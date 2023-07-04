Украина не сможет воевать. Как отечественное законодательство может заблокировать любой процесс

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Я давно ничего не пишу о бюрократической бюрократии, хотя много всего интересного. Дело в том, что Минобороны чуть скорректировало коммуникацию с альтернативно одаренными субъектами – в ней усилена, скажем так, процессуально-официальная составляющая. Она не такая эффектная и быстрая, зато неотвратимая.

Оказалось, что суды, следователи и разного рода негодяи крайне ранимы и чувствительны, они усматривают "давление" даже в прогнозе погоды. Ну, ничего. Чтобы не портить сюрпризы, о многих интересных сюжетах будет сообщаться постфактум.

Сейчас хочу обратить внимание на один сюжет, где важны акценты.

Министр обороны Алексей Резников написал колонку по поводу истории, когда госаудит запретил украинским поставщикам Минобороны получать прибыль. Иностранным – можно, украинским – нельзя. Естественно, Минобороны оспорило эту чушь в суде.

Тактический выход из этой истории в целом понятен, проработан и будет реализован. Но тут важнее контекст, о котором пишет министр.

Суть в том, что аудит взял одну норму в подзаконном акте, истолковал и применил ее максимально жестко, ввиду чего обрушил ряд важных процессов в сфере обороны.

При этом есть другие нормы, в т.ч. – в законах, которые в совокупности не только разрешают, но и прямо гарантируют деятельность, де-факто запрещенную аудитом.

Т.е., классическая коллизия правоприменения. Когда одни нормы могут применяться, чтобы что-то развивать, создавать возможности. А другие – чтобы все блокировать.

В чем опасность?

Если подход госаудита будет воспринят, мы не сможем воевать.

Как я уже много раз отмечал, наша нормативная база, к которой и в мирное время достаточно претензий, де-факто не предусматривает войну как таковую. Никаких "законов военного времени" не существует, это иллюзия. Многие вещи, от которых зависит жизнь наших воинов и оборона в целом, мягко говоря, не предусмотрены либо формально небезупречны. Если при каждой формальной зацепке останавливать процесс, водить хороводы, вносить изменения – мы очень быстро проиграем войну.

Например, все западное оружие начиналось как волюнтаризм. Это сейчас очевидно, что стратегия перехода на 155 калибр была спасительной. А в марте 2022 года кроме руководства Минобороны об этом никто слышать не хотел.

Естественно, сейчас все введено в правовое поле. Но если очень захотеть, не составит особого труда прицепиться и заблокировать все западное оружие как явление.

При желании, все поставки западных вооружений могли быть признаны незаконными Фото: Открытые источники

Формальных крючков – миллиард. Начиная с того, что в долгосрочных и среднесрочных документах оборонного планирования все эти ваши хаймарсы с пэтриотами не предусмотрены. А раз так, то возникает целый букет "нарушений" — от превышения полномочий до нанесения вреда госбюджету (например, экипаж хаймарса получает денежное довольствие и ест еду, а он в принципе не был предусмотрен). Чистый криминал.

Ну, и что, что они воюют? Сначала надо принять программу развития ВСУ и программу развития вооружений на 5 лет, включить туда хаймарсы, а потом воевать. А пока надо все изъять, а виновных – наказать.

Это не преувеличение от слова совсем.

История с аудитом – это, пожалуй, первый инцидент, когда Минобороны реагирует публично. Подобных ситуаций, когда формализм побеждал здравый смысл, уже был миллион. Но их с большим или меньшим скандалом внутри системы разруливали.

Однако ситуация становится только хуже. При такой тенденции наше ПВО скоро будут судить за нарушение шумового режима.

Если у вас на руке полезный идиот из числа народных депутатов, лояльный следователь и судья – вы можете заблокировать практически любой процесс. Боевые действия остановить никто не даст, но вы можете сделать уголовниками тех, кто воюет или организовывает/обеспечивает оборону. Многие решения просто не будут приниматься.

Поэтому мало разрешить конкретную ситуацию с аудитом. Необходим консенсус: если формально законное действие блокирует что-то в обороне, меры реагирования должны предусматривать варианты без блокировки. Условно, если бы аудит написал, что у вас тут коллизия, выйдите с инициативой ее ликвидировать – это бы сделали в рабочем порядке и уже забыли.

Если же на таком наглядном примере как запрет прибыли для бизнеса не придет осознание, что на войне так нельзя, подобные ситуации покатятся снежным комом. А мы остановимся.

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