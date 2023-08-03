Веерные отключения в августе: что будет зависеть от потребителей, а что — от погоды

Еще с весны Укрэнерго и эксперты предупреждали, что лето может оказаться сложным и не исключено введение графиков отключений. Пока обошлись без ограничений. И на этом фоне потребители часто чувствуют себя расслабленными, считая, что проблемы позади. А еще появляются манипуляции вроде "нас просто пугают, а на самом деле все в порядке".

Но ремонтная кампания в разгаре, жара определяет рекордное энергопотребление, и ситуация в энергосистеме сложная. При этом, иногда он аналитиков, представителей государственных органов, компаний можно услышать совершенно противоположные прогнозы и заявления относительно вероятности отключений. И это естественно, потому что вероятны разные сценарии.

Отключения — они возможны. Но все будет зависеть от поведения потребителей и погоды. Однако поведение потребителей еще далеко от желаемого, чтобы избежать такого развития событий.

Август будет одним из самых сложных месяцев для энергосистемы. В ремонте будет находиться большее количество блоков, чем в предыдущие месяцы. Поэтому в случае жаркой погоды (и высокого спроса за счет массовой работы кондиционеров) возникает высокий риск дефицита мощностей и введения графиков отключений электроснабжения.

Конечно, в существенной степени избегать отключений летом помогал импорт электроэнергии. Например, в июле импорт электроэнергии вырос на 65%, а экспорт сократился в 7 раз.

Однако и он не является панацеей. Прежде всего, этот импорт может обходиться дороже (хотя и бытовой потребитель его не чувствует, ведь платит фиксированную субсидированную цену). Во-вторых, импорт может не происходить, если цена электроэнергии в соседних странах складывается выше, чем "зарегулированная" и разрешенная цена на украинском рынке (прайс-кэпы). В таком случае системный оператор, чтобы предотвратить отключения, прибегает к запросу аварийной помощи, которая еще дороже чем импорт электроэнергии.

Как быть? Гарантированный выход из ситуации — ответственное потребление и использование электроприборов. Именно об этом ежедневно просит системный оператор Укрэнерго. Однако, к большому сожалению, и часть бытовых потребителей и часть бизнеса просто не слышат этих просьб. Это не значит, что они саботируют и не сознательные. Некоторые из этих потребителей (речь о бизнесе) очень ответственно вели себя зимой, когда тоже было особенно важно сократить потребление. Обидно заходить в супермаркет и чувствовать, что там нужна верхняя одежда — настолько там холодно.

Каждый из нас должен просто помнить о необходимости сократить потребление в приоды утреннего (7:00-10:00) и вечернего пика (с 16:00 до 00:00), при возможности переносить потребление на ночные часы, не выставлять кондиционеры ниже 22-23 градусов, не пользоваться мощными электроприборами одновременно.

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