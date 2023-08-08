Ждут бросок на Бердянск. Зачем приезжал на фронт глава Генштаба РФ Герасимов и что творится в стане врага

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1. На Купянском направлении, очевидно, командование противника решило не ждать "успеха под Боровой" и начало активизацию по дирекции с.Лиман Первый — с.Синьковка с целью прорваться на ближние подступы к г.Купянск...

Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника, поддерживаемые левофланговыми подразделениями 138-й омсбр, попытались прорваться в само с.Синьковка, одновременно действуя вдоль р.Оскол с севера...

Сейчас у меня пока нет достоверной информации о результатах этих атак, но судя по тому, что ВСУ продолжают контролировать с.Синьковка, а противник не продвинулся южнее "траверса" с.Калиново вдоль р.Оскол, особо успешными эти атаки противника не назовешь...

В свою очередь, 1-й и 15-й мотострелковые полки (мсп) 2-й "Таманской" мотострелковой дивизии (мсд) противника, судя по всему, готовятся также к серии атак из района северо-западнее с.Первомайское в направлении на с.Петропавловка синхронно с подразделениями соединений 6-й общевойсковой армии (ОВА), которые действуют по направлению с.Синковка...

В общем, у меня даже и сомнения нет, что эта активизация напрямую связана с недавними действиями противника по направлению Сватово — Боровая, а также очередным этапом активизации войск (сил) противника из состава ГВ "Центр" на Лиманском направлении...

Вероятно, я был прав, в свое время, когда в своих предположениях и прогнозах, примерно месяц назад, утверждал, что командование противника обязательно согласует и синхронизирует действия войск ГВ "Запад" и ГВ "Центр", относительно своих наступательных действий в рамках так называемого "большого плана генерала Герасимова"...

По крайней мере, три события косвенно об этом свидетельствуют...

остановка наступления противника по направлению на г.Боровая (противник сейчас занят перегруппировкой своих ударных тактических групп на этом направлении), подразделения 15-й, 21-й и 30-й омсбр противника сейчас явно "переосмысливают" события в районе с.Надежда, сНововодяное, с.Родниковое и с.Новоегоровка.

активизация 1-й гв.ТА и 6-й ЗВА противника, непосредственно, на Купянском направлении ... В том числе, в районе с.Новоселовское, по направлению на с.Берестовое и южнее поселка силами 7-го мсп и 27-й омсбр противника.

посещение самим генералом Герасимовым ПКП (передового командного пункта) ГВ "Центр", которое так "случайно" совпало с очередной серией активизации наступательных действий этой группировки после непродолжительной остановки...

В этом смысле, очевидно, у противника явно что-то "не совсем" складывается... Иначе, "гениальный штабист Герасимов" не приехал бы лично "раздавать волшебного пенделя" своим подчиненным из состава УВ "Центр" (которому, судя по всему, в его плане была отведедена основная роль), а пил бы мохито в своем кабинете в Москве... не рискуя вызвать на свою морду "сильно выпивающего комбайнера" прилет какого-нибудь "случайного" Хаймарса...

Кстати, о Боровском направлении... в течение предыдущих 2-х суток, передовые подразделения ВСУ сумели не только "стабилизировать" плацдарм противника на р.Черный Жеребец, но и существенно его сократить по направлению на с.Кармазиновка...

И судя по всему, для передовых подразделений 21-й омсбр противника это было довольно неожиданно. Особенно после того, как они до этого совершили удачный "прыжок" за реку...

"Ой, не зря Герасимов приезжал, ой, не зря..."

Явно дела на фронте идут как-то не так, если уж сам Герасимов пожаловал Фото: mil.ru

2. Во второй части обзора, попробуем разобраться в событиях, которые происходят на стыке 2-х российских армий из состава Восточного военного округа (Вх.ВО), которые "держат оборону" на Бердянском направлении — 5-й ЗВА и 36-й ЗВА... и которые были ЗАРАНЕЕ сосредоточены и развернуты противником в полосе обороны 58-й ЗВА ГВ "Восток" еще до начала украинского наступления...

Итак, в течение 2-х прошедших суток, противник на Старомлиновском направлении достаточно активно отреагировал на события, которые продолжали негативно для него развиваться на отрезке между с.Приютное и с.Заветное Желание (это слева от Старомлиновского узла его обороны, для нас, соответственно, это — справа от основной дирекции наступления).

Реакция эта вылилась сразу в несколько действий со стороны противника, в частности:

Неугомонный 247-й десантно-штурмовой полк (дшп) россиян из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд) попытался снова "контратаковать" в обход с западной стороны с.Старомайорское...

В районе с.Приютное, подразделения 394-го мсп противника (или, лучше сказать, то, что от него осталось) при поддержке 71-го мсп противника также попытались оттеснить передовые подразделения ВСУ севернее поселка, потому что ситуация там стала для противника "нестерпимой" (оно и понятно, ВСУ практически заблокировали это село, если не с 3-х, то по крайней мере, с 2-х так точно, сторон)

Ну и на участке обороны 60-й омсбр, подтянув "отдохнувший" батальон каких-то донецких ментов-коллаборантов под названием "Каскад", противник попытался контратаковать восточнее с.Урожайное...

Все три попытки закончились для противника — безрезультатно...

Но, по этому поводу стоит сказать следующее... Если первые две попытки были — более-менее адекватные, аргументированные и имели вполне реальные основания, то в случае с с.Урожайное, этого не скажешь...

Там, вообще, не совсем понятно — чего именно надеялся достичь противник? Тем более, атакуя "куда-то в бок", в северо-восточном направлении, чтобы что?

Я бы понял, если бы противник атаковал из Урожайного на Старомайорское (пусть даже через реку...), в этом был бы какой-то тактический смысл, но в совершенно противоположном направлении, куда-то "в пустоту"... довольно странно.

Результат этих "странноватеньких" действий противника — не заставил себя ждать. Судя по всему, передовые подразделения ВСУ сами зашли в Урожайное одновременно с полуночи и запада (да, именно через ту самую реку Мокрые Ялы).

В целом, вероятно, командование противника уже осознало, что в ближайшее время придется оставить район Приютное, Урожайное и Заветное Желание и попытаться обороняться придется на рубеже Новозлатополь — Ремовка — Володино — Старомлиновка — Керменчик...

Кстати, 34-я омсбр противника, передовые подразделения которой еще недавно ошивались в районе поденно-западнее с.Приютное, уже переместила свои основные силы на отрезок между с.Ремовка и с.Володино и явно не "просто так"...

За этот вариант говорит и тот факт, что противник УЖЕ сосредоточил и развернул по выше указанному рубежу второй эшелон частей и соединений, пока не задействованных, или частично задействованных, в боях севернее него, в частности (слева направо):

143-й мсп

34-ю омсбр

336-ю отдельную бригаду морской пехоты (обр МП)

136-ю омсбр

218-й танковый полк (тп)

5-ю отдельную танковую бригаду (отбр)

Севернее, "перед ними" продолжают действовать:

394-й мсп (точнее то, что от него осталось)

71-й мсп (уже пережил, как минимум, два текущих масштабных доукомплектования)

247-й дшп ("стачивается" в безрезультатных контратаках с реактивной скоростью)

60-я омсбр (уже существенно потрепанная)

37-я омсбр (более-менее живая...)

131-й мсп (также, более-менее живой)

В целом, судя по распределению резервов противника (а также основных сил и средств), его командование уверено, что именно на Бердянском направлении ВСУ наносят главный удар...

Ну думаю, ближайшие 2 недели внесут определенную ясность в этот вопрос...

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