Росія сама в себе вдарить. Чому головна небезпека для Кремля — власні громадяни

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Федеральна операція "И".

Весь цей галас із незрозумілими БПЛА має два чутливі для РФ моменти.

Перший. "Атака українського БПЛА" — це універсальний спосіб пояснити й списати будь-які збитки. Можна роками красти, а потім бац — "прилітає" рятівний безпілотник.

З РФ уже йдуть сигнали, що в різних регіонах розпочалася підготовка до операції "И". Невідомі безпілотники "скидають" невідомі об'єкти. Це дуже "архетипова" ситуація для Росії, тому вона може мати серйозні наслідки.

Кремлівський режим у тимчасово окупованій Москві Фото: kremlin.ru

Другий. У Кремлі чудово розуміють, що жодні бендерівці не зможуть завдати навіть тисячної частки збитків, на які здатні самі росіяни. У Москві повно людей, які за гроші, з ідейних спонукань чи заради приколу готові запустити БПЛА на Кремль. Тепер це новий челендж.

Росіяни — технічно просунутий народ. Тамтешня влада зараз вводить обмеження не проти українців, а проти росіян. Бо в конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, що летить 5 км, а не 1000.

Загалом, цікаво, як кремлівський режим у тимчасово підконтрольній Москві відбиватиметься від росіян.

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