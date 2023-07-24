Дискредитировать украинскую ПВО. Почему россияне нанесли удар по собору в Одессе

Попадание ракеты в одесский собор — явно не случайно и только на первый взгляд кажется странным. Одессит, драматург и актер Ярослав Трофимов выдвигает свою версию того, зачем это могло понадобиться россиянам

Вот вам немного моей аналитики, которую вы не заказывали. Я поехал утром на велосипеде на места прилетов.

Собор. Это адресное, высокоточное попадание. Никак не может быть сбитием, или ракетой ПВО. Вход ракеты в здание строго через крышу. Здание выдуло изнутри наружу. Сдвинуло даже стены. А различные двери и окна просто лежат в радиусе 10-15 метров.

Повреждения окон — только уровень 1 этажа (преимущественно). Взрывная волна не по кругу, а там, где нашла выход изнутри здания. Повреждено не все вокруг. А только там, где было больше места для распространения волны.

Крышу тоже взорвало.

В тот день пострадала историческая часть Одессы Фото: Facebook/Ярослав Железняк

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Дом ученых. Это недолет. Ракета шла четко на порт. Взяла траекторию чуть ниже. В отличие от собора, это вход на "брєющем полете".

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Зачем им надо лупить в порт — очевидно. Зачем высокоточной ракетой лупить в собор? Собственной конфессии? Новый, который не находится под охраной Юнеско? Который они считают, что сами для нас построили за свои же, таки, деньги?

У меня один ответ — это спланированная кампания, для поддержки тезиса "наша ПВО опасная". Чтобы разгонять (а это начали делать, судя по некоторым источникам, еще до прилета) что это наши ПВО сами или случайно, или намеренно, или неправильно сбили ракету, или ракета у них взорвалась.

Зачем это р...сне? Объясню. Они понимают, что после их действий возросла вероятность предоставления в Одессу Patriot или SAMP-T. Если это случится — то подлодки с "калибрами" можно будет просто сдать на металлолом.

Вот и работают "на опережение".

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