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Мнения Российско-украинская война Атака БПЛА на Кремль

Россия сама в себя ударит. Почему главная опасность для Кремля — собственные граждане

"В Кремле прекрасно понимают, что никакие бендеровцы не смогут нанести даже тысячной доли ущерба, на который способны сами россияне. В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю". Мнение.

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Советник министра обороны Украины
eye 82
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Фото: kremlin.ru | Возможно, именно россиян Путину стоит опасаться прежде всего?
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Федеральная операция "Ы".

Вся эта шумиха с непонятными БПЛА имеет два чувствительных для РФ момента.

Первый. "Атака украинского БПЛА" — это универсальный способ пояснить и списать любой ущерб. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник.

Из РФ уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к операции "Ы". Неопознанные беспилотники "сбрасывают" неопознанные объекты. Это очень "архетипичная" ситуация для России, поэтому она может иметь серьезные последствия.

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Кремлевский режим во временно оккупированной Москве
Фото: kremlin.ru

Второй. В Кремле прекрасно понимают, что никакие бендеровцы не смогут нанести даже тысячной доли ущерба, на который способны сами россияне. В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж.

Россияне — технически продвинутый народ. Тамошние власти сейчас вводят ограничения не против украинцев, а против россиян. Ибо в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит 5 км, а не 1000.

В общем, интересно, как кремлевский режим во временно подконтрольной Москве будет отбиваться от россиян.

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