Рубль продолжает свой путь в ад. Почему российская экономика еще держится и чего ждать Украине

Российский рубль падает у нас на глазах — но экономика врага пока что стоит. Экономист Сергей Фурса объясняет, почему это происходит и что нужно для того, чтобы вся эта система окончательно рухнула, во благо Украины.

Затянет ли курс рубля в ад российскую экономику?

Курс рубля продолжает свой путь в ад. Но пока что он туда идет один. Без российской экономики. Которая отстает и не спешит.

Рубль постепенно падает и является одной из трех самых слабых валют в мире в 2023 году, наряду с турецкой лирой и аргентинским песо. У каждой из этих валют своя история успеха. Еще год назад курс рубля был 60 рублей за доллар, а сегодня подошел вплотную к отметке в 100 рублей за доллар. Который, как мы узнаем от российских пропагандистов, уже никому не нужен и скоро исчезнет.

Что давит на рубль? Те самые санкции. Которые, как также известно от тех же российских пропагандистов, не работают. У России исчез торговый профицит. Почти полностью. И продолжается значительный отток капитала. Именно последний, похоже, и является основным драйвером падения российской валюты. Было очень показательно, как падение рубля активизировалось на фоне марша Пригожина. Отражает испуг московитов от понимания перспектив.

К чему может привести такое падение рубля?

А здесь уже интересно. Потому что на самом деле пока что само по себе это не несет значительных рисков для российской экономики. Во-первых перед войной, начиная с начала 2000-х российская экономика прошла значительный путь дедолларизации. Во-вторых, у России нет значительных платежей по внешнему долгу, что обычно давит на фоне девальвации. Россия и так в дефолте, и так ничего не платит.

Что может произойти, так это ускорение инфляции. Потому что импорт дорожает. Однако пока значительного инфляционного давления в России не наблюдается. По крайней мере, согласно той статистике, которую видят аналитики. И ускорение если и будет, то это долгосрочная история. Тем более, что войну рубль начал на уровне 80 рублей за доллар, поэтому за полтора года девльвация пока не является такой значительной.

Так что, просто приятно? Имеем просто приятный факт, что рубль падает и падает? Особенно на фоне стабильной гривны.

Рубль шатается — и падает Фото: Flickr

И тут начинается самое интересное. Потому что экономика России держится довольно неплохо благодаря очень грамотному руководству финансовым блоком. Путин окружил себя старыми маразматиками, которые верят в теории заговора. Везде, кроме финансового блока. Здесь как будто бандит из 90-х, а Путин и есть бандит из 90-х, вместе с дуболомами всегда использовал старого еврея бухгалтера. Которого не уважали. Которого, если что, не жалели. Но очень ценили. Потому что он обладал магией. Недоступной для обычного бандита, такого как Путин, примерно так же, как для ремонтников дорог в Киеве неизвестна и недоступна черная магия немецких дорожников, умеющих укладывать асфальт и канализационные люки вровень. И пока Путин держит у руля Набиулину и Ко, ресурсы России иссякают очень постепенно. И коллапса на финансовом рынке, а значит, и в экономике, не происходит.

Яркий пример, Турция и турецкая лира. Где все хорошо было, кроме финансового блока. И на фоне отсутствия проблем, неграмотное руководство Эрдоганом финансовой сферы, ручной Центральный Банк привел к инфляции в 80 процентов и подвел экономику Турции к очень опасной черте. Грани коллапса и кризиса. И только то, что Турция стояла у этой пропасти, заставило Эрдогана наконец отказаться от Эрдоганономики и вернуть нормальных людей к руководству Центрального Банка. Представьте, если при хороших общих условиях бездарное руководство Центральным банком может привести к кризису, то что оно может сделать с экономикой, находящейся под давлением санкций и политическим руководством безумных стариков.

Да, для Украины очень важно, чтобы Путин сменил руководство Центрального Банка на адептов русского мира, таких же сумасшедших сторонников теории заговоров. На условного Глазьева. И как раз падение рубля, которое мы сейчас наблюдаем, может привести к такому подарку для нас. Ведущие российские пропагандисты начали атаку на руководство Центрального Банка. Обвиняя Набиулину и Ко в девальвации рубля. Соловьев уже разводит теории заговоров на тему, что таким образом Набиулина хочет не дать Путину выиграть президентские выборы. Лишить его популярности. Хотя, парадокс в том, что именно благодаря ее работе эта популярность у Путина до сих пор есть. Как и до сих пор есть у российской армии возможность оказывать сопротивление. Живущие в собственном пузыре, российские пропагандисты и российские чиновники могут найти именно руководство Центрального Банка виновным в текущей ситуации с курсом. Найти именно там козла отпущения. Тем более, что многие коррупционеры из российских элит могут жаловаться Путину, что Центральный Банк отказывается печатать достаточно денег для нужд России-матушки. Что может дополнительно стимулировать пропагандистов атаковать руководство Центрального Банка. И может, однажды Набиулину уволят и к власти придет носитель суверенной российской мысли.

И это будет прекрасно. Пока что есть атаки пропаганды. Но кто знает. Ведь на российском телевидении ничто не происходит просто так. Да и вековечная напарница Набиулиной по руководству Центрального Банка России, Юдаева, недавно уволилась. Поэтому, теоретически, Путин сам может ускорить свой конец.

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