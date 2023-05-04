Россия сама в себя ударит. Почему главная опасность для Кремля — собственные граждане

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Федеральная операция "Ы".

Вся эта шумиха с непонятными БПЛА имеет два чувствительных для РФ момента.

Первый. "Атака украинского БПЛА" — это универсальный способ пояснить и списать любой ущерб. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник.

Из РФ уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к операции "Ы". Неопознанные беспилотники "сбрасывают" неопознанные объекты. Это очень "архетипичная" ситуация для России, поэтому она может иметь серьезные последствия.

Кремлевский режим во временно оккупированной Москве Фото: kremlin.ru

Второй. В Кремле прекрасно понимают, что никакие бендеровцы не смогут нанести даже тысячной доли ущерба, на который способны сами россияне. В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж.

Россияне — технически продвинутый народ. Тамошние власти сейчас вводят ограничения не против украинцев, а против россиян. Ибо в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит 5 км, а не 1000.

В общем, интересно, как кремлевский режим во временно подконтрольной Москве будет отбиваться от россиян.

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