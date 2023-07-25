Время унижений. Как Путин ежедневно доказывает свою слабость

Путин очень старается показать всем, какой он сильный и как всего его боятся. Но, как справедливо отмечает экономист Сергей Фурса , война с зерном и горохом, а также пустые угрозы Польше демонстрируют скорее его слабость

Путин пытается доказать, что он таки сильный.

Потому что слишком много унижений. Сначала с бандитом Пригожиным пришлось договариваться, потом в ЮАР не поедешь, потому что арестуют великого царя папуасы, а тут еще в спине не осталось свободного места он ножей Эрдогана. И шепчут вокруг приспешники, что "царь-то не настоящий". И страшно даже в дальнем темном углу бункера.

И надо доказать, что ты сильный. Но как это сделать, когда слабый? Что делает бандит, которого опустили в кругу своих? Идет в школу и начинает бить первоклашек.

И вот Путин и пошел воевать с украинским зерном и горохом. Неделю стрелял по портовой инфраструктуре, пытаясь доказать всему миру, что он еще на что-то влияет. Горох-то ему ответить не может.

Путин выбирает таких врагов, которые ему реально ничего не сделают — вроде Стрелкова-Гиркина Фото: Скрин видео

И вот Путин отправил арестовывать Гиркина, который способен только ныть и оскорблять царя. За Гиркина готов вписаться только еще более сумасшедший Губарев. А других сердитых патриотов в России просто нет.

И вот Путин уже на словах нападает на Польшу. Как та Моська, что лает на слона. Угрожая не сдерживать себя, если кто-то двинет на Беларусь. Прекрасно зная, что та Беларусь никому нафиг не сдалась. А потом будет рассказывать из бункера — "смотрите, как я то проклятое НАТО напугал".

Что это значит? Что Путин на самом деле слаб. И он об этом знает. И пытается всем продемонстрировать свою силу. Но демонстрирует только отчаяние старой слабой крысы. И это видят в Вашингтоне. И в Пекине. И, главное, в Москве.

Но зерновую сделку та крыса в отчаянии действительно способна разрушить. И для нас это неприятно. Особенно для украинских аграриев. Хорошо только, что это уже не такой критический вопрос, как было год назад. Остатки предыдущих урожаев экспортированы, а развитая инфраструктура на Дунае и западной границе уже позволяет экспортировать 70 процентов от необходимых объемов. И развитие инфраструктуры там продолжается. А по Дунаю Путин стрелять не решается. Потому что это граница с Румынией. А воевать с НАТО он готов исключительно на словах.

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