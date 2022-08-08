Стало відомо, скільки держслужбовців залишилося без роботи під час війни

Скільки в Україні звільнилося держслужбовців, які можливі причини їхнього звільнення і чому від них вимагають повернути 6 500 грн, отриманих за програмою "Єпідтримка"?

З початку вторгнення РФ в Україну покинули державну службу 8,5 тисяч осіб. Про це з посиланням на Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) Фокус розповів у статті "Надбавки, премії, відпускні. Як змінюються зарплати чиновників під час війни".

"Згідно з проведеним НАДС аналізом, з початку 2022 року звільнилося майже 12 тис. держслужбовців, з них за період повномасштабної війни з 24 лютого по 1 липня — 8,5 тис. осіб. Фактична кількість держслужбовців в Україні на 1 липня 2022 року становить 168,14 тис. вакантних посад — 33,5 тис.", — у відповідь на запит Фокусу повідомляє Наталія Алюшина, голова НАДС.

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Надбавки, премії, відпускні. Як змінюються зарплати чиновників під час війни

Тобто поки що в держсекторі про масові звільнення не йдеться. Утім, як зазначає Алюшина, у разі потреби заощадити кошти фонду оплати праці держслужбовці вирушають у просту або у відпустку за власний кошт.

Раніше Фокус писав, що відпустка за власний кошт ставить на паузу страховий стаж і впливає на пенсію.

Особливо складна ситуація склалася у регіонах, що перебувають в окупації. Як розповіла Фокусу Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, частина з держслужбовців, які до війни працювали на тимчасово окупованій території, опинилася в окупації, частина — за кордоном, деякі розкидані по Україні та продовжують працювати, але з іншими завданнями.

Також, за словами Оксани Продан, у зоні бойових дій на місцях працює обмежена кількість держслужбовців зі значно збільшеним навантаженням і зниженим порівняно з довоєнним рівнем доходів.

Очевидно, значна кількість держслужбовців, які звільнилися під час війни, — жінки, які виїхали в евакуацію за кордон. Адже, відповідно до постанови Кабміну №440, робота держслужбовців за межами України допускається лише в разі службового відрядження.

"Багато жінок, які до війни працювали в бюджетних установах, були поставлені перед вибором: або повернутися в небезпечний регіон, або брати відпустку за власний кошт, або отримати дисциплінарне стягнення і звільнення", — розповідає Фокусу Марина Семенова, адвокатка адвокатського бюро ЮФ "Семенова та Партнери".

За словами Семенової, наразі держслужбовці позбавлені можливості:

отримати виплати як внутрішньо переміщені особи;

отримати одноразову виплату 6 500 грн, що була передбачена для найманих працівників ("Єпідтримка");

працювати дистанційно й отримувати зарплату.

За словами співрозмовниці Фокусу, у такій ситуації жінкам доводиться погоджуватися за кордоном на будь-яку іншу роботу.

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Помилкова соціалка: що буде, якщо не повернути помилково отриману від держави допомогу

Нагадаємо, як повідомив Фокус, так звану "Єпідтримку" на суму 6 500 тис. було виплачено понад 25 тисячам українців помилково. Йдеться якраз про співробітників бюджетних організацій, які згідно з умовами програми "Єпідтримка", не могли претендувати на подібну фінансову допомогу. Наразі держава вживає заходів, щоб повернути ці гроші на позабюджетний рахунок Мінекономіки. Тобто витрачену допомогу держслужбовцям доводиться віддавати.

Як раніше писав Фокус, якщо Мінекономіки не зможе домогтися повернення помилково переказаної фіндопомоги, то можливі судові рішення і стягнення через виконавче провадження.