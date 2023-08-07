Бегство за рубеж не остановить. Как решить проблему миграции украинцев

Демографическая проблема так или иначе накроет Украину, рассуждает публицист Игар Тышкевич . Это будущее надо себе четко представлять — и готовиться к этому, радикально изменяя подходы к государственной политике

Кнут или пряник?

Украину действительно ждет демографический кризис. Составляющие:

Беженцы в странах ЕС. Надежды на возвращение хотя бы 60% — мечты. Если дети пошли в школу, если произошла интеграция, вероятность возвращения мала. Кейсы других стран говорят о возвращении 60-80%, если эмиграция менее года, 40-50 — от года до двух. И далее каждый следующий год — минус 10% В нашем варианте, если будут наблюдаться перекосы на рынке труда (а они будут), то мужья поедут к женам. За границу. Надолго. Не стоит забывать о вывезенных и сбежавших в РФ. Да, они под влиянием пропаганды. И с ними было бы тяжело. Но там они и дальше останутся под влиянием пропаганды и вероятность возврата большого числа сомнительно. Скорее, до полумиллиона, преимущественно принудительно вывезенных.

Следующий этап — дети, которые пошли в школу. Это процесс интеграции. И если внутри страны, родители крайне неохотно меняют место жительства, когда дети "связаны" школой, то бросить там все и вернуться будет сложно. Но после школы ребенок идет в ВУЗ, ищет рабочее место. Где? Вот именно.

Естественно, есть различные варианты действий. Пытаться связать некими обязательствами оставшихся, развивать социальные программы и так далее.

Но если семья "там", а муж "тут", то скорее произойдет нелегальная миграция одного члена семьи "туда", чем возвращение всей семьи сюда. А значит, коррупционные риски на границе и рост напряженности.

Есть еще одна составляющая проблемы. Деньги. Раньше деньги заробитчан давали от 10 до 14 млрд долларов в год переводов в страну. Но если вся семья там, кому в Украину (и зачем) слать деньги. А значит, меньше ресурса и на ту же социалку, которая, теоретически, может притормозить процесс миграции.

Что делать?

Скорее произойдет нелегальная миграция одного члена семьи "туда", чем возвращение всей семьи сюда Фото: Daily Sabah

Первая задача (можно сказать сразу) — деньги мигрантов. Необходимо сделать так, чтобы было безопасно и выгодно вкладывать в создание новых рабочих мест. Освобождение от налогов нового бизнеса (при условии наличия наемных работников), долевое участие государства в инвестициях в развитие и т.д.

Если есть рабочие места — есть заработок — меньше миграция.

Ну и просто инвестиционный поток стране после войны лишним не будет.

Вторая задача — понятные механизмы переходного правосудия на освобожденных территориях. Граждане должны четко понимать, за что и как может наступить ответственность. Нет концепции — есть слухи и страхи — есть мотивация ухать. Есть четкие критерии, возможен процесс возвращения тех, кому нечего бояться.

Третья задача — заняться, наконец, трансформацией экономики, стимулированием возникновения новых бизнесов. И уж никак не совершенствованием процесса "ощипывания гусей". Ведь когда "гусям" становится больно, они могут и убежать. Подстраховаться внешней "помощью" можно, но значительная часть этой "помощи" — дешевые кредиты. Дешевые, но все же кредиты, которые надо возвращать. И если нет работников, нечем будет их выплачивать.

Четвертая задача. Миграционная политика. Примечательно, что все окружающие Украину страны (кроме Молдовы и Беларуси) имеют государственную миграционную политику. То есть они понимают, КТО им нужен (национальность, примерный уровень образования, специальности), как их привлекать и как стимулировать интеграцию в общество. Выбор для нас невелик. Или заняться миграционной политикой самим, или быть ресурсом для миграционной политики соседей.

Пятая задача — образование. ВУЗ работает эффективно только при наличии некоторого количества студентов, способных студентов. И работа ВУЗов — это не только квалифицированные кадры в экономике, но и развитие науки. То есть технологическое развитие твоей экономики. Нет детей (они идут в зарубежные ВУЗы) — нет студентов.

То есть надо думать, КАК привлечь студентов-иностранцев. Часть за плату, и, сейчас кажу то, что породит волну возмущения, часть за бюджет. Почему? Посмотрите на Польшу, на Чехию, на Словакию. Обучение на национальном языке может быть бесплатным, если имеешь хорошую подготовку. Зачем это им? Они воспитывают специалиста, который уже в ВУЗе (или на этапе подготовки) интегрировался в общество, за время учебы воспринял (и возможно принял) национальные ценности. И потом работает в национальной экономике. Если "своих" не хватает, то проще воспитывать "своих" и потом иметь профит.

Но самое главное — думать, что делать со страной. Ведь все перечисленное выше имеет смысл лишь при условии желания общества трансформировать государственную систему.

Как-то так.

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