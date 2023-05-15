Молчание Москвы. Почему Минобороны РФ нечего сказать о сбитых Ми-8 и Су-34

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Трогательное молчание российских официальных лиц по поводу массового падежа авиации в Брянской области, а также тотальный игнор этой темы на федеральных каналах, неудивительны.

Ибо, какую версию не бери, пояснить ситуацию без признания трагической деградации росвойск на данном направлении невозможно.

Согласно обычной российской практике, после любого неблаговидного инцидента в сеть вываливается масса взаимоисключающих версий, пока не родится что-то официальное. В данном случае построение какого-то сносного вранья осложнено наличием материальных остатков в виде падшей авиации с привязкой к местности.

Через официальные и полуофициальные каналы было вброшено несколько локаций падения самолетов и вертолетов.

Если их обобщить, получается примерно такое.

Карта с местами падений сбитой российской авиации

Желтые точки на картинке — это места крушения вертолетов. Они находятся на дистанции порядка 50 км от границы Украины и порядка 30-35 км между собой.

Красные точки — это места крушения самолетов, которые упоминаются наиболее часто.

Голубая точка — это альтернативная версия падения и Ми-8, и самолета Су-35.

По поводу причин крушения — масса вариаций. Россияне пытались-было прокачать слово "авиазасада", но как-то сложно заходило. Если кто-то засел — то где? И как из "засады" поразили столь разные объекты на такой площади?

В самих российских источниках утвердилась версия, что как минимум один вертолет (над Клинцами) сбит ЗРПК "Панцирь" теперь уже знаменитой брянской ПВО.

Также вбрасывали версию, что этот вертолет был сбит ракетой "воздух-воздух" с "украинского самолета или вертолета". Но эта версия оказалась слишком пугающей.

Те, у кого есть карта и линейка, начали рассуждать на тему, что либо цели были поражены с земли "украинскими ДРГ", либо какими-то дальнобойными средствами ПВО с территории Украины.

Учитывая дистанции, росэксперты посчитали, что это могут быть либо С-300, либо зловещие пэтриоты.

Еще более мудрые эксперты начали осторожно заявлять, что могло иметь место смешение разных форм: что-то поразили с территории Украины, что-то сбила украинская ДРГ, а затем начали палить испуганные российские пвошники.

Теперь россиянам предстоит выбрать:

1) Их ПВО укокошило дружественным огнем своих летунов (виновата армия);

2) У них дырявая граница и проходной двор на 50 км от нее (виновата ФСБ);

3) Они проспали атаку авиации с территории Украины (виновата армия);

4) Они проспали атаку наземных систем ПВО с территории Украины (виновата и армия, и ФСБ).

5) Комбинация вариантов (виновата и армия, и ФСБ).

А также принять политическое решение — обвинять ли Запад? Либо молчать в тряпочку?

В общем, по-любому выходит некрасиво. Поэтому ситуацию, скорее всего, будут заминать. Традиционно заявят, что все виновники инцидентов уничтожены. Да и дело с концом.

Что интересно — в брянских группах возмущены отсутствием реакции на федеральном уровне. Усматривают в этом отношение как к людям второго сорта.

Ну, а как вы хотели? Вы радовались строительству военной базы в Клинцах и возможности на ней подзаработать. Затем напали на соседей из Чернигова. Вас, в принципе, людьми назвать сложно.

Я убежден, что все случившееся — это карма.

Росживотные повадились обстреливать абсолютно мирные села Черниговской и Сумской областей. Откуда ноль угрозы. Думали, что останутся безнаказанными. Но природа восстановила равновесие.

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