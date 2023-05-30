ВСУ обесценили российский военпром. Как война в Украине меняет ситуацию на рынке вооружений
В реальных военных условиях российское вооружение доказало свою второсортность. Военный эксперт Алексей Копытько рассуждает о том, как вследствие этого Россия теряет позиции на мировом рынке оружия
Провальные результаты обстрелов Киева россиянами наверняка очень порадовали людей еще в одном городе. В Пекине.
Оружие — это инструмент (гео)политического влияния. Не менее эффективный, чем деньги.
Меньше российского оружия — меньше российского влияния.
Недаром СССР засевал своим оружием страны соцлагеря и "неприсоединившихся" для укрепления "дружбы и сотрудничества". Азия, Африка, Южная и Латинская Америка были (и остались) полем интенсивной конкуренции производителей оружия.
Россия пыталась максимально сохранить этот инструментарий, обеспечивая модернизацию, сервис и боеприпасы для техники советского производства, постепенно разбавляя ее российской.
Поскольку случаев наглядного столкновения высокотехнологичного (пост)советского оружия с западным было не так много, сохранялась некая недосказанность относительно эффективности. Потому что выставки и учения — это одно, а война все очень четко проявляет.
Украинская армия все наглядно показала: российские аналоговнеты не выдерживают конкуренции.
Россия как поставщик широкой линейки инструментов подорвала свой авторитет. Это не технический и не экономический — это в первую очередь политический провал. Она де-факто выбывает из высшей лиги и становится в ряд с парой десятков других стран.
Остатки высокотехнологичного (т.е., дорогостоящего) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на сужающемся рынке.
А в нише сравнительно несложных, неприхотливых и недорогих вооружений, которые являются основным инструментом в диалоге с небогатыми странами, будет конкуренция с тем же Китаем.
Это не значит, что Россия прям завтра обрушится в этой сфере. Россияне также учатся на войне, как и мы. Российский РЭБ/РЭР, дроны и барражирующие боеприпасы, бронетехника — все точно также тестируется в бою, как и с нашей стороны.
Интерес к этой продукции со стороны третьих стран будет. Но товарища Лаврова будут принимать не так радушно. Ибо у него теперь не так много вкусного на руке.
Плюс санкции, из-за которых возможны форс-мажоры. Плюс вопросы, а сможет ли Москва гарантировать поставки, когда ей самой надо.
Стремительное движение в сторону Северной Кореи.
Обеспечивать лояльность/нейтралитет "союзников" будет сложнее и дороже.Важно