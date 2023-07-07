Как Украина будет воевать дальше. Несколько следующих поколений будут жить по правилам, сформированным нашей войной

Война в Украине изменит армию нашей страны и саму военную концепцию. Более того, она станет огромным уроком для всего мира, убежден министр обороны Алексей Резников.

В рамках начатой Президентом Украины дискуссии относительно Украинской Доктрины хочу предложить несколько тезисов относительно будущего нашей обороны.

Первое. Глобальность украинской безопасности, на чем акцентировал президент Владимир Зеленский в обращении к Парламенту, — это измеримая и наглядная категория.

Следующие несколько поколений мир будет жить по правилам, которые будут сформированы по итогам российского нападения на Украину.

Кремль превратил в оружие все, на что имел влияние: энергоресурсы, пищу, потоки мигрантов, медиа, киберпространство, доступ к международным организациям, цепи поставок стратегического сырья, атомную генерацию и т.д.

Ядерный шантаж, нарушение норм по нераспространению ядерного оружия, рукотворные экологические бедствия, провоцирование глобального продовольственного кризиса, подрыв свободного судоходства и идеи территориальной целостности как таковой — эти риски точно не локальные и даже не региональные. Они понятны не только в Европе и не только странам Запада.

В формате Рамштайн — 50 стран со всех континентов. На главном форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри Ла", который состоялся в начале июня в Сингапуре, тема Украины была в фокусе, я проводил там очень интенсивные и содержательные переговоры.

Стратегический ответ на указанные вызовы непременно будет иметь глобальный характер и глобальные последствия. Попытки "заморозить" войну или исказить процесс достижения справедливого мира предложениями локальных решений, вроде территориальных уступок, заведомо ошибочны и неприемлемы.

Второе. Составляющей стратегического ответа будет определение нового места и роли Украины в системе региональной и глобальной безопасности.

Упрощенно, желаемая траектория к новому оборонному статусу выглядит так:

Гарантии на период до вступления в НАТО; Вступление в НАТО де-юре; Внутренние преобразования с учетом опыта войны в период до и после вступления для приобретения необходимых оборонных возможностей.

Запуск этих преобразований — практическая задача, которую мы частично должны решить даже во время активной фазы войны.

После того, как в мае партнеры приняли решение о создании "авиационной коалиции", на политическом уровне было закрыто мое "письмо к Санте" по оружию. Теперь на первый план выходит новый блок военно-политических задач: создание в диалоге с партнерами Future Force Concept для Сил обороны Украины, нашего видения украинской "армии будущего".

Третье. Формирование и воплощение этого видения — это двусторонний путь.

Украина способна быть щитом Европы на востоке. Мы уже выполняем миссию, ради которой возникло НАТО.

В то же время за последние полтора года Украина получила прямой и косвенной оборонной помощи в размере, который больше суммарных расходов государственного бюджета на оборону со времени восстановления Независимости в 1991 году.

Без внешней помощи мы не будем способны осуществить быстрое перевооружение и приобрести возможности в оптимальный срок.

Опора на собственные ресурсы с мультипликатором в виде международной поддержки — это лучший путь.

Партнеры, очевидно, не будут инвестировать в модель, которая, с одной стороны, существенно отличается от принципов и стандартов НАТО. А с другой — конфликтует с их интересами в военно-технической и экономической сфере.

Это определяет общую рамку нашего движения.

Укрощение неопределенности

Подготовку к формированию абриса "армии будущего" мы начали еще год назад — в июне 2022 года я подписал приказ о проведении обзора возможностей Вооруженных Сил Украины.

Оценка возможностей — то есть баланса вызовов и реальной способности ответить на них — является основополагающим элементом оборонного планирования по принципам НАТО.

Обзор завершен. На основании анализа этого материала, а также комплексной оценки опыта войны, Министерство обороны подготовило концепцию трансформации сектора обороны Украины. В начале июня я передал этот документ на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Значительная часть необходимых решений носит межведомственный характер, требует изменений в законодательство и касается компетенции Минстратегпрома, Минветеранов, МОН, Минмолодежьспорта, Минздрава, Минфина, Минэкономики и т.д. Обеспечение межведомственной синергии со старта — это залог успеха. Глава Правительства уделяет этому особое внимание.

5 июля под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля было проведено совещание по внедрению программы реформ сектора безопасности и обороны "Украинский щит", во время которого коллегам было представлено видение Минобороны относительно необходимых трансформаций. После согласования с коллегами наши совместные предложения станут частью дискуссии по Украинской Доктрине, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Враг доказал, что оборона — это не расходы, а инвестиции. Действенная оборона будет генерировать ресурсы. Скажем, усиление Военно-Морских Сил — это гарантия безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, это наши доходы от торговли. Несостоятельная оборона — средство от любого восстановления, надежная гарантия сохранения руин. Должны доказывать осознание этих связей в решениях.

Комплекс оборонных возможностей строится вокруг трех главных "китов" — людей, "оружия" (ВВТ) в широком понимании и финансового ресурса.

Каждый из этих "китов" имеет свой шаг планирования. Оружие и финансовые циклы — это годы, человеческий ресурс — это как минимум поколения.

Мы начинаем планирование и дизайн оборонных трансформаций в условиях высокой степени неопределенности.

Мы знаем, что война закончится нашей победой, но не знаем, когда точно. Это, например, мешает начать системную оптимизацию "зоопарка" оружия, которым мы даем отпор оккупантам. Ведь нам нужно все возможное оружие, больше и быстрее.

Мы не знаем, когда точно будет принято решение партнеров по полной интеграции нашего государства в евроатлантическое пространство. А это принципиально.

Реформирование Сил обороны Украины как будущей части коллективной обороны — это одно. Это согласованный с партнерами функционал, способности, запланированные ресурсы, доступ к информации и технологиям и тому подобное.

Формирование возможностей для обороны самостоятельно с частичной внешней поддержкой — это другое.

Именно поэтому сейчас один из главных моих запросов к партнерам — нужно как можно скорее принять решение о вступлении Украины в НАТО. Тогда и нам, и им будет проще осуществлять долгосрочное оборонное планирование.

Или, если такого решения мы не ожидаем в ближайшее время, необходимо включать потребности Украины в оборонное планирование партнеров на двух(много)сторонней основе.

Учитывая высокую степень неопределенности, нам нужна гибкая матрица оборонных трансформаций, которая бы позволяла уточнять или масштабировать шаги по мере движения.

Место Украины — в НАТО, это — безусловное будущее Фото: lexinform.com.ua

Десоветизация оборонного планирования

Более формализованное описание нашей логики будет обнародовано на сайте АрмияИнформ.

Главный принцип — мы должны реалистично оценивать ситуацию, без лозунгов, осуществляя разумную милитаризацию. Любые иллюзии или самообман будут иметь чрезвычайно высокую цену.

Полтора года назад многие считали, что нападение России на Украину — это битва большой советской армии с маленькой советской армией. Оказалось, что наша армия в значительной степени изменилась. К сожалению, этого нельзя сказать о государственной системе обеспечения обороны.

Здесь наоборот: большой (пост)советской системе в России противостоит значительно меньшая, но подобная (пост)советская система в Украине. Не учтен огромный массив политических, социальных и экономических изменений.

Так, персональный воинский учет до сих пор привязан к месту работы или учебы. То есть, ФОПы, самозанятые и безработные де-факто выпадают.

Система "мобилизационных заданий" на уровне отраслей и территорий выстроена для командно-административной системы управления государством и народным хозяйством. В рыночных условиях, условиях децентрализации с действенным местным самоуправлением она дает сбои и/или создает почву для злоупотреблений.

Нужно изменить подходы к военному учету, созданию и поддержке резерва и мобилизации ресурсов (человеческих, материальных, финансовых) и многих других компонентов, которые не касаются военного искусства, но прямо влияют на способности обороны.

Принцип преодоления проблем качества за счет количества должен быть отброшен. В условиях нехватки ресурсов он самоубийственный.

Пример: Резерв

Человеческое измерение украинской обороны будущего — это профессиональная армия с прозрачной логикой военной карьеры и высоким уровнем социальной защиты, которая опирается на подготовленный резерв, сформированный из всех военнообязанных мужчин и с привлечением женщин на добровольных началах (кроме тех категорий женщин, которые являются военнообязанными).

В то же время утверждение "в Украине 7 млн военнообязанных" нам ничего не дает, если мы не можем структурировать эту цифру и эффективно привлекать людей.

Учет военнообязанных должен быть полностью переведен в цифру, мы активно над этим работаем. Одновременно функция учета должна быть отделена от функции подготовки резерва.

Срочная служба будет отменена и заменена курсом интенсивной базовой военной подготовки для военнообязанных.

После базовой подготовки нужны отдельные треки подготовки для разных групп военнообязанных, направленные на обеспечение реального, а не формального резерва.

Нам нужен:

боевой резерв, в который войдут лица с боевым опытом, способные быстро пополнить конкретные воинские части;

территориальный резерв — для частей территориальной обороны;

оперативный резерв — это военнообязанные, которые проходили службу, но, как правило, не имеют боевого опыта; они создадут запас прочности для оперативных командований;

мобилизационный резерв — это лица, прошедшие базовую военную подготовку;

учетный резерв — лица без базовой подготовки, и тому подобное.

Эффективная работа с резервами невозможна без эффективной "политики героев", которую Президент определил одним из приоритетов. Это один из примеров, где нужна межведомственная синергия. И где справедливость должна стать краеугольным камнем.

Функцию военного учета надо изъять из задач Генштаба и Командования Сухопутных войск и создать в системе Минобороны отдельное агентство. Параллельно обеспечить условия подготовки и поддержания готовности соответствующего резерва на уровне частей, оперативных командований и т.п.

Надо максимально привлекать и наращивать потенциал добровольного участия граждан в мероприятиях обороны, совершенствуя систему мотивации. Начиная от инструментов легализации оборота оружия.

Также нужно принять решение относительно гражданского резерва.

Во время активной фазы войны мы видим, какое количество людей, в частности, мобилизованных, непосредственно участвует в боевых действиях. Значительная часть "миллиона под штыком" выполняет сугубо гражданские функции. Нерационально делать этих людей "военными" до конца особого периода. Должен быть другой подход.

Когда мы покажем обществу, что максимально рационально и справедливо привлекаем людей к обороне, готовим их, уменьшится объем негативных явлений. Ведь часть тех, кто убегает от обязанности защищать страну, прячется от армии, прежде всего спасается от неопределенности, несправедливости и злоупотреблений.

Новая нормативная база

Мы уже понимаем, что нужны изменения в 14 профильных законах, большинство из которых являются системообразующими, а также десятках других законов и нормативных актов.

Весь комплекс обеспечения потребностей обороны и структуру Сил обороны нужно привести в соответствие с политическими и социально-экономическими реалиями и вызовами.

В частности, на законодательном уровне должна быть пересмотрена система мобилизации для органов власти, местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений. "Мобилизационные задания" в нынешнем виде должны быть отменены.

Содержательный компонент работы с людьми также должен быть приведен к здравому смыслу и реальным потребностям.

Система подготовки военнообязанных и резервистов должна быть синхронизирована с "образовательно-жизненным" ритмом граждан. Человек должен понимать, какие есть возможности в последних классах школы, при получении профессионального или высшего образования, во время трудовой/предпринимательской деятельности.

Профессиональное военное образование и управление военной карьерой должны быть построены в соответствии с принципами и стандартами НАТО для обеспечения совместимости. В то же время содержание этого образования будет корректироваться боевым опытом — это наше преимущество.

Мы эту работу уже начали: 30 декабря 2022 года Правительство утвердило разработанную Минобороны "Концепцию трансформации системы военного образования", которая касается всех компонентов Сил обороны. За 10 лет наше многоуровневое военное образование и по форме, и по содержанию будет интегрировано в европейское военно-образовательное пространство.

Отдельный блок — военно-патриотическое воспитание. На данный момент существует два закона и базовый Указ Президента, которые регулируют эту сферу, но конфликтуют между собой.

Так, закон "Об основах национального сопротивления" определяет военно-патриотическое воспитание отдельной задачей подготовки граждан к нацсопротивлению, за что отвечает Минобороны. А в законе "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности" другой подход, главным ЦОИВ в реализации которого является Миномолодежьспорт и т.д.

Есть путаница в терминах, функциях, ответственных структурах. Нужна гармонизация и четкое распределение задач, которые сейчас размыты между 6 министерствами.

Оружие для экономической победы

Украинский ОПК сейчас не способен удовлетворить потребности сил обороны в ВВТ, но имеет огромный потенциал. И то, и другое — правда.

Высокодоходный украинский ОПК должен стать одним из локомотивов достижения цели "ВВП — $1 трлн".

Свою позицию я неоднократно заявлял — самодостаточность в обеспечении ВВТ является составляющей реального суверенитета. Должны сами производить все, что способны.

У нас есть преимущество — опыт боевого применения оружия. С нами готовы развивать партнерство мощные производители. Должны воспользоваться этой возможностью.

Для этого Украине нужна новая стратегия развития ОПК, которая должна учитывать мировые тренды и экономические факторы, влияющие на создание стоимости. Необходимо отказаться от советской модели, запрограммированной на убыточность и потребление ресурсов.

Украинский ОПК должен стать одним из драйверов экономики. Это означает — быть способным играть по мировым правилам на глобальном рынке, генерировать прибыль. Наш путь — не изоляция, а кооперация.

Для быстрого движения нужен единый центр формирования и реализации политики в этой сфере, с очень гибкими инструментами поддержки R&D, развития производственных мощностей и т.д.

Нужны изменения в системе закупок в части синхронизации с бюджетным планированием и отказа от утверждения планов оборонных закупок с размытой ответственностью и отсутствием программного метода планирования.

Мы уже их готовим — Минобороны инициировало новую программу поддержки со стороны НАТО (обзор оборонных закупок), которая будет воплощена совместно с NSPA.

Итог трансформаций

Цель — обеспечить способность защитить страну от любых возможных угроз.

Подходы к учету, резерву, мобилизации, военно-патриотическому воспитанию, военному образованию, ОПК и ряд других направлений — это кристаллическая основа, которая помогает двигаться в условиях неопределенности, увеличивая детализацию.

Оценка возможностей по окончании войны и в контексте договоренностей по безопасности подскажут детальную структуру Сил обороны.

Время покажет: после победы + 5 лет нам нужен мобилизационный резерв 500 тыс. или 2 млн? Потому что решение о коллективной обороне или дополнении гражданским резервом будет влиять на эти показатели. Главное — понимать цель и быть способным при необходимости масштабировать процессы на всех военнообязанных. Каждый шаг — это ресурсы.

Мы увидим, как мир отреагирует на влияние дронов, в том числе — номинально гражданских. Украина может стать одним из главных источников решений в этом сегменте для Европы и других рынков. Это откроет нам двери кооперации, которые сейчас закрыты.

Наши защитники и защитницы каждый день приближают победу и меняют мир.

Мы должны быть готовы к последствиям первыми.

Источник