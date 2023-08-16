Страх перед украинским прорывом. Как россияне готовятся отражать натиск на Бердянском направлении

На южном фронте украинским воинам очень непросто, признает военный эксперт Константин Машовец . Но при этом россияне видят угрозу украинского прорыва, опасаются его и подтягивают резервы, чтобы ему противостоять

И снова о Юге...

1. Ситуация на Токмакском направлении продолжает ухудшаться для противника. Свой тактический "клин", который они вбили в оборону противника между с. Работино и с. Вербовое, передовые подразделения ВСУ сумели расширить уже до 5 км по фронту и продолжают продвигаться с северо-западной стороны уже на "траверс" собственно с. Вербовое.

Вследствие чего, "добровольческий" батальон БАРС-14 "Сармат" противника оказался почти прижатым к первым позициям главного рубежа обороны противника.

В свою очередь, подразделения 1430-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТрВ) противника и правофланговые подразделения его 291-го мсп сейчас пытаются не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ через с. Работино. В самом селе сейчас идут упорные ближние бои и территория этого населенного пункта формально относится к спорной ("серой") зоне. Но, если попытаться оценить ситуацию трезво и немного шире, то положение противника особо удобным не назовешь...

Украинские войска уже, по сути, обошли с. Работино с востока, более того — высоты, расположенные северо-восточнее села, которые они контролируют, делают все попытки противника его удержать практически бесполезными...

Но, похоже, противник придерживается другого мнения. По крайней мере, он начал эшелонировать свои боевые порядки по дирекции Работино — Новопрокоповка, в частности:

за 1430-м мсп ТрВ, уже изрядно потрепанным... развернулся более-менее "свежий" 1441-й мсп ТрВ

а слева от батальона БАРС-14 "Сармат" развернулся еще один батальон БАРС-3, очевидно, имея задачу, по крайней мере, приостановить (а если не получится — задержать) продвижение передовых подразделений ВСУ между Работино и Вербовое.

там же, судя по всему, развернуто и достаточно активно оперирует, по крайней мере, одно подразделение "ланцетчиков" (вероятно, из состава 22-й отдельной бригады специального назначения обр СпН)

В самом с. Вербовое противник готовится к упорной обороне. С западного, северо-западного, северного направлений первую линию главного рубежа обороны уже заняли — батальоны БАРС-1, БАРС-11, подразделения 1429-го мсп ТрВ. А в самом селе, судя по всему, обустраивает позиции 417-й отдельный разведывательный батальон (орвб)...

Но, как по мне, вопрос с с. Работино в течение этой и может следующей недели может быть решен... По крайней мере, у меня есть определенная информация, которая говорит именно за это... Я, конечно, не смогу ее обнародовать, однако могу по этому поводу отметить, что ее характер не допускает двусмысленного понимания этого предложения.

Украинские бойцы продолжают наступление

2. На Бердянском направлении ситуация развивается в похожем ключе.

После отхода из с. Урожайное передовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) и 247-го десантно-штурмового полка (дшп) противника закрепились по излучине р. Мокрые Ялы на северной окраине с. Завитне Бажання...

Слева от этой позиции, очевидно, подразделения 136-й омсбр противника, которые сутки назад неудачно контратаковали позиции передовых подразделений ВСУ юго-западнее с. Старомайорское, явно готовятся повторить свои контратакующие экзерсисы...

Причиной такой самоубийственной настойчивости российских войск, причем именно на этом участке, явно является попытка удержаться севернее рубежа с. Приютное — с. Старомайорское.

Два события, которые произошли в течение 2-х прошедших недель, очевидно, поставили те российские подразделения, которые еще удерживают позиции у прудов, севернее этого рубежа, в достаточно двусмысленное положение.

Передовые подразделения ВСУ освободили с. Старомайорское...

Одновременно они вышли на северо-западную окраину с. Приютное и обошли само село с севера...

Таким образом, стало понятно, что если передовые подразделения ВСУ продолжат, например, продвигаться в направлении на с. Володино (даже не освободив с. Приютное, а просто обойдя его с севера), а также продолжат продвигаться от с. Старомайорское в юго-западном направлении, то все это шобло, которое продолжает еще ошиваться чуть южнее с. Ровнополье, может оказаться не только в двусмысленном положении, но и вообще — в фатальном для себя...

Честно говоря, я пока не вижу, как российское командование может выпутаться из этого положения. Оно уже трижды пыталось "обеспечить безопасность фланга" (правого) этим подразделениям. И даже вытащило для этого из с. Старомлыновка более-менее "живую" 136-ю омсбр, после того, как это не удалось 247-й дшп. Но, все три попытки как с дЮсантурой, так и без нее, по-сути, закончились ничем...

Когда противник контролировал с. Старомайорское, положение этих его подразделений было более-менее терпимым. Но после потери контроля над ним, ситуация для противника начала ухудшаться.

Но самое интересное — похоже на то, что командование противника даже не рассматривает возможность отвода этих подразделений на рубеж с. Приютное — с. Завитне Бажання (своеобразная "игра в орлянку" собственным личным составом со стороны российского командования продолжается).

Я уже писал, что в свое время украинское командование совсем не случайно выбрало дирекцию с. Великая Новоселка — с. Старомлыновка для наступления. Это, по сути, является стыком между 5-й и 36-й общевойсковыми армиями (ОВА) противника, где традиционно, случаются присущие для российского войска траблы с устойчивым управлением и взаимодействием на бригадно-полковом уровне. История с с. Урожайное это еще раз подтвердила...

3. Но, в общем, как по мне... общая ситуация в Южной операционной зоне, несмотря на последние успехи ВСУ на тактическом уровне, выглядит достаточно сложно. И сложность эта определяется несколькими факторами:

35-я общевойсковая армия Восточного военного округа (ВВО), на данный момент, только ее 38-я омсбр частично задействована в активных боевых действиях, остальные ее войска (силы) пока "прикрывают направление на г. Пологи"...

810-я и 336-я отдельные бригады морской пехоты (обр МП), 34-я омсбр и 5-я отдельная танковая бригада (отбр) + 7-я десантно-штурмовая дивизия (дшд), которая сейчас как раз "доезжает" в полосу ГВ "Восток" с ГВ "Днепр"... все это отродье, по большому счету, также еще по-серьезному не было задействовано, за исключением некоторых эпизодов...

преимущество противника в воздушном компоненте на этих направлениях также уже становится СУЩЕСТВЕННЫМ фактором, который влияет на развитие всей ситуации в Южной операционной зоне...

Таким образом, становится понятно, что командование противника активно готовится к самым разным вариантам развития событий в Южной операционной зоне... в том числе, и к тому, который предусматривает прорыв ВСУ его главного рубежа обороны.

По крайней мере, создание своеобразного "НЗ" из резервных формирований в этой зоне, в частности на Бердянском направлении, перемещение ряда соединений из состава ГВ "Днепр" в состав ГВ "Восток", а также 70-й мсд в состав ГВ "Днепр" явно происходит согласно какому-то плану...

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