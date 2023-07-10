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Мнения Российско-украинская война

Россия заслужила. Почему кассетные боеприпасы - это "наш" метод

Применение кассетных боеприпасов в такой ситуации, какая постигла сейчас Украину — вполне допустимо, уверен политолог Владимир Фесенко. В конце концов, это не джентльменский поединок, и Россия сама задала его тон

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, политический консультант
eye 262
кассетный снаряд, боеприпасы, война
Фото: Human Rights Watch | Идет война без правил - тут все средства хороши, в том числе кассетные боеприпасы
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В связи с решением США передать Украине кассетные боеприпасы началась дискуссия о целесообразности этого решения в морально-политическом контексте.

Но надо понимать, что война России против Украины – это не джентльменский поединок. Очень часто это самые настоящие "бои без правил". Для нашего народа — это война не жизнь, а на смерть, за само существование нашего государства и нашей нации. Украина вынуждена защищать себя от противника, который превосходит ее по военным ресурсам, по масштабам населения и экономики. И мы вынуждены защищать себя всеми средствами, которые у нас есть в наличии. Мы благодарны нашим партнерам за любое оружие и боеприпасы, которых нам остро не хватает.

Отмечу еще одно деликатное обстоятельство. Это решение Вашингтон мог бы озвучить и после Вильнюсского саммита НАТО, что было бы правильно и тактически и стратегически. Но сделали это именно сейчас, не в самый подходящий момент.

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