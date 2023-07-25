Непобедимые надводные дроны. Как Украина умудряется без флота держать Россию в страхе на море

Надводные дроны трансформируют представление о войне на море, пишет аналитик Александр Мусиенко . И то, что Украина умудряется держать в страхе Черноморский флот РФ, — как раз следствие наличия этого нового вооружения.

Война на море.

Министерство обороны Украины абсолютно правильно заявило о том, что с 21 июля корабли, которые направляются в российские порты или порты оккупированного Крыма, фактически будут считаться военными целями.

Это ответ на угрозы России для судов, следующих в украинские порты.

Русский флот вынужден укрываться в бухте... Фото: РИА Новости

Относительно того, а как же Украинские ВМС и другие подразделения могут наносить удары по кораблям, то если сравнивать по потенциалам надводных судов, у России преимущество. Но, не стоит забывать о надводных дронах как перспективной украинской разработке. Именно эти дроны вызывают страх у врага и заставляют держать только более 70 своих кораблей в Севастопольской бухте. Они даже элементы защиты там придумывают, чтобы уберечь свои корабли даже в бухте. Есть и воздушные дроны и противокорабельные ракеты, это уже для тех, кто подойдет ближе к берегам.

Надводные дроны — вообще такой вид вооружения, который трансформирует подходы к ведению боевых действий на море. И речь здесь не о сверхдержаве США, которая может позволить себе применение авианосных групп и получить нужный результат. Речь о странах, которым нужно защищаться, атаковать врага, имея меньший потенциал, и когда необходимо остановить врага и даже атаковать его. Надводные дроны еще не раз заявят о себе.

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