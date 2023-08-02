Возврат выплаты 6500 грн: на какие шаги пойдет государство, чтобы забрать выданные гражданам средства

"Если вы являетесь лицом, страхователем которого является бюджетное учреждение, то вы не имеете право на помощь в рамках "єПідтримка". Поэтому утверждение о необходимости возврата предоставленных денежных средств является вполне обоснованным". Мнение

В сети распространяется письмо от Министерства образования Украины, которое требует учителей вернуть 6500 грн, которые были выданы для поддержки после 24 февраля через "єПідтримка". Мол, дополнительные средства преподавателям были выплачены неправомерно. Почему так получилось?

Как работает єПідтримка?

Деятельность программы "єПідтримка" нормирована постановлением КМУ от 09.12.2021 за № 1272 "Некоторые вопросы оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка".

В постановлении предусмотрено, что помощь предоставляется застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам — предпринимателям, страхователи которых одновременно соответствуют таким признакам:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины по представлению ГСЧС. Стоит отметить, что в этом случае КМУ распоряжением от 06.03.2022 за № 204-р "Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, на территории которых предоставляется помощь застрахованным лицам в рамках "єПідтримка" утвердил перечень таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская и г. Киев, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

подали в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Согласно п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодекса Украины, бюджетными учреждениями являются: органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, созданные ими в установленном порядке, которые полностью содержатся за счет соответственно государственного бюджета или местного бюджета. Бюджетные учреждения являются неприбыльными.

Итак, исходя из вышесказанного, к бюджетным учреждениям относятся: Верховная Рада; Администрация Президента; министерства и ведомства; местные государственные администрации; органы местного самоуправления (районные, районные в городах, городские, поселковые, сельские советы); государственные учреждения и организации, финансируемые из бюджета.

Государство предусмотрело помощь 6500 грн только для некоторых категорий граждан и для ограниченного перечня областей Фото: УНИАН/Максим Полищук

В постановлении КМУ о "єПідтримка" предусмотрено, что для получения помощи получателю помощи необходимо:

установить мобильное приложение Портала "Дія" на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в мобильном приложении Портала "Дія" услугу "єПідтримка";

открыть текущий счет со специальным режимом использования "єПідтримка" в соответствующем банке;

подать запрос на получение помощи, который должен содержать следующие данные: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (при наличии); номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя помощи.

И после соответствующих верификаций, ожидать через Портал "Дія" уведомления о либо предоставлении помощи, либо об отклонении запроса.

Если вы являетесь лицом, страхователем которого является бюджетное учреждение (именно об этом идет речь в письме в КНЭУ, потому что КНЭУ является государственной организацией), то вы не имеете право на помощь в рамках "єПідтримка". Поэтому соответствующие утверждения в письме о возврате денежных средств являются, на мой взгляд, вполне обоснованными.

Кто не имел права претендовать на выплату 6500 грн от "єПідтримка"?

К примеру, работники бюджетных учреждений, об этом я уже выше отмечал. А вот на вопрос, почему соответствующую помощь получили люди, которые не имели права ее получить, я ответа не дам.

Так, согласно п. 5-1 постановления КМУ относительно "єПідтримка" для определения застрахованных лиц, указанных в пункте 2 этого Порядка, используются сведения, предоставленные Пенсионным фондом Украины.

В течение одного рабочего дня со дня определения территории, на которой проводятся боевые действия, ГНС передает Пенсионному фонду Украины сведения страхователей, состоящих на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, сформированные ГНС по состоянию на 1 число месяца.

Если государство выберет классический вариант поведения — лиц, которые безосновательно получили денежные средства в рамках "єПідтримка", ожидают иски и судебная волокита

Пенсионный фонд Украины на основании сведений, которые обрабатываются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о застрахованных лицах, и на основании информации ГНС о страхователях, которая обновляется ежемесячно до 10 числа, формирует и передает Минцифры информацию о застрахованных лицах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, которая содержит актуальные сведения на дату и время ее формирования.

Порядок информационного взаимодействия между ГНС, Пенсионным фондом Украины и Минцифры, структура и формат передаваемой информации, указанной в настоящем пункте, определяются в договоре информационного взаимодействия.

То есть соответствующие государственные органы должны были получать информацию о месте работы лиц, претендующих на получение помощи. Почему этого не произошло, я ответить не могу. Возможно, на каком-то этапе обмена информации произошел сбой или кто-то кому-то не сообщил и лица, которые не имели права на получение соответствующих выплат, соответствующие выплаты получили.

Письмо-уведомление о возврате выплаты не имеет обязательной силы и не обязывает лицо сразу вернуть безосновательно полученные денежные средства

Из письма КНЭУ (о необходимости вернуть выплату — Фокус) усматривается, что проверка лиц на соответствие критериям, предусмотренным постановлением КМУ, все же была проведена, и соответствующие лица были обнаружены. Почему соответствующая проверка не проводилась на этапе предоставления помощи — вопрос открытый.

Надо ли обязательно возвращать выплату 6500 грн от "єПідтримка"?

Письмо-уведомление (о возврате выплаты — Фокус), конечно, не имеет обязательной силы и не обязывает лицо сразу вернуть безосновательно полученные денежные средства. Однако таким образом государство предлагает в добровольном порядке лицам вернуть такие денежные средства.

Это, так сказать, предупреждение государства о возможных дальнейших действиях по принудительному взысканию денежных средств с лиц, которые их получили безосновательно.

Если государство выберет классический вариант поведения — лиц, которые безосновательно получили денежные средства в рамках еПоддержки, ожидают иски и судебная волокита

Опять же, поскольку указанное письмо не устанавливает обязанность для возврата соответствующих денежных средств, возвращать денежные средства, или не возвращать в ответ именно на это письмо — должно решать каждое лицо самостоятельно. На мой взгляд, стоит вернуть.

Относительно законного сообщения о необходимости возврата средств, то указанное письмо-уведомление также является законным, какой-то единой формы сообщения не существует.

Например, это может быть персонифицированное требование о возврате денежных средств, направленное конкретному лицу, или сразу направленное исковое заявление.

Государство может инициировать судебные иски о неправомерной выплате государственной денежной помощи Фото: Flickr

Все будет зависеть от того, какой принудительный способ возврата денежных средств выберет государство:

звонки по возврату денежных средств;

направление требования о возврате денежных средств;

подача иска в суд о возврате денежных средств.

Не исключено, что государство изобретет какой-то специальный механизм возврата безосновательно полученных денежных средств в рамках "єПідтримка". Например, если лица являются работниками государственного учреждения (того же КНЭУ, о котором идет речь в письме), возможно, будут внедрены определенные автоматические отчисления из заработной платы в течение какого-то периода.

Если государство выберет классический вариант поведения — лиц, которые безосновательно получили денежные средства в рамках "єПідтримка", ожидают иски и судебная волокита.

Что касается понятия "неправомерно полученной помощи", такой термин может быть применен к помощи, полученной лицами, которые не имели права ее получать. Сейчас какого-то легального определения данного понятия нет.

Рекомендации по возврату 6500 грн от "єПідтримка"

Мой единственный совет — добровольно вернуть денежные средства, не дожидаясь подачи иска в суд. Потому что, если уже иск будет подан, в случае проигрыша с таких лиц дополнительно (кроме 6500 грн) взыщут судебный сбор в размере 2684 грн.

На мой взгляд, через суд доказать целесообразность получения такой помощи, если вы, в силу своего статуса, не имели права ее получать, будет почти невозможно.