Сдвинуть фронт с места. США объяснили передачу спорных кассетных боеприпасов Украине

О морали в применении кассетных снарядов может говорить или идиот, или симпатик России. Такое мнение выразил один конгрессмен-демократ в разговоре с журналистом Sky News Марком Стоуном .

В Вашингтоне и за его пределами официальные лица возмущаются предположениями о том, что решение о поставках кассетных боеприпасов в Украину представляет собой подрыв высоких моральных устоев Америки или свидетельствует о том, что война идет не очень хорошо для Украины.

По первому пункту конгрессмен Адам Смит, высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам, сказал мне: "Что ж, простите меня за такую ​​резкость в этом вопросе, но нет, это не подрывает высокие моральные принципы. Единственный способ подорвать моральное превосходство — это если вы либо идиот, либо поддерживаете Россию в этом конфликте".

Конгрессмен-демократ, который до января был председателем Комитета по вооруженным силам, добавил: "Посмотрите на то, что Россия делает в Украине, на то, как они все еще без разбора бомбят гражданское население, разрушают больницы и школы, торговые центры и многоквартирные дома по всей стране, не имея в виду ни одной военной цели, распыляя боеприпасы по всей стране, убивая людей, пытая людей. А то, что делает Украина, — это попытка вернуть свою страну, а никакое оружие войны не является мирным".

По второму пункту — что решение об отправке кассетных боеприпасов является сигналом того, что война идет не очень хорошо — аргументация более тонкая.

Грубая реальность такова, что украинское контрнаступление не имеет ожидаемого успеха. Оно требует тревожно большого количества боеприпасов. Запасы критически низки — президент Байден был удивительно откровенен по этому поводу.

Это не означает, что русские одерживают верх или в чем-то у них дела обстоят лучше, чем у украинцев. Но они окопались, и их трудно сдвинуть с места. У Путина также есть роскошь времени и кадров. Верно сказать, что сейчас ни одна из сторон не может претендовать на успех на поле боя.

Вот почему Америка утверждает, что теперь должны быть развернуты кассетные боеприпасы определенного типа, выпускаемые из артиллерийских орудий, а не сбрасываемые с самолетов. Они решают проблему снабжения и могут существенно изменить судьбу Украины на полях сражений.

Администрация Байдена требует от Украины обязательства не использовать это оружие против гражданских целей или районов. Украина заявляет, что будет использовать его на полях сражений для уничтожения окопавшихся российских войск. И оно окажет влияние. Когда в 1991 году американцы применили против иракских войск кассетные боеприпасы, иракское командование охарактеризовало это как "стальной дождь".

Кассетная бомба со своей неприятной "начинкой" Фото: VPK.name

Американцы также заявляют, что вероятность срабатывания их DPICM (кассетных боеприпасов двойного назначения) составляет +/-2%. Это означает, что только около 2% "бомб", разбросанных по уже усыпанному боеприпасами полю боя, не взорвутся.

Если вы стреляете сотнями снарядов, каждый из которых содержит намного больше бомб, 2% — не так уж и мало. Но это выгодно отличается от +/-30% процентов неразорвавшихся кассетных боеприпасов НАТО, использовавшихся в югославской войне 1990-х годов, или, если уж на то пошло, до уровня неразорвавшихся кассетных бомб, которые Россия использует прямо сейчас по гражданским целям в Украине.

То, что решение США вызовет беспокойство со стороны других стран НАТО, было предсказуемо — они связаны конвенцией 2008 года, запрещающей применение всех кассетных боеприпасов. Подтекст заявлений Великобритании, Германии, Канады, Новой Зеландии и других, по сути, таков: "Мы бы предпочли, чтобы их не было на поле боя, но мы признаем их необходимость, мы отмечаем их низкий уровень неудач, и мы должны увидеть провал Путина".

Так что следите за дискуссиями о кассетных боеприпасах на саммите НАТО, но не ожидайте, что они омрачат встречу. Единство НАТО имеет ключевое значение.

Большая угроза этому единству может исходить от предметных дискуссий о присоединении Швеции к альянсу. У Турции есть возражения, как и у Венгрии. Источники говорят, что эти возражения могут быть преодолены в ближайшее время.

Другой ключевой темой станет перспектива вступления Украины в НАТО. Этого не случится, пока не закончится война.

Помимо того факта, что Украина еще не завершила необходимые реформы безопасности и демократические реформы, необходимые для членства в НАТО, есть более практический вопрос. Если бы Украине было предоставлено членство сейчас, то статья 5 НАТО (нападение на одного члена является нападением на всех) автоматически сработала бы, потому что Россия активно нападает на Украину. Это вынудит силы НАТО атаковать Россию.

Но тщательно сформулированное условное обязательство о членстве Украины в НАТО после окончания войны, скорее всего, произойдет в ближайшее время. В краткосрочной перспективе обратите внимание на другие обязательства по безопасности.

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