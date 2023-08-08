575 ракет Х-55 вместе с 11 тяжелыми бомбардировщиками передала Украина России в девяностых годах. Теперь эти ракеты летят по нашим городам, нашим домам и убивают нас, напоминает воин ВСУ Юрий Гудименко .

575. Цифра, которую нужно помнить всегда.

575 ракет Х-55 вместе с 11 тяжелыми бомбардировщиками передала Украина России в девяностых годах.

Теперь эти ракеты летят по нашим городам, нашим домам и убивают нас.

Это было политическое решение. Тогда, возможно, оно казалось логичным, а слово "Буча" означало лишь столичный пригород. И в обмен на списание долгов за газ мы отдали оружие тем, для кого наша независимость была, как кость в горле.

И не было ничего. Никто не штурмовал здание Кабмина, никто не протестовал на улицах. Все произошло относительно тихо и спокойно.

Это должно нас чему-то научить.

Сейчас эти ракеты летят по нашим домам... Фото: Открытые источники

Потому что решение, которое кажется верным сегодня, приведет к катастрофе завтра. И потому что завтра может быть совершенно не таким, как вчера.

Потому что политика важна, и игнорировать ее нельзя. Пустовойтенко, который подписал тогда соглашение с Путиным, пришел к власти в результате выборов, потому что премьер-министра назначает не Папа Римский, а парламент.

Потому что, если ты хочешь мира, то готовиться надо не к миру, а к войне. И делать это ежеминутно.

Потому что оружие важно.

И почему-то еще.

575 ракет. И еще 11 бомбардировщиков.

575.

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