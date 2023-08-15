Стратегия Путина: насколько Россия сможет еще затянуть войну

Есть ли у РФ стратегия? Способна ли Россия воевать "долго"? Почему Путину не выгодны переговоры? На эти важнейшие вопросы пытается найти ответ блогер Юрий Богданов .

Есть ли у РФ стратегия? Способна ли Россия воевать "долго"? Почему Путину не выгодны переговоры?

Нас ждет еще очень много месяцев войны. По моему мнению, точно больше 12. И поэтому мы должны воспринимать врага и дальнейшую войну очень ответственно.

Но желание создать "информационную альтернативу" путем нагнетания паники и отчаяния не дает реальной картины. И вредит. Поэтому давайте коротко разберем тезисы, которые повторяют у нас разные люди в разных обстоятельствах, следуя российским нарративам.

У Путина есть СТРАТЕГИЯ затягивать войну, ждать пока мы перессоримся, Запад устанет и тому подобное. У РФ есть много ресурсов чтобы вести войну "долго". Потому что оружие, деньги, Китай, зазомбированное общество — нужное добавят. Нас хотят заставить капитулировать, и поэтому ограничивают помощь. Потому что все хотят поскорее снова торговать с Россией. Или противоположная вариация — у Путина все идет ПО ПЛАНУ, и поэтому он не хочет переговоров.

СТРАТЕГИЯ.

Диктатуры в принципе живут от события к событию, балансируют, подстраиваются под реальность, иначе бы теряли актуальность с каждой сменой тренда. Войны диктатуры начинают, "потому что могут". Конъюнктура, убеждение в собственном величии и удаче формируют тезис "ВОЙНА БУДЕТ БЫСТРОЙ (и придаст легитимности)". Когда война идет не по плану, планом становится "сегодня умрешь ты, а потом уже я". Намерение тянуть время по максимуму — это надежда, что карта снова попрет. Поэтому "стратегия" Путина — это игра в казино. При этом пропаганда и сам диктатор будут убеждать всех, что план у него есть. Потому что как же мудрый вождь — и без плана?

Уже нет "тракторных заводов", которые могут начать изготавливать танки... Фото: ТАСС

РЕСУРСЫ.

Миф о бесконечных ресурсах РФ я разбирал. Так что давайте коротко.

На старте возможности Украины и РФ были несопоставимы. Экономика — Х10, военный бюджет за последние 20 лет — Х25-30. По авиации, флоту и ракетам — почти "всухую". Но фактор помощи союзников и большая эффективность Украины сыграли роль — тренд на превосходство РФ угасает неотвратимо. Да, не надо ждать, что РФ сложит лапки. Они зальют деньгами, что смогут. Найдутся те, кто будет работать более-менее эффективно. Но потенциал экономики РФ ограничен. Уже нет "тракторных заводов", которые могут начать изготавливать танки. Нет инженеров. РФ теряет больше техники, чем может произвести. Единственное, что спасает их экономику от обвала сейчас — военный заказ и Эльвира Набиуллина. Люди. Да, русских больше чем украинцев. Это фактор опасный. Однако страх Путина перед новой волной мобилизации возник не просто так. На концепцию российской войны на истощение Украина отвечает — в том числе формирует возможность атаковать глубокий тыл врага. Можно много слушать веселое нытье, что мы ничего не делаем и ничего не производим, но это просто неправда. Может ли РФ вести войну долго? Больше 2 лет? Теоретически — может. На практике — вряд ли режим способен выдержать войну такой интенсивности, если помощь Запада будет как минимум такой же. А она имеет тенденцию к увеличению.

ПЕРЕГОВОРЫ.

Путин не хочет переговоров. Но не потому, что ИМЕЕТ ПЛАН или ВЫИГРАЕТ. Причина в другом. Подобная диктатура построена на балансировании и подстраивании под конъюнктуру. Это дает (иногда) преимущество в тактике, но почти исключает возможность реализовывать стратегии. Потому что нет институтов. И война для режима — это новое равновесие. В условиях которого можно консервировать окружение, держать режим диктата и тотальной цензуры. Пока хватает ресурса и легитимности. То есть — до новых болезненных поражений.

Пока они смогут, они будут продолжать. Не потому что у них есть план, как победить. А потому что боятся рисков дисбаланса, который наступит, если пойти на "тотальную мобилизацию" или признать поражение. Что мы и видели на примере бунта Пригожина и особенно количества людей из окопов, которые ему сочувствовали. Поэтому мобилизацию оттягивают. Поэтому боятся возвращения солдат, потому что завоеватель, который вернулся домой с поражением — это (буквально) революционный фактор.

В конце концов, они проиграют. Другой вопрос, совпадает ли их поражение с нашей победой.

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