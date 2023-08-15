Война продлится 15 лет. Раньше смерти Путина она не закончится - готовы ли мы жить с ней в долгую?

Известный политик Александр Доний высказал мнение, которое вызвало широкий резонанс — о том, что война продлится примерно 15 лет. Он убежден, что она закончится только со смертью Путина, а российский диктатор освободит от себя этот мир еще не скоро.

Сколько еще продлится война?

Еще 15 лет — это средневзвешенный прогноз.

В отличие от прогнозов "2-3 недели", "2-3 месяца", "через полгода", "до конца этого года", "в следующем году", которые нарисованы известными политическими персонажами или известными экспертами откровенно "с потолка", мой прогноз, что война может длиться еще 15 лет, имеет под собой логическое объяснение, а точнее — биологическое объяснение.

Попробую объяснить.

Пока жив г..д Путин, то война будет продолжаться. Не вижу никаких предпосылок изменений психологии этого фаш...зоидного фюрерка. То есть, война будет продолжаться до смерти г...да Путина. Конечно, даже смерть еще может стать не конечной точкой, но все-таки шансы после его смерти на конец войны максимальные. Как правило, смерть большинства диктаторов приводила либо к либерализации, либо к реставрации предыдущего строя.

Итак, необходимой предпосылкой для завершения войны, то есть, победы Украины и поражения фашистской России необходима смерть г...да Путина.

Вот и выплывают 15 лет, как средневзвешенный сценарий.

Почему? Мы бы с Вами, дамы и господа, хотели, чтобы смерть этого г...да состоялась даже не завтра, а уже сегодня. Но это наши с Вами желания.

К сожалению, разведки мира не выполнили наше с Вами желание в этом направлении.

Остаются "биологические часы". Здоровье представителей "политических элит" мира, объективно, находится в лучших условиях, чем у обычных граждан. Только подумайте: Байдену, нынешнему Президенту США, 80 лет, а он собирается баллотироваться в следующем году на второй срок, то есть, видит свое политическое будущее, как минимум до 85 лет.

Его главный оппонент Трамп имеет сейчас 77 лет, и тоже собирается баллотироваться, то есть, видит свою политическую жизнь как минимум до 82 лет.

Бывший госсекретарь США Кисинджер имеет 100 лет, и до сих пор продуцирует какие-то политические инициативы (и по Украине тоже), и недавно даже летал на политические переговоры в Китай (скажу Вам, как человек, который летал несколько раз в те края, это и обычному человеку среднего возраста нелегко).

Г...ду Путину, к сожалению, всего 70 лет. То есть в мировой политике, это еще "продуктивный возраст", (а вся "продуктивность" этого г...да как раз и направлена на абсолютное зло для Украины и мира).

Поэтому я применил чисто биологический подход в прогнозах. Взял как максимальный политический возраст — возраст Кисинджера (100 лет), и наши с Вами прихоти (0 дней жизни для г...да), и вывел арифметическую половину.

100 — 70 = 30.

30 : 2 = 15.

Еще раз: по крайней мере, в отличие от всех остальных прогнозов, этот базируется хоть на какой-то логике (а именно-биологической).

Но такой срок подавляющее большинство людей боятся озвучивать. Ведь это означает, что для многих значительная часть жизни (а для кого-то и вся жизнь) будет проходить во время войны.

Такие цифры не решаются себе сказать люди, такие цифры не решаются объявить власти.

Потому что это означает, что нужно учиться строить свои планы, свою жизнь фактически в долговременной военной ситуации.

Неужели эта война — еще на годы?

Теперь позволю себе задать несколько вопросов, которые, опять-таки, как правило, не позволяют задавать граждане, просто стараются не думать о них. Потому что боятся ответов. Боятся таких перспектив.

А когда в Украине будут проходить выборы? Через 15 лет? Г...д Путин нанес колоссальный удар по украинской демократии. Этот г...д не только убивает людей, не только уничтожает инфраструктуру, но и бьет по украинской демократии. Ведь выборы — это основа демократии. А когда у нас будут выборы? Представители власти говорят, что пока война — будет действовать военное положение. А во время военного положения, соответственно, нельзя проводить выборы. Пока прогнозы по войне в стиле "2-3 недели", "полгода", "до конца года", то мало кто задается вопросом: а что же с выборами? А если война 15 лет, то что, депутаты Верховной Рады, местных советов, городские и сельские головы, Президент должны править все 15 лет? Если выборы не будут проходить, то должности, что, по наследству должны передаваться? Или как? Единственный, кто на заметном уровне решился сказать, что выборы в Украине должны состояться вовремя ("даже если они будут проведены не идеально"), был Тини Кокс — председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы, но после того получил жесткие ответы со стороны украинской власти, что, типа, не стоит ему соваться туда, где он ничего не понимает, пока военное положение — никаких выборов! Но тогда может возникнуть еще худшее сомнение: неужели кому-то в Украине выгодно максимально долгое продолжение военного положения? Ну хотя бы для сохранения собственных должностей? А как же демократия? Правда, когда я уже позволял ставить этот вопрос на ютубе, то не только власть, но и значительная часть граждан активно выступает против выборов (это тоже объективная реальность). И если они будут выступать так все 15 лет, что останется от украинской демократии? Мужчинам из Украины нельзя будет выезжать все 15 лет? Недавно один из бывших народных депутатов выступил с идеей запретить выезд мужчин из страны еще на 3 года после войны. В соцсетях был шквал возмущения. Но люди пока мечтают, что война закончится "через полгода", "до конца года", и не задумывались, что она может длиться 15 лет (и это еще достаточно средневзвешенный прогноз!). Пусть не обязательно в "горячей фазе", но все равно — будет продолжаться. Соответственно — с военным положением и различными ограничениями. Несколько миллионов украинских женщин уже выехали за границу. Сколько из них готовы будут жить аскетической жизнью без мужчин 15 лет? Сколько браков распадется? Как увеличивать мобилизационные ресурсы, если война будет длиться 15 лет? Фашистская Россия в значительной степени воюет украинским генофондом. По приблизительным подсчетам — где-то около трети российских оккупационных войск специально отобраны оккупантами из Украины: "мобики" из так называемых "ЛНР-ДНР", да и вообще все бандформирования из тех так называемых "республик", войска набраны из Крыма (в частности-Черноморский флот), офицерский состав, который поперебегал в Россию еще с 90-х годов, и последние попытки мобилизации уже даже в оккупированных Херсонщине и Запорожье. Украина мало использует демографический потенциал России — есть лишь несколько малочисленных подразделений "Легиона Свободная Россия", и немного лучше ситуация с белорусами — из них сформирован Полк Калиновского. Если мы мечтаем о фрагментации России, не означает ли это необходимость создания достаточно многочисленных военных подразделений из числа разных этносов России? Следующее: в Украине и так достаточно много добровольцев со всего мира. Но если война продлится еще 15 лет, может, и этот процесс стоит сделать более интенсивным? В частности не жалеть на него средства? В любом случае, это важнее, чем некоторые "глобальные" многомиллионные проекты, которые не имеют непосредственного отношения к войне. Потому что еще 15 лет войны будут ставить все больше и больше демографических вопросов. Монополизация основных медиа продлится тоже 15 лет? На первом этапе после полномасштабного вторжения фашистской России монополизация основных телеканалов выглядела достаточно обоснованной — это вытесняло пророссийские нарративы, это способствовало росту патриотичности и тому подобное. Но если монополизация медиа продлится 15 лет, то не отразится ли это на праве общества к внутренней критике, праве на конкурентность, то есть праве на демократию? За 15 лет у нас будет восстанавливаться ВПК (военно-промышленный комплекс)? Пока что отсутствие прогресса в этом направлении базируется на краткосрочных прогнозах ("прогнозах с потолка") относительно завершения войны, соответственно, Украина просит, умоляет, требует поставки оружия от стран Запада (и это справедливо. И мы благодарны и за то, что поставляется. И справедливо возмущаемся, что, к сожалению, поставляется не столько, сколько нам хотелось бы, и нам нужно). И тем не менее, если за 15 лет, страна не способна будет построить полномасштабное новое производство, то кто будет отвечать? Если война продлится 15 лет, то экономические реформы будут "после войны"? Что останется от бизнеса за 15 лет? Или ставка будет делаться только на финансовую помощь от Запада, и на развитие украинского бизнеса будут махать рукой?

И вопросов можно задавать все больше и больше. На самом деле, каждый вопрос имеет не только ответы, но и решения. Было бы желание.

Если кто-то скажет, что "война не может длиться 15 лет!", потому что "ни одна экономика не выдержит!", то напомню: война длится УЖЕ десятый год, она же длится то с 2014 года!

Полномасштабное вторжение произошло УЖЕ полтора года назад.

Последний украинский город (Херсон) был освобожден 11 ноября, то есть 9 месяцев назад.

То есть, все это не укладывается в сроки "2-3 недели", "2-3 месяца", "полгода" и тому подобные.

Да, война может иметь разные фазы. И фаза 2016-2021 была не такой горячей, но все равно, на линии соприкосновения с оккупантами стреляли, шла война, гибли люди. Поэтому, теоретически, может быть и уменьшение уровня напряжения, и без подписания формальных договоренностей, установлена де-факто "линия разграничения". Но такая линия уже была установлена 9 месяцев назад. Когда был освобожден последний украинский город Херсон. По большому счету (и при всем уважении к нашим защитникам, и скорби по нашим потерям за это время), последние 9 месяцев эта линия не сильно изменена. Оккупанты продвинулись на территории двух наших городов (Соледар, Бахмут), наши выбили оккупантов из нескольких сел. И линия почти статична. К такой фазе экономика фашистской России уже привыкла. И хуже всего — что такая фаза означает, что ни один из украинских городов не может чувствовать себя в безопасности, потому что у гадов достаточно патронов, чтобы нас бомбить. И так может продолжаться 15 лет. Еще раз — эта цифра условная. Она может быть и меньше, но может быть и больше. По крайней мере, война — до смерти Путина.

А значит, нам следует учиться строить свои планы, свою жизнь в долгую. Мы готовы к этому?

Может, начнем тогда с поиска ответов на вопросы?

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