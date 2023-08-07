Россия подрывает Украину изнутри. Почему сейчас началась охота на военкомов и коррупционеров

Единственное направление, где россияне могут нас продавить в ближайшее время — изнутри, утверждает военный аналитик Алексей Копытько . И объясняет, как враг это делает прямо сейчас и будет делать в дальнейшем.

О текущем моменте.

Россияне активно обсасывают тему "2 месяцев контрнаступления". Мол, у украинцев ничего не получилось. Им вторят заинтересованные группы на западе.

Если коротко: "а вот и нет". Но есть нюансы.

У России проблемы на фронте. Большие. Усугубляются. У России есть успехи и неудачи по международной повестке. Очень вязкая борьба. К сожалению, у России есть прогресс в создании условий для внутренней дестабилизации Украины. Это требует внимания.

Подробнее.

За два месяца (устоялось мнение, что "контрнаступление" началось 4 июня, пусть будет так) список "неполучившегося" выглядит следующим образом:

в РФ случился вооруженный мятеж (захватили город-миллионник, сбили дефицитный самолет и несколько вертолетов, на минуточку), который показал неустойчивость властной конструкции;

в качестве мер реагирования на мятеж проведены репрессии в армии и в среде "турбопатриотов" (арест Гиркина, ощипывание Z-каналов), что в краткосрочной перспективе стабилизировало ситуацию, но дополнительно подточило правящий режим;

российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, "закрыв" вопрос с водой в Крым и озадачив коллаборантов мыслью "а дальше-то что?";

произошли инциденты со взрывами в Москва-сити;

взрывом поврежден мост через Керченский пролив;

в порту Новороссийска поврежден БДК, атаке подвергся танкер, перевозивший топливо в Крым и Сирию;

на востоке украинские войска начали охват Бахмута с севера и юга;

на запорожском направлении на одном из участков украинские войска преодолели полосу обеспечения и вплотную подошли к основной линии обороны противника, еще на двух участках выход к основной линии выглядит как ближайшая перспектива;

в районе Сватово-Купянск, Кременная — Лиман россияне крупными силами двинулись вперед с минимальной целью установления линии обороны по реке Оскол — встретили отпор наших, добились минимальных успехов с большими потерями;

Чонгарские мосты, объекты в Крыму, Мелитополе, Бердянске и т.д. с гибелью росгенералов я даже не упоминаю;

Уничтожено более 1300 единиц российской артиллерии, более 120 РСЗО, примерно столько же средств ПВО и десяток вертолетов Ка-52;

Силы обороны Украины, помимо дальнобойных ракет, начали применять кассетные боеприпасы, что сняло проблему дефицита снарядов на период разворачивания производств…

Это все — на поверхности.

Это не значит, что на фронте легко. Наоборот — очень тяжело. Потери.

Но если добавить немного качественных параметров, которыми оперируют военные (вовлечение росрезервов раньше срока при сохранении наших, дестабилизация логистики и управления росгруппировки, др.), мы видим, что на поле боя тенденция для РФ плохая.

Небыстро, но неотвратимо.

Поэтому россияне пытаются максимально расширить поле сражения за счет асимметричных мер — на международной арене и внутри Украины.

Фрикции вагнеровцев в Беларуси, бормотание в сторону Литвы и Польши.

Выход из "зерновой сделки", удары по украинской инфраструктуре с целью подрыва продовольственной безопасности, открытие "второго фронта" в Африке.

Это все попытки создать дополнительные кризисные точки для партнеров Украины.

На коротком отрезке это может работать. Но "второй фронт" тоже нужно обеспечивать. Может статься так, что в погоне за разменом новосозданных проблем на уступки по Украине россияне сожгут дефицитный ресурс и вместо уступок спровоцируют повышение давления.

Саммит в Вильнюсе, встречи в Копенгагене/Джидде, да и небезупречный форум в Санкт-Петербурге показали, что игры в одни ворота (как было прежде) у россиян не получится.

В Кремле явно рассчитывают создать в ближайшей перспективе внутриукраинский кризис Фото: kremlin.ru

На мой взгляд, более-менее рациональный сценарий, на который рассчитывают в Кремле — что удастся дождаться еще какого-то большого кризиса (а-ля Иран-Израиль). Либо как минимум пропетлять до весны, когда избирательные циклы заставят западных политиков демонстрировать какую-то позитивную международную повестку ("переговоры").

Т.е., на международном треке — обмен ударами.

Пока у нас нет возможности "продать" наглядный успех (в первую очередь — освобождение территорий), нашим союзникам непросто. Через месяц (к началу политического сезона) картинка может быть иная. Поэтому Москва вкладывается именно сейчас, чтоб создать максимально негативный фон и попытаться замедлить программы поддержки Украины.

Единственный вектор, где у Москвы есть успехи — это ситуация внутри Украины. Ранее я несколько раз делал на этом акцент. Так вот — они работают в поте лица.

Если использовать метафоры: в интернете полно видео, как старым дедовским методом в каменоломнях раскалывают огромные глыбы. Сверлят дырки, вставляют штыри, а потом наносят по ним удары кувалдой, чтобы вызвать трещину нужной конфигурации. Дешево и сердито. Эффективно, когда верно задано направление разлома.

Россия сверлит максимальное количество отверстий и методично работает на раскол, пока конъюнктура способствует: из-за временного отсутствия видимой динамики и превращения эпических событий а-ля инцидент с мостом в рутину на первый план вылазит политическая повестка, в рамках которой единство моментально исчезает, и мы сами себя съедаем.

Тактика россиян приносит результаты, потому что они манипулируют реальными проблемами и канализируют возникшую энергию в выгодное им русло.

Основные линии раскола таковы (там ничего принципиально нового).

"Регионы — столица", "враг в Киеве". С этой целью активизированы воздушные удары не-по-Киеву, чтобы вызвать раздражение людей. Прокачивается мыслевирус "Киев все стягивает на себя, нас бросили".

"Волонтеры, активная часть общества — против власти". Свежие опросы показывают, что в массовом сознании успешно выращен паразит "армию обеспечивают главным образом волонтеры". Это очевидный бред, но он хорошо заходит, его подхватывают живые люди. Любое сравнение чисел обнуляет этот тезис, но цифры работают хуже, чем эмоции. Россияне вкладываются в раскачивание этого тезиса.

"Коррупция — главный враг". Реальные проявления коррупции, неуемная активность "полезных идиотов" и разного рода конъюнктурщиков привела к тому, что окончательно потерялись границы этой самой коррупции.

Как известно, все, что нам не нравится в мире информации — это ИПСО. Теперь все, что нам не нравится в материальном мире — это коррупция (от хамства в трамвае до закупки барабанов, которая выглядит несвоевременной, но могла быть вполне честной).

Когда гиперактивные существа на всех углах вещают, что "просроченная дебиторка — это коррупция", даже поводы для разгона особо не надо искать.

Дальше трек с "коррупцией" расщепляется на сюжеты.

Например. Есть проблемы с военкомами — россияне вкладываются в эту историю: от создания фейков до эскалации праведного гнева. Теперь все военкомы — автоматически "коррупционеры". Даже те, кого неделю назад перевели с фронта.

Лобовое последствие — срыв мобилизации. Следующий шаг — блокирование отправки на фронт возмущенными близкими, которые будут считать любую мобилизацию несправедливостью. Вплоть до актов саботажа на инфраструктуре.

Срыв мобилизации — невозможность ротации — угроза проседания на фронте. Поскольку сейчас никто не услышит призыв отделять плохих военкомов от хороших, дабы не угробить саму функцию пополнения армии — это вполне вероятный сценарий.

В комменты наверняка придут люди, которые скажут, что это попытка свалить проблемы на Россию. Вы можете так думать, но россияне вкладываются в эти ходы. Я не зря подчеркнул — они паразитируют на реальных проблемах и добиваются того, чтобы вместо решения этих проблем мы занимались саморазрушением. Ибо нет чувства меры.

Вся эта суета готовит почву для удара, который, очевидно, будет осенью. Его суть — вопрос "кто виноват?". И вариации ответов.

"Кто виноват, что россияне через 16-17-18… месяцев войны (! число месяцев надо обязательно добавлять) обстреливают Львов/Харьков/Одессу? Россияне — враги, это очевидно. Но кто виноват? Мэр, который починил фонтан? Правительство, которое не решило вопрос с ПВО? А может, мы перехвалили наше ПВО?"…

Если общество довести до нужной кондиции, поиск "виновных" затмит и вытеснит всю конструктивную работу. Мы будем разобщены и проиграем.

В последние недели я наблюдаю очень явную тенденцию: снимается табу на неконструктивную критику военного командования. Военно-политическое руководство и раньше обвиняли в чем попало, а сейчас постепенно исчезает тефлоновая защита у военного командования.

Опять же — подводка через реальные проблемы с дальнейшей эскалацией. А-ля кому подчиняются военкомы? Кому подчиняются военные медики? Кто планирует операции? И т.д.

И параллельно создается две воронки: 1) хорошие командиры в среднем звене — плохие генералы; 2) хорошие генералы — плохие командиры среднего звена. В каждую вовлекаются симпатики, начинается самораскрутка сюжетов.

Немного поломать мобилизацию — мы чуть замедлимся, слегка подорвать доверие к командованию — еще замедлимся, направить в сторону поиска виновных — многое вообще остановится.

И вот всю эту красоту просто идеально показывать нашим партнерам. Мол, смотрите, ваши украинцы храбро бились полтора года, признаем, но больше на них ставить нельзя, они сыпятся…

Почему это очень опасно?

Я в режиме попугая за последние пару месяцев неоднократно писал: после того, как в целом решен вопрос с западным оружием, следующая глобальная задача — долгосрочные программы поддержки, интеграция в процесс оборонного планирования союзников.

Процесс идет прямо сейчас. Сейчас верстаются бюджеты на 2024 год. Сейчас — с учетом нашей войны — пересматриваются военные планы стран НАТО и других партнеров.

Если мы будем в этих документах должным образом представлены — значит, и на саммите в Вашингтоне сможем рассчитывать на прорыв. И вопрос интеграции в ЕС будет идти веселее. И на самоубийственные для Украины переговоры не будет смысла загонять.

Если мы пробуксуем, нам скажут "обождите, угомонитесь там у себя для начала" — позиции будут на порядок слабее, а плохих сценариев — значительно больше…

Итого.

Многие риски автоматически уйдут, как станет наглядным успех на поле боя.

Единственное направление, где россияне могут нас продавить до этого времени — изнутри.

Это сразу же ослабит позиции на международной арене и вызовет цепную реакцию.

Два месяца назад была одна тактика — командование ее скорректировало.

Надо дать время, пока она сработает.

Терпение.

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