, не функционирует как международный рынок трусов или нефти. В мире нет оружейной биржи. Или всемирного склада с заколками для волос, губками для душа, ершиками для унитаза и снарядами одновременно. Вы не закажете оружие в интернет-магазине, так же, как не купите его на базаре у бабы Мотри.

Международный рынок оружия — это сложная мафиозная система, в которой интересы государств, криминала, кланов, бизнесменов и разведок переплетены в сложный клубок отношений, действий, интриг, шантажа и заказных убийств.

Кто-то скажет: война — какая прибыль? Я отвечу на это: книжки про корсаров вы читали невнимательно. Зачем в принципе был нужен институт разбойника в законе? Потому что это снимает с государства политическую и другие виды ответственности, оставляя выгоду в виде доминирования на морях и торговых маршрутах. И перекладывает на приватира все расходы — содержание базы, судна, команды. Главное — государство ничего не хочет знать, не спрашивает, но и не осуждает, корсаров за их жестокость и резню.

3% прибыли — вроде бы много, учитывая объемы. Но куда они идут? В бездонные карманы, или на то, чтобы Украина имела больше оружия, боеприпасов и техники?

Мало кто представляет, сколько стоит поставка в Украину одной единицы вооружения

Вы знаете, сколько стоит одно рукопожатие сенатора? 20 000 долларов через лоббистскую фирму на K-street в Вашингтоне. Вы знаете, какие взятки надо разносить в некоторых довольно отдаленных странах, чтобы их чиновники закрыли глаза на просьбу "российских друзей" и что-то вынесли нам через дырку в заборе? Ок! Назовем это не взятками, а "подарками". Знаете, сколько стоят часы Патек Филипп Наутилус? 195 тысяч долларов. Яхты и лошади — существенно дороже. А сколько стоят сами иностранные политики? Когда мы конкурируем за этот товар с Кремлем и его ресурсами? Сколько стоят мастера длинного лезвия, которые прирежут какого-то резидента ГРУ, который нам мешает в отдаленной теплой стране? Сколько стоит наружное наблюдение и частные спецслужбы, которые должны нарыть компромат для шантажа на иностранного чиновника? В конце концов, просто сколько стоят оружейные менеджеры с глобальными связями, отставные генералы разведки для представительских функций? Профессиональный международный юридический департамент для хозяйственных споров в ЕС или Великобритании? Знаете ли вы, сколько денег из этих 3% вложено в оборонное производство здесь, в Украине?

Вы об этом не знаете. И не должны знать. Потому что украинцы — достойные, смелые котики, которые мужественно и морально стойко противостоят оркам. А все эти пакости делают какие-то пираты и бандиты, на которых государство не имеет никакого влияния! За каких-то несчастных 3%!

Но проблема не в вас. А в том, что в аудиторской службе сидят те, кто не знает не только этого. А вообще ничего, кроме анекдота про дельца из 90-х, который покупает сигареты по 2 рубля за пачку, продает по 5 и "на эти вот 3% и живет". Аудиторы, судя по всему, также путают 3% прибыли с 300% отката!

Тупой социализм и постсовок нас губит. На данном этапе физически.

Что нужно изменить? Я скажу. На уровне Кабмина принять постановление, которое урегулирует эту историю. А дальше дать возможность нашим вооруженным корсарам иметь 10-15-20% прибыли. Чтобы росла конкуренция. И таким образом снижались цены. Чтобы возможности этих корсаров продвигались дальше и дальше. И это возможно, хотя я и не могу рассказать детали о том, как возможно, почему и куда.

Рынок, частная инициатива, конкуренция — так строились империи, которые правили миром и соревновались друг с другом за выживание. И есть четкая закономерность в том, почему Испания проиграла, а Великобритания выиграла.

Дайте бизнесу вооружать армию! От...битесь от него!

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