Форсирование Днепра: как Украина может успешно проломиться через реку и что для этого нужно

В экспертном сообществе начала активно обсуждаться тема возможного форсирования Днепра украинскими войсками. Военный эксперт Константин Машовец анализирует ситуацию на южном фронте и объясняет, при каких условиях может сработать такая операция.

На Таврическо-Крымском направлении противник продолжает прилагать определенные усилия, чтобы ликвидировать ряд тактических плацдармов ВСУ на левом берегу р. Днепр.

В частности, в районе г. Олешки противник подтягивает дополнительные силы и средства по направлению Олешки-Дачи. На данный момент командованием противника на этом направлении уже сосредоточило и развернуло подразделения из состава:

127-й отдельной разведывательной бригады (орвбр) 22-го армейского корпуса (АК);

10-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН);

108-го десантно-штурмового полка (дшп) 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд);

385-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТрВ);

1253-го мсп ТрВ;

сводный батальон морской пехоты (личный состав из 61-й и 810-й отдельных бригад морской пехоты \обр МП);

"добровольческий" батальон коллаборационистов типа БАРС — "Херсон".

Указанные силы и средства противника развернуты на отрезке с. Солонцы — с. Песчановка, включая г. Олешки и прилегающей к нему территории.

Действий этой тактической группы поддерживают огневые подразделения:

8-го артиллерийского полка (ап);

1141-го ап ТрВ.

Смысл действий противника заключается в том, чтобы прорваться с северной окраины г. Олешки (район автомобильной развязки) в сторону с. Дачи (район разрушенного Антоновского автомобильного мостового перехода) и таким образом заставить передовые подразделения ВСУ, которые в этом районе удерживают плацдарм, оставить левый берег Днепра.

В свою очередь, во фланговых районах этого участка командование противника также осуществило ряд мероприятий с целью не дать передовым подразделениям ВСУ расширить (увеличить) указанный плацдарм.

В частности, в районе г. Голая Пристань подразделения 80-й "арктической" отдельной мотострелковой бригады развернулись фронтом на север и запад, а в районе с. Подстепное сосредоточился батальон из состава сводной тактической группы 7-й военной базы (ВБ) противника. В свою очередь, в районе с. Казачьи Лагери фиксируются подразделения 205-й омсбр противника, которые, очевидно, прикрывают дорогу Т-22-06.

На сегодняшний день противник совершил уже несколько "генеральных" попыток избавиться от тактического плацдарма ВСУ в районе с. Дачи и разрушенного Антоновского автомобильного моста. Но пока недостаточно удачно для себя...

Основными факторами, которые затрудняют противнику действия по ликвидации плацдарма ВСУ, являются неблагоприятный характер местности, на которой ему приходится действовать (резко пересеченная пойма рек Днепр и Конка, покрытая плотными зарослями и включающая в себя немалое количество рукавов, стариц, проток и открытых водоемов), а также достаточно высокий уровень эффективности поддержки передовых подразделений ВСУ огневыми подразделениями украинской артиллерии с правого берега...

Кроме того, следует понимать, что более-менее значительными силами при поддержке бронетехники противник в этом районе может действовать исключительно вдоль дороги между г. Олешки и разрушенным Антоновским мостовым переходом. Потому что характер другой окружающей дорогу местности почти полностью исключает такие действия. Это упрощает передовым подразделениям ВСУ организацию обороны на плацдарме и соответственно усложняет действия противника...

Но в целом ситуация в зоне ответственности ГВ "Днепр" противника на данный момент характеризуется как стабильная. Противник стремится организовать оборону ключевых населенных пунктов в прибрежной зоне, в частности:

г. Голая Пристань (80-я омсбр);

с. Старая и Новая Збурьевки (61-я обр МП);

по рубежу с. Покровское — с. Рыбальче развернуты подразделения 126-й отдельной бригады береговой обороны (обр БО) 22-го АК и 1199-го мсп ТрВ;

в районе с. Казачьи Лагери обороняются левофланговые подразделения 205-й омсбр...

По сути, все кадровые соединения 49-й общевойсковой армии (за исключением 34-й омсбр, которая сейчас воюет в составе ГВ "Восток") и 22-го армейского корпуса (которые, собственно, и составляют основу ГВ "Днепр") уже развернуты в прибрежной полосе (то есть, в первом эшелоне). Причем очевидно, что противник концентрирует свои главные усилия на отрезке между г. Голая Пристань — г. Новая Каховка (здесь сосредоточена и развернута основная масса войск (сил) из состава всей ГВ "Днепр", включая ее оперативные резервы).

Очевидно, что вероятность форсирования р.Днепр украинскими войсками вверх по его течению, севернее г.Новая Каховка противник рассматривает как низкую (здесь развернуты лишь отдельные подразделения 205-й омсбр и еще один сводный тактический отряд 10-й обр СпП)...

На тренировках высадка десанта работает прекрасно. Но как будет в боевой реальности?

В связи с событиями на Крымско-Таврическом направлении в экспертной среде уже зазвучали различные мнения и оценки на счет того, что его вполне возможно и даже стоит рассматривать как альтернативный по отношению к Мелитопольскому или Бердянскому...

Действительно, по формальным признакам это выглядит якобы уместным:

расстояние по прямой от с. Дачи до г. Армянск — 94 км, а от г. Новая Каховка до того же г. Армянск и того меньше — 75 км. Это вполне сопоставимо с теми расстояниями, которые придется пройти ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлении, чтобы выйти к северному побережью Азова;

войск противника на этом направлении действительно гораздо меньше, чем на Мелитопольском и Бердянском... Так же, как и их "качество" (то есть, уровень боеспособности) хуже, чем у ГВ "Восток". Их даже сравнивать в этом отношении не стоит, потому что разница эта будет просто вопиющей;

такая же ситуация с подготовленной обороной противника, Она на этом направлении носит очаговый характер и в основном оборудована в инженерно-фортификационном отношении ,и МВЗ именно в прибрежной полосе, то есть в первом эшелоне... А в глубине оперативного построения войск ГВ "Днепр" она преимущественно прикрывает важные (ключевые) населенные пункты, в смысле дорог и других коммуникаций, проходных промежутков между этими узлами и опорными пунктами, а также районами обороны — достаточно...

Существует еще целый ряд факторов, которые говорят именно "за" это направление. То есть рассматривать его как альтернативное Мелитопольскому и Бердянскому по формальным признакам вполне возможно...

Но есть один нюанс, который сводит почти на нет все эти расчеты, — необходимость ОДНОМОМЕНТНОГО форсирования Днепра значительными по объему силами и средствами...

Это ну-у очень сложная и тяжелая задача для наступающих войск. Особенно при условии активного противодействия противника... Опыта форсирования такой водной преграды как Днепр в условиях РЕАЛЬНЫХ боевых действий, да и еще "тяжелыми" частями и подразделениями в ВСУ практически нет... Да, на учениях и тренировках ВСУ преодолевали главную украинскую реку, причем неоднократно, в том числе и в нижнем течении и в том числе частями и подразделениями с бронетехникой и артиллерией... но не в ходе реальных, практических боевых действий.

Напомню лишь один нюанс — при попытке именно наступать при необходимости форсирования достаточно серьезной водной преграды очевидно возникнет единодушная потребность в решении целого КОМПЛЕКСА достаточно сложных задач — начиная с филигранной отработки вопросов управления войсками и налаживания ну очень четкого взаимодействия между их составными частями, заканчивая способностью и способностью БЫСТРО и СРАЗУ форсировать реку значительными силами и средствами хотя бы на одном участке (а еще лучше — на нескольких) и возможностью прикрыть ВЕСЬ этот процесс с воздуха...

О необходимой в таком случае профессиональной подготовке и уровне оснащенности частей и подразделений инженерно-саперных войск (ИСВ) я даже не вспоминаю... и так понятно, что от них при таких условиях будет требоваться тотальный МАКСИМУМ в этих вопросах.

Так что подытожим...

Оценивать шансы ВСУ на успех в такого рода гипотетической операции, где нужно форсировать Днепр, учитывая тот факт, что "сбой" в реализации хотя бы одного пункта ее плана неотвратимо приведет к полному провалу всей операции (особенно в части именно преодоления водной преграды) вместе... конечно, возможно. Так же, как рассматривать вообще возможность ее проведения. Что, собственно, сегодня и делает немалое количество экспертов.

Но на мой взгляд, такого рода действия на этом направлении следует реализовывать на практике исключительно в общем контексте реализации стратегии действий ВСУ во всей Южной операционной зоне.

Иными словами, ломиться через Днепр в его нижнем течении имеет смысл исключительно тогда, когда на Мелитопольском или Бердянском направлениях начнет выходить что-то более значительное. Вот тогда, эффект от наступления через Днепр может достичь максимального уровня.

Или по крайней мере проводить это наступление согласованно с действиями на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Рассматривать форсирование Днепра как "изолированную" и "самодостаточную" операцию явно не стоит...

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