Мобилизация — по новым правилам. Что теперь нужно знать, чтобы воспользоваться правом на отсрочку

"Если у одного из родителей с инвалидностью І или ІІ группы есть два сына, то каждый из них раньше имел право на отсрочку от мобилизации и военной службы, но сейчас это положение изменено, и теперь заниматься отцом-инвалидом может только один из сыновей". Мнение

Согласно ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации" № 65/2022 на военную службу во время мобилизации призываются только военнообязанные или резервисты.

28 июня Верховная Рада внесла изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь военнообязанные, имеющие жену/мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

До внесения изменений в законе отмечалось, что сам факт наличия родных лиц с инвалидностью (жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы, или одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы) уже давал право на отсрочку от мобилизации. Следовательно, после внесения изменений такая отсрочка будет предоставляться только если люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных содержать их в соответствии с законодательством Украины.

Ранее каждый из детей человека с инвалидностью имел право на отсрочку, а теперь — только один из них Фото: Depositphotos

Когда речь идет о лицах с инвалидностью в контексте статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеются в виду следующие лица: жена, которая имеет инвалидность независимо от группы, или один из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы.

То есть, содержать своих нетрудоспособных родителей обязаны совершеннолетние трудоспособные дети. В случае, если у одного из родителей с инвалидностью I или II группы есть два сына, то каждый из них имел право на отсрочку от мобилизации и военной службы, но сейчас это положение изменено, а именно — опекать родителя-инвалида может только один из сыновей.

Основной причиной таких изменений является ликвидация ситуации, когда на одного человека с инвалидностью было установлено несколько лиц для постоянного ухода за инвалидом. Как эта норма будет применяться сейчас на практике, никто не знает, поскольку при наличии двух трудоспособных детей у одного из родителей с инвалидностью I или II группы, один из них может фактически проживать в другом городе или даже стране и не иметь физической возможности выполнять функции смотрителя из-за расстояния.

Установление опеки и назначение опекуна

Есть также другие основания, которые дают право на отсрочку от мобилизации, — это процедура признания опекуном недееспособного лица по решению суда.

Для более полного понимания нужно разделять понятия "уход" и "опека", поскольку это разные термины и процедуры, а именно:

уход устанавливается над людьми, которые нуждаются в постороннем уходе по состоянию здоровья или инвалидности без обращения в суд по заключению МСЭК или врачебной комиссии. Важно, что уход осуществляется только за членами своей семьи, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (ч. 6 ст. 13 ЗУ "О социальных услугах");

(ч. 6 ст. 13 ЗУ "О социальных услугах"); опека устанавливается над недееспособным человеком, который имеет стойкие психические расстройства и не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, по решению суда (ч.1 ст. 39 Гражданского кодекса Украины, п. 1 ч. 2 ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Украины).

В случае установления опеки и назначения опекуна, круг родственных отношений не определен. По нормам ст. 63 ГК Украины, опекуна или попечителя назначает орган опеки и попечительства, кроме случаев, установленных статьей 60 настоящего Кодекса.

Опекуном может быть как муж/жена или один из детей человека, так и другие родные, например, двоюродный брат или дядя, но при этом необходимо иметь документы, которые могли бы подтвердить родство

Опекуном или попечителем может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Физическое лицо может быть назначено опекуном или попечителем только по его письменному заявлению. Опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, находящихся в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом личных отношений между ними, возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя.

То есть не обязательно иметь жену, родителей, братьев или детей, чтобы оформить опекунство. Этим человеком может быть любой другой родственник, например, двоюродный брат или дядя, но при этом необходимо иметь документы, которые бы могли подтвердить родство, такие как свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака не только родителей, но и дедушек и бабушек, документ о смене фамилии и другие документы, в зависимости от того, какая степень родства у опекуна и подопечного.

Освобождение военнообязанного от службы или отсрочка от мобилизации

В разрезе освобождения военнообязанного от службы в связи с семейными обстоятельствами, такими как инвалидность жены или одного из родителей, мобилизованный военный должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие инвалидность, для дальнейшего оформления документов по постоянному уходу или установления опеки над лицом.

Отсрочку от мобилизации можно получить тем, кто официально оформил опекунство или постоянный уход за родственником Фото: Офис президента

Какие документы нужны для оформления ухода за женой или одним из родителей: