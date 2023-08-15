Стратегия Путина: насколько Россия сможет еще затянуть войну
Есть ли у РФ стратегия? Способна ли Россия воевать "долго"? Почему Путину не выгодны переговоры? На эти важнейшие вопросы пытается найти ответ блогер Юрий Богданов.
Есть ли у РФ стратегия? Способна ли Россия воевать "долго"? Почему Путину не выгодны переговоры?
Нас ждет еще очень много месяцев войны. По моему мнению, точно больше 12. И поэтому мы должны воспринимать врага и дальнейшую войну очень ответственно.
Но желание создать "информационную альтернативу" путем нагнетания паники и отчаяния не дает реальной картины. И вредит. Поэтому давайте коротко разберем тезисы, которые повторяют у нас разные люди в разных обстоятельствах, следуя российским нарративам.
- У Путина есть СТРАТЕГИЯ затягивать войну, ждать пока мы перессоримся, Запад устанет и тому подобное.
- У РФ есть много ресурсов чтобы вести войну "долго". Потому что оружие, деньги, Китай, зазомбированное общество — нужное добавят.
- Нас хотят заставить капитулировать, и поэтому ограничивают помощь. Потому что все хотят поскорее снова торговать с Россией. Или противоположная вариация — у Путина все идет ПО ПЛАНУ, и поэтому он не хочет переговоров.
СТРАТЕГИЯ.
- Диктатуры в принципе живут от события к событию, балансируют, подстраиваются под реальность, иначе бы теряли актуальность с каждой сменой тренда.
- Войны диктатуры начинают, "потому что могут". Конъюнктура, убеждение в собственном величии и удаче формируют тезис "ВОЙНА БУДЕТ БЫСТРОЙ (и придаст легитимности)".
- Когда война идет не по плану, планом становится "сегодня умрешь ты, а потом уже я". Намерение тянуть время по максимуму — это надежда, что карта снова попрет. Поэтому "стратегия" Путина — это игра в казино.
- При этом пропаганда и сам диктатор будут убеждать всех, что план у него есть. Потому что как же мудрый вождь — и без плана?
РЕСУРСЫ.
Миф о бесконечных ресурсах РФ я разбирал. Так что давайте коротко.
- На старте возможности Украины и РФ были несопоставимы. Экономика — Х10, военный бюджет за последние 20 лет — Х25-30. По авиации, флоту и ракетам — почти "всухую". Но фактор помощи союзников и большая эффективность Украины сыграли роль — тренд на превосходство РФ угасает неотвратимо.
- Да, не надо ждать, что РФ сложит лапки. Они зальют деньгами, что смогут. Найдутся те, кто будет работать более-менее эффективно.
- Но потенциал экономики РФ ограничен. Уже нет "тракторных заводов", которые могут начать изготавливать танки. Нет инженеров. РФ теряет больше техники, чем может произвести. Единственное, что спасает их экономику от обвала сейчас — военный заказ и Эльвира Набиуллина.
- Люди. Да, русских больше чем украинцев. Это фактор опасный. Однако страх Путина перед новой волной мобилизации возник не просто так.
- На концепцию российской войны на истощение Украина отвечает — в том числе формирует возможность атаковать глубокий тыл врага. Можно много слушать веселое нытье, что мы ничего не делаем и ничего не производим, но это просто неправда.
- Может ли РФ вести войну долго? Больше 2 лет? Теоретически — может. На практике — вряд ли режим способен выдержать войну такой интенсивности, если помощь Запада будет как минимум такой же. А она имеет тенденцию к увеличению.
ПЕРЕГОВОРЫ.
Путин не хочет переговоров. Но не потому, что ИМЕЕТ ПЛАН или ВЫИГРАЕТ. Причина в другом. Подобная диктатура построена на балансировании и подстраивании под конъюнктуру. Это дает (иногда) преимущество в тактике, но почти исключает возможность реализовывать стратегии. Потому что нет институтов. И война для режима — это новое равновесие. В условиях которого можно консервировать окружение, держать режим диктата и тотальной цензуры. Пока хватает ресурса и легитимности. То есть — до новых болезненных поражений.
Пока они смогут, они будут продолжать. Не потому что у них есть план, как победить. А потому что боятся рисков дисбаланса, который наступит, если пойти на "тотальную мобилизацию" или признать поражение. Что мы и видели на примере бунта Пригожина и особенно количества людей из окопов, которые ему сочувствовали. Поэтому мобилизацию оттягивают. Поэтому боятся возвращения солдат, потому что завоеватель, который вернулся домой с поражением — это (буквально) революционный фактор.
В конце концов, они проиграют. Другой вопрос, совпадает ли их поражение с нашей победой.Важно