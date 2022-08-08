Стало известно, сколько госслужащих остались без работы во время войны

Сколько в Украине уволилось госслужащих, каковы возможные причины их увольнения, и почему от них требуют вернуть 6500 грн., полученных по программе "Єпідтримка"?

С начала вторжения РФ в Украину покинули государственную службу 8,5 тысяч человек. Об этом со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Фокус рассказал в статье "Надбавки, премии, отпускные. Как меняются зарплаты чиновников во время войны".

"Согласно проведенному НАГС анализу, с начала 2022 года уволилось почти 12 тыс. госслужащих, из них за период полномасштабной войны с 24 февраля по 1 июля – 8,5 тыс. человек. Фактическое количество госслужащих в Украине на 1 июля 2022 года составляет 168,14 тыс. Вакантных должностей – 33,5 тыс.", — в ответ на запрос Фокуса сообщает Наталья Алюшина, глава НАГС.

Важно

Надбавки, премии, отпускные. Как меняются зарплаты чиновников во время войны

То есть, пока в госсекторе о массовых увольнениях речь не идет. Впрочем, как отмечает Алюшина, в случае необходимости сэкономить средства фонда оплаты труда госслужащие отправляются в простой или в отпуск за свой счет.

Ранее Фокус писал, что отпуск за свой счет ставит на паузу страховой стаж и влияет на пенсию.

Особенно сложная ситуация сложилась в регионах, что находятся в оккупации. Как рассказала Фокусу Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, часть из госслужащих, которые до войны работали на временно оккупированной территории, оказалась в оккупации, часть — за границей, некоторые разбросаны по Украине и продолжают работать, но с другими задачами.

Также, по словам Оксаны Продан, в зоне боевых действий на местах работает ограниченное количество госслужащих со значительно увеличенной нагрузкой и сниженным по сравнению с довоенным уровнем доходов.

По всей видимости, значительное число госслужащих, уволившихся во время войны, — женщины, которые выехали в эвакуацию за рубеж. Ведь, в соответствии с постановления Кабмина №440, работа госслужащих за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

"Многие женщины, которые до войны работали в бюджетных учреждениях, были поставлены перед выбором: либо вернуться в опасный регион, либо брать отпуск за свой счет, либо получить дисциплинарное взыскание и увольнение", — рассказывает Фокусу Марина Семенова, адвокат адвокатского бюро ЮФ "Семенова и Партнеры".

По словам Семеновой, теперь госслужащие лишены возможности:

получить выплаты, как внутренне перемещенные лица;

получить одноразовую выплату 6500 грн., которая была предусмотрена для наемных работников ("Єпiдтримка");

работать дистанционно и получать зарплату.

По словам собеседницы Фокуса, в такой ситуации женщинам приходится соглашаться за рубежом на любую другую работу.

Важно

Социалка по ошибке: что будет, если не вернуть ошибочно полученную от государства помощь

Напомним, как сообщил Фокус, так называемая "Єпідтримка" на сумму 6500 тыс. была выплачена более 25 тысячам украинцев ошибочно. Речь идет как раз о сотрудниках бюджетных организаций, которые согласно условиям программы "є пiдтримка", не могли претендовать на подобную финансовую помощь. Теперь государство предпринимает меры, чтобы вернуть эти деньги на внебюджетный счет Минэкономики. То есть, израсходованную помощь госслужащим приходится отдавать.

Как ранее писал Фокус, если Минэкономики не сможет добиться возврата ошибочно перечисленной финпомощи, то возможны судебные решения и взыскание через исполнительное производство.