Первая линия — наша! В чем стратегическая важность взятия Старомайорского украинскими воинами

Взятие Старомайорского украинскими воинами — важнейшее событие последних недель, пишет военный обозреватель Александр Коваленко. Это означает, что пройдена первая линия обороны врага, — хотя, конечно, впереди еще много тяжелой работы.

Вода камень точит камень. Методическая работа СОУ в районе Старомайорского привела к тому, что 127 МСД, которую командование РОВ взорвало из "комфортных" окопчиков, внезапно потеряла боеспособность, а в 60 ОМСБр случился очень жесткий дезморал.

И это несколько раскрывает туман войны.

С учетом ослабления 127 МСД и потерей боеспособности 60 ОМСБр возникает вопрос: а что фланги?

А по флангам, очень сильно в районе Приютного страдает 71 МСП, который недавно пришлось очень быстро доукомплектовывать из-за потери боеспособности. Кроме того, там вкопались упертые из 247 ДШП.

Однако рано пока говорить о том, что вот мы уже в Урожайном, а за ним в Завитном Бажанни, а там и Старомлиновка со дня на день вернется в состав свободной Украины.

Украинские бойцы готовы к дальнейшему развитию событий Фото: Генштаб ВСУ

И, думаю, так можно будет говорить не только после того, как будут выровнены фланги, но и после того, как очень важная высота в Керменчике будет наша.

СОУ в данном секторе не просто приблизились, а буквально вплотную уже упираются во вторую линию обороны РОВ — основную, и на сдерживание этого давления оккупантам пока есть чем отвечать. Ведь вторая линия — это преимущественно скопление "железа", и та его часть, которая была сэкономлена, задействуется.

Например, в том же Керменчике нужно будет перемолоть подразделения 5 ОТБр. Возле Приютного нас ждут морпехи из 336 ОБр МП и мотострелки из 34 ОМСБр. А в самой Старомлиновке засела 136 ОМСБр.

Поэтому не стоит ожидать слишком быстрых результатов. Тактика СОУ очевидна. Продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак. В результате монотонной и методичной работы артиллерии и всех средств поражения полки и дивизии РОВ теряют боеспособность. И когда она становится критически низкой...

Не опережаем события, все идет по плану. Оккупанты с июня не смогли удержать в краткосрочной перспективе ни одной позиции и ни одного населенного пункта на Юге. Это все говорит о том, что несмотря на их не имеющую аналогов в истории (и это не сарказм) оборону и минирование, остановить СОУ они не могут.

Слава нации!

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